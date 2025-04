DriveLock SE erweitert HYPERSECURE Platform mit strategischer Akquisition von idgard

Mit der Integration der Sealed-Cloud-Technologie stärkt DriveLock seine Sicherheitsplattform und setzt einen weiteren Meilenstein für digitale Souveränität und Datenschutz – „Made in Germany“.

München, 08. April 2025: DriveLock SE, einer der international führenden Spezialisten für präventive IT-Sicherheitslösungen Made in Germany, übernimmt idgard, den Marktführer für sicheren Datenaustausch. idgard erweitert als neues Tochterunternehmen von DriveLock die HYPERSECURE Platform des deutschen Security-Anbieters. Die strategische Akquisition unterstreicht DriveLocks Engagement für digitale Souveränität in Deutschland und Europa durch den Aufbau einer umfassenden Security-Plattform, die gleichermaßen effektive, umfassende und benutzerfreundliche Sicherheitslösungen vereint.

Sicherheit und Resilienz für Cloud- und Digitalisierungsstrategien

Die HYERSECURE Endpoint Protection Platform ist eine umfassende Suite von Produkten und Services, die durch europäische Drittanbieterlösungen ergänzt wird. Sie gewährleistet die IT-Sicherheit, die Einhaltung von Vorschriften und die digitale Souveränität ihrer Kunden.

Mit der Ergänzung durch idgard bietet die DriveLock HYPERSECURE Platform künftig eine umfassende Lösung für den hochsicheren Austausch cloud-gespeicherter Daten mit Dritten. Die international patentierte Sealed-Cloud-Technologie schließt jeden unbefugten Zugriff auf Daten aus. Unternehmen behalten jederzeit die Kontrolle über Speicherung, Verarbeitung und Zugriff auf ihre Daten.

„Für DriveLock ist dies ein wichtiger Schritt, um unsere Plattform weiter auszubauen und unseren Kunden noch umfassendere Sicherheit zu bieten. Die Kombination unserer Endpoint Protection-Lösungen mit den sicheren Datentransfer-Technologien in der Cloud von idgard ermöglicht es Unternehmen und Organisationen, eine durchgängige Sicherheitsstrategie zu realisieren,“ sagt Arved Stackelberg, CEO von DriveLock. „Mit idgard geben wir Unternehmen in Deutschland und Europa die Werkzeuge an die Hand, die sie für eine souveräne und zukunftssichere Digitalisierung benötigen.“

„Die Integration in die HYPERSECURE Platform und DriveLocks starke Präsenz im öffentlichen Bereich auf Landes- wie Bundesebene ermöglichen eine noch breitere Marktpositionisierung von idgard, inklusive der Sealed-Cloud-Technologie“, erklärt Dr. Sebastian Eder, CTO bei idgard.

Digitale Souveränität und Compliance Made in Germany

Mit der Eingliederung von idgard in die HYPERSECURE Platform unterstreicht DriveLock sein Engagement für die digitale Souveränität von Deutschland und Europa. Beide Lösungen werden vollständig in Deutschland entwickelt, wodurch höchste Sicherheits- und Datenschutzstandards gewährleistet sind. Die enge Verzahnung mit weiteren europäischen Sicherheitsanbietern schafft zudem neue Marktchancen und befähigt Unternehmen dazu, sowohl Cyberbedrohungen abzuwehren als auch regulatorische Anforderungen effizient zu erfüllen.

„Unternehmen müssen nicht nur vor Angriffen geschützt sein, sondern auch regulatorische Vorgaben einhalten“, erklärt Stackelberg. „Unsere Lösungen gewährleisten nicht nur ein Höchstmaß an Sicherheit und Konformität mit europäischen Datenschutzrichtlinien, sondern bieten zugleich eine stabile und effektive Grundlage für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz in einer geschützten Umgebung. Gleichzeitig sorgen unsere umfassenden Sicherheitsmechanismen dafür, dass unbefugter Zugriff konsequent verhindert wird – so bleibt die Kontrolle stets in den Händen der Unternehmen. Dabei bleibt niemand außen vor: Unsere durchdachte Sicherheitsarchitektur bietet für alle Unternehmensgrößen eine praktikable und nachhaltige Lösung.“

