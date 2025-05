drum-tec Outlet Days 2025 am 16. und 17. Mai

Zwei Tage voller Drums, Deals und Top-Programm mit Special Guest Randy Black!

[Hessisch Oldendorf, 7. Mai 2025] Am 16. und 17. Mai 2025 veranstaltet drum-tec die Outlet Days 2025 am Unternehmensstandort in Hessisch Oldendorf. Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger dürfen sich auf zwei Tage voller attraktiver Angebote, spannender Produktpräsentationen und hochkarätiger Live-Performances freuen.

Datum und Ort:

– Freitag & Samstag, 16. und 17. Mai 2025

– jeweils ab 10:00 Uhr

– drum-tec, Goldbinnen 1, 31840 Hessisch Oldendorf / Fischbeck

Attraktive Sonderangebote & Lagerverkauf

Im Rahmen der Outlet Days räumt drum-tec das Lager auf: Besucher erwartet eine große Auswahl an akustischen und elektronischen Schlagzeugen, Drum-Hardware und Zubehör zu stark reduzierten Preisen. Zusätzlich erhalten Käufer 5% Rabatt auf sämtliche Neuware – gültig ausschließlich bei Kauf und Zahlung vor Ort (bar oder mit Karte).

Live-Performance von Randy Black

Ein besonderes Highlight der Veranstaltung ist der Besuch von Randy Black, international bekannter Profidrummer (Destruction; ex-Primal Fear, ex-Annihilator). An beiden Tagen gibt Black nicht nur exklusive Einblicke in sein Setup und Spielweise, sondern wird auch mit Live-Performances für musikalische Höhepunkte sorgen.

VST-Special mit eDRUMin und Roland TD-27

Zusätzlich präsentiert BDG ein spezielles VST-Special mit dem eDRUMin Interface und dem Roland TD-27 Drum-Modul in Verbindung mit innovativen VST-Engines. Gezeigt werden u.a. neue Spielmodi, Hi-Hat- und Snare-Optimierungen sowie flexible Sound-Setups für den professionellen E-Drum-Einsatz.

Tombola mit attraktiven Preisen

Besucherinnen und Besucher können außerdem an einer Tombola mit hochwertigen Gewinnen teilnehmen – mitmachen lohnt sich!

Zwei Tage Schlagzeug-Community live erleben

Mit den drum-tec Outlet Days bietet das Unternehmen nicht nur exklusive Einkaufsmöglichkeiten, sondern auch eine Plattform für Austausch, Inspiration und gemeinsames Musikerleben. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weitere Informationen unter:

www.drum-tec.de

drum-tec ist:

Dein Partner im Schlagzeug-Vollsortiment

Schlagzeuge sind unsere Welt – und das Angebot an Drum-Sets, Trommeln und Becken, Hardware und Zubehör am Markt ist riesig. Wir haben den Überblick bei Neuheiten und Bewährtem, bei High End Drums und Einsteiger-Sets. Wir beraten dich in allen Fragen zu akustischen Schlagzeugen und E-Drums. Tama, Ludwig, Mapex, Sonor, DW, Yamaha, Zildjian, Agean, Meinl, Sabian – Alles, was wir im Shop anbieten, liefern wir weltweit.

Dein Hersteller von High End E-Drums

In unserer Manufaktur in Norddeutschland entstehen Elektronische Schlagzeuge der Extraklasse. Die drum-tec pro 3 Serie ist unsere Antwort auf die einfache Frage nach dem besten E-Drum der Welt. Zusammen mit den Serien diabolo und Jam 3 wollen wir dir in jedem Segment vom anspruchsvollen Einsteiger bis zum Top-Drummer das für deine Bedürfnisse beste E-Drum bieten. Bei uns bekommst du kein Drumset von der Stange, sondern dein maßgeschneidertes E-Drum aus den für dich besten Komponenten. Nimm uns beim Wort und teste unsere E-Drums!

Neben dem Akustik-Vollsortiment bekommst du bei drum-tec alles, was dein E-Drummer-Herz höherschlagen lässt. Roland, Yamaha, ATV, EFNOTE, GEWA, Pearl… wir liefern dir die angesagtesten E-Drums in (fast) alle Länder zu attraktiven Preisen. Auf alles, was du erwirbst, bieten wir eine erweiterte Garantie von 3 Jahren.

Dein persönlicher Ratgeber und Ansprechpartner für Fragen rund um akustische und elektronische Schlagzeuge

Für uns bei drum-tec beginnt dein Kauf weit vor dem Deal und er endet nicht mit dem Versand der Ware. Du bist Kunde und wir sind Händler, doch was uns verbindet ist: Wir alle sind Schlagzeuger. Und das sind wir auf Augenhöhe. Welche Frage du auch immer hast: stell sie unseren Sales & Service Mitarbeitern gern – wir freuen uns auf dich!

