Drei Resorts – sechs Auszeichnungen: The Lux Collective gewinnt „Tripadvisor Travelers‘ Choice Awards Best of the Best Hotels“-Titel

Singapur/München – Die globale Luxushotelgruppe The Lux Collective feiert mit sechs Auszeichnungen bei den „Tripadvisor Travelers‘ Choice Awards – Best of the Best“ die Würdigung höchster Exzellenz in der Reisebranche. Das designinspirierte und bewusstseinsorientierte Resort SALT of Palmar wurde mit dem „Tripadvisor Travelers‘ Choice Awards Best of the Best Hotels“„-Titel ausgezeichnet – Platz 1 bei den Luxushotels in Afrika und Platz 2 bei den Top-Hotels in Afrika. Die Gäste genießen außergewöhnlichen Service und Annehmlichkeiten für luxuriöse Urlaubstage im Resort.

Darüber hinaus wurde das TAMASSA Resort auf Mauritius bei den „Tripadvisor Travelers‘ Choice Awards Best of the Best Hotels“ ausgezeichnet – Platz 2 der All-Inclusive-Hotels in Afrika und Platz 9 der All-Inclusive-Hotels weltweit. Das Hotel verfügt über einen Strand zum Entspannen und Sonnenbaden, drei einladende Pools, vielfältige Gastronomie, ein Spa, ein Fitnesscenter, einen Tennisplatz, Wassersportmöglichkeiten und Fahrradtouren für diejenigen, die sich nach Aktivität sehnen.

Gleichzeitig wurde das erste Resort der Gruppe in Ostafrika, das LUX* Marijani Zanzibar in Tansania, das erst seit zehn Monaten geöffnet ist, bei den „Tripadvisor Travelers‘ Choice Awards Best of the Best Hotels“ ausgezeichnet – auf Platz 10 der Top-Hotels in Afrika und Platz 18 der Luxushotels in Afrika und damit unter den Top 25. Das stilvolle Resort direkt am Strand bietet üppige Gärten und eine beeindruckende arabische Architektur mit Holzschnitzereien sowie Meerblick, einen Infinity-Pool und vieles mehr.

Aus den 8 Millionen Tripadvisor-Bewertungen erreichen weniger als 1 % der Hotels diesen Meilenstein. Die drei außergewöhnlichen Resorts der Hotelgruppe – SALT of Palmar, TAMASSA und LUX* Marijani Zanzibar – führen zusammen mit einer Handvoll ausgezeichneter Hotels, die alles auf eine höhere Stufe heben. Der prestigeträchtige Titel „Travelers‘ Choice Awards Best of the Best Hotels“ steht für die höchste Stufe der Exzellenz im Reisebereich. Er wird ausschließlich an Hotels vergeben, die über einen Zeitraum von zwölf Monaten eine hohe Anzahl an herausragenden authentischen Bewertungen und Komplimenten von der Tripadvisor-Community erhalten haben.

Über The Lux Collective

The Lux Collective (TLC) ist eine globale Luxushotelgruppe mit Hauptsitz in Singapur und verwaltet die Marken LUX*, SALT, TAMASSA, SOCIO und Cafe LUX*.

TLC hat es sich zum Ziel gesetzt, jedem Augenblick Bedeutung zu verleihen und sich um das zu kümmern, was zählt. Die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen ist der Kern der TLC-Kultur, ebenso wie den Werten treu zu bleiben, leidenschaftlich, verantwortungsbewusst und innovativ in allem zu sein, was es tut. Durch Komfort und exquisites Design schafft TLC Reiseerlebnisse, die jeden Moment für die Gäste zu etwas Besonderem machen. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, mit Rücksicht auf zukünftige Generationen und mit Respekt zu handeln.

Mit seinem konzernweiten Nachhaltigkeitsprojekt „Tread Lightly“ verspricht The Lux Collective einen umweltbewussten Aufenthalt in seinen Hotels. Die Partnerschaft mit „Altruistiq“, einer Gruppe von CO2-Experten, konzentriert sich auf den ökologischen Fußabdruck und stellt sicher, dass die Emissionsquellen nach dem höchsten internationalen wissenschaftsbasierten Standard erfasst werden.

TLC baut seine globale Präsenz weiter aus und betreibt derzeit 18 Resorts und Hotels auf Mauritius, den Malediven, der Insel La Reunion, in China und Tansania. 11 weitere Hotels sind in Asien und im Nahen Osten in Planung.

TLC ist eine Tochtergesellschaft von IBL, einem wichtigen wirtschaftlichen Akteur im Indischen Ozean und ein börsennotiertes führendes Unternehmen unter den „Top 100“ der mauritischen Unternehmen. IBL ist in Schlüsselsektoren der mauritischen Wirtschaft tätig und verfügt über ein globales Portfolio von rund 300 Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen.

Über LUX*

LUX* hilft den Menschen, das Leben zu feiern, indem es das Versprechen einer anderen Art von Luxus konsequent einlöst: Gastfreundschaft, die leichter ist. Heller. LUX* inszeniert außergewöhnliche Erlebnisse an verschiedenen Orten- ob am Strand, in der Stadt oder in der Natur – indem wir gedankenlose Muster verbannen und einfacher, frischer und sinnlicher werden, zum Wohle aller unserer Gäste.