DriveLock und idgard: Ganzheitliche Absicherung für den gesamten Lebenszyklus von Daten und Systemen

Durch die enge Verzahnung der HYPERSECURE Platform und Sealed-Cloud-Technologie erhalten Unternehmen eine skalierbare und belastbare Sicherheitsarchitektur, die sich flexibel an wachsende Herausforderungen anpassen lässt. idgard GmbH erweitert DriveLocks Portfolio um sicheren Datentransfer für cloud-gespeicherte Informationen. Gleichzeitig markiert dieser Zuwachs einen weiteren Schritt von DriveLock auf dem Weg zu einer Plattform, die den gesamten Lebenszyklus von Daten, Applikationen und Systemen effektiv absichert. DriveLock arbeitet kontinuierlich daran, weitere komplementäre Technologien einzubinden, damit Unternehmen eine umfassende, souveräne und nachhaltige Sicherheitsstrategie einfach und ressourcenschonend umsetzen können.

DriveLock ist ein Portfolio-Unternehmen der Nordwind Growth, einem in Deutschland ansässigen Wachstumsfond. Nordwind Growth verfügt über viele Jahre erfolgreiche Erfahrung in der Skalierung und Expansion von Wachstumsunternehmen. Die Investoren von Nordwind Growth sind unter anderem namhafte Unternehmer sowie industriellen Familien, die ihre Erfahrung und ihr Netzwerk gerne den Portfoliounternehmen zur Verfügung stellen.

Bildmaterial finden Sie hier.

HYPERSECURE IT aus Deutschland: DriveLock ist der führende Spezialist für präventive IT-Sicherheitslösungen aus Deutschland. Die digitalisierte Welt erfordert kompromisslose IT-Sicherheit, um Organisationen, Menschen und Dienste vor Cyberrisiken und Datenverlust zu schützen und digitales Arbeiten für alle sicher zu gestalten.

Die HYPERSECURE Platform von DriveLock gleicht einer schlagkräftigen Counter-Force aus spezialisierten Abwehrkräften, die in ihrer jeweiligen Disziplin zu den besten zählen. Sie bietet mehrschichtige Sicherheit, ist Cloud-basiert, sofort verfügbar und wirtschaftlich effizient mit niedrigen Investitions- und Betriebskosten.

Die neue Hochleistungsklasse der IT-Sicherheit schützt digitale Arbeitsplätze konsequent und schafft Synergien aus den folgenden Elementen:

– Data and Endpoint Protection

– Data Loss Prevention

– Data Encryption

– Security Awareness

– Human Risk & Awareness

– Risk and Vulnerability Management

– Security Configuration Management

Die DriveLock-Lösungen Device Control und Application Control sind nach Common Criteria EAL3+ zertifiziert: Diese international anerkannte Zertifizierung attestiert die hohe Vertrauenswürdigkeit und den Sicherheitsstandard des DriveLock Agents.

DriveLocks wegweisende Tools und ein engagiertes Team sorgen dafür, dass Cyberattacken dort bleiben, wo sie hingehören: außen vor.

Auszeichnungen:

– Als Ergebnis der Marktuntersuchung „Cyber Security – Solutions and Services Germany 2023“ des Technologieberatungsunternehmens ISG wurde DriveLock erneut als ein Leader im Segment „Data Leakage/Loss Prevention“ ausgezeichnet.

– In der Anwenderbefragung „Professional User Rating Security Solutions 2022 (PUR-S)“ des Analystenhauses techconsult positionierten mehr als 2.000 Anwenderunternehmen DriveLock als Champion im Bereich Endpoint Protection unter 37 IT-Lösungsanbietern und deren Lösungen in Deutschland.

DriveLock Lösungen sind Made in Germany und ohne Backdoor.

– Schutz von mehreren Millionen verwalteter Endgeräte weltweit

– Kompromisslos abgesicherte Kundenumgebungen mit über 180.000 verwalteten Endgeräten

– Made in Germany: Entwicklung und technischer Support aus Deutschland

