Dresden: WHS startet Verkauf des Wohnbauprojekts „Eva-Büttner-Carré“

Die Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) startet mit dem Verkauf von 64 Eigentumswohnungen in der Dresdner Neustadt im Bereich der Albertstadt. Die 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen von ca. 62 bis ca. 125 Quadratmetern bieten Familien, Paaren und Singles ein modernes Zuhause in zentraler Lage. Bezugsfertig sollen die Wohnungen in der Eva-Büttner-Straße 16, 18, 18 a-c Ende 2027 sein.

Wohnraum in Großstädten wie Stuttgart, München, Hamburg, Leipzig oder Berlin ist knapp. Auch Dresden verzeichnet seit vielen Jahren ein Einwohnerwachstum und benötigt dringend neuen Wohnraum. In der Dresdner Neustadt schafft die WHS mit einem Angebot von insgesamt 64 Wohnungen maßgeschneiderte Wohnkonzepte in einem neuen Mehrfamilienhaus. Die Wohnungen bieten eine große Vielfalt an Grundrissen sowie eine attraktive Ausstattung. Dazu zählen u.a. Fußbodenheizung, bodenebene oder bodennahe Duschen, moderne Aufzugsanlagen und, je nach Grundrissvariante, Terrassen, Balkone oder beheizbare Wintergärten. Eine Tiefgarage und gemeinschaftliche Außenanlagen mit Kinderspielplatz runden das Gesamtbild ab.

Nachgewiesen nachhaltig

Dem Thema Nachhaltigkeit trägt die WHS mit dem Projekt „Eva-Büttner-Carré“ ebenfalls Rechnung. Der Neubau wird im Energie-Effizienzhaus-40-EE-Standard errichtet und erfüllt die Anforderungen des Qualitätssiegels Nachhaltiges Gebäude Plus (QNG-Plus). Dies wird auch mit dem Nachhaltigkeitszertifikat „Nachhaltiger Wohnungsbau (Nawoh)“ bestätigt werden, sagt Marcus Ziemer, Geschäftsführer der WHS. Die Versorgung des Gebäudes mit Heizung und Warmwasser erfolgt über das Fernwärmenetz des örtlichen Versorgers.

Lage überzeugt

Jörg Tigges, weiterer Geschäftsführer der WHS, zur Lage des Projektes: „Die Innenstadt, die Sehenswürdigkeiten der Altstadt, Universitäten, die Elbauen oder zahlreiche Hightech-Unternehmen befinden sich in unmittelbarer Nähe oder sind verkehrstechnisch schnell erreichbar.“

Weitere Informationen stellt die WHS unter www.eva-buettner-carre.de bereit.

Als überregional tätige Immobilienexpertin der Wüstenrot & Württembergische-Gruppe liegen die Kernkompetenzen der Wüstenrot Haus- und Städtebau GmbH (WHS) in den Bereichen Wohn- und Gewerbe-bau, Projektmanagement, Städtebauliche Beratungen, Immobilienmanagement, und technisches Portfoliomanagement. Seit 1949 hat die WHS bundesweit mehr als 24.775 Häuser und Wohnungen erstellt, rund 460 Sanierungsgebiete in mehr als 265 Städten und Gemeinden betreut und verwaltet derzeit rund 7.600 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Die WHS ist mit rund 170 Mitarbeitern am Hauptsitz in Ludwigsburg sowie durch Geschäftsstellen in den Ballungsräumen Dresden, Frankfurt am Main, Hannover, Karlsruhe, Köln, und München aktiv.

