Dringend Wohnraum in Rösrath und Leichlingen gesucht!

Habitat for Humanity Wohnungsvermittlung wendet sich an Vermieter*innen

Das Hilfsprojekt der gemeinnützigen Organisation Habitat for Humanity Deutschland e.V.

erfreut sich vor allem in Bergisch Gladbach und Overath an großem Zuspruch. In beiden

Städten konnten im vergangenen Jahr rund 300 Geflüchtete in Wohnungen untergebracht

werden. Um diesen Erfolg nun auch in die umliegenden Regionen weiterzutragen und

Geflüchteten die Chance auf ein sicheres und bewohnbares Zuhause zu geben, startet die

Hilfsorganisation einen neuen Aufruf insbesondere an Vermieter*innen in Rösrath und

Leichlingen.

Gesucht werden Wohnungen und Häuser mit einer verfügbaren Mindestmietzeit von einem

Jahr. Es darf sich auch um Wohnraum handeln, welcher eigentlich für Eigennutzung oder

Sanierung vorgesehen war, wenn die Maßnahmen ohne Einschränkungen bei der

Bewohnbarkeit verschoben werden können.

Eine Besonderheit: Vermieter*innen müssen sich keine Gedanken um den mitunter,

abschreckenden bürokratischen Aufwand, Kontakt mit Behörden oder anfallenden

„Papierkram“ machen. Die internationale Hilfsorganisation unterstützt geflüchtete Menschen

aus der Ukraine auf der Suche nach passendem Wohnraum und stellt im Rahmen des

Wohnungsprojektes dabei die Vermittlungsstelle zwischen Wohnungsmarkt, Behörden,

Helfer*innen und Betroffenen dar. Sei es das Aufsetzen oder Übersetzen von Mietverträgen

oder die Kommunikation mit Ämtern wie Sozialamt oder Jobcenter – Habitat for Humanity

übernimmt mit Hilfe engagierter Ehrenamtler*innen die gesamte Kommunikation.

In den kommenden Wochen und Monaten erhofft sich die Hilfsorganisation eine große

Unterstützung durch die Menschen in Rösrath und Leichlingen.

Wenn Ihnen vermietbarer oder renovierungsbedürftiger, aber bewohnbarer Wohnraum zur

Verfügung steht: Vermieten Sie an Geflüchtete und schaffen Sie ihnen so ein Zuhause

fernab der Heimat! Kontaktieren Sie gerne das Team RBK Wohnungsvermittlung unter:

team-rbk@habitatforhumanity.de.

Habitat for Humanity Deutschland ist seit 1998 ein eingetragener gemeinnütziger

Verein mit Sitz in Köln und Teil eines globalen Netzwerkes, das in mehr als 70 Ländern arbeitet, um die Lebensbedingungen von Menschen durch den Einsatz für ein sicheres Dach über den Kopf zu verbessern.

Firmenkontakt

Habitat for Humanity Deutschland e.V.

Katharina Jazbec

Auf dem Berlich 30

50667 Köln

+49 (0)221 579595-0



https://habitatforhumanity.de

Pressekontakt

AO Profil GmbH

Muriel Rother

Schloßstraße 86

51429 Bergisch Gladbach

+49(0)2204 98799-37



https://aoprofil.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.