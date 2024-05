Drip Spa – der Beauty-Trend für Gesundheit und Wellness

Vor einigen Wochen verwunderte ein Instagram Post die Follower. Auf dem Foto war ein Model bei einer Beauty-Anwendung in einer Art Kosmetikstudio zu sehen und hatte eine Infusion am Arm. Besorgte Fans dachten, das Model wäre im Krankenhaus. Woraufhin kommentiert wurde, es würde sich bei der Infusion um eine neue Art von Beautyanwendung handeln. Rückblickend könnte es sich um ein Drip Spa gehandelt haben.

Der Begriff „Drip“ stammt aus dem Englischen und bedeutet „tropfen“, während „Spa“ für Entspannung und Wellness steht. Im Drip Spa werden intravenöse Infusionen mit dem Wohlfühlambiente eines Wellness-Salons kombiniert. PlusPerfekt, Magazin für Diversity in Fashion, Trends & LifeStyle, sprach mit Tanja Adam, Heilpraktikerin und Schmerztherapeutin mit Schwerpunkt auf ganzheitlicher Frauenheilkunde. Die erfahrene Heilpraktikerin, erläutert uns die Behandlungsmethode, die nicht nur bei den Schönen und Reichen immer beliebter wird und Körper und Geist revitalisieren soll.

> Was verbirgt sich hinter Drip Spa und woher kommt es?

Das Drip Spa-Konzept hat seinen Ursprung in den USA und wird vor allem von Prominenten zur Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden verwendet. Im Drip Spa werden Vitamin-Infusionen hochdosiert in die Vene verabreicht, um den Körper mit wichtigen Nährstoffen zu versorgen und seine natürlichen Funktionen zu unterstützen. Diese Infusionen wirken schneller als orale Nahrungsergänzungsmittel, da die Nährstoffe direkt in den Blutkreislauf gelangen.

Bildquelle: John Tekeridis via Pexels