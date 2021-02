DSV Service digitalisiert für Hamburger BUKEA Formulare zur Wasserrechtlichen Erlaubnis

Anträge liegen vollständig sowie in einer besseren Qualität vor und können automatisch in das Fachverfahren übernommen werden. Lösung entlastet das Personal und verkürzt die Bearbeitungszeiten.

Stuttgart, 8. Februar 2021 – Die DSV Service, ein Tochterunternehmen der DSV-Gruppe (Deutscher Sparkassenverlag) und Expertin für Formularmanagement, hat für die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) der Freien und Hansestadt Hamburg Formulare zur Wasserrechtlichen Erlaubnis digitalisiert. Das führt zu vollständigen und qualitativ besseren Anträgen und damit deutlich verkürzten Bearbeitungszeiten.

Wird von Bauherren oder Unternehmen in welcher Form auch immer in Grundwasser eingegriffen, bedarf es dafür in der Regel einer Wasserrechtlichen Erlaubnis. In Hamburg ist für deren Erteilung die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft zuständig.

Bisher mussten die Antragsteller dafür ein PDF-Formular ausdrucken, händisch ausfüllen und per Fax oder eingescannt per Mail verschicken. Bei der Behörde wurden die Daten aus dem Formular wiederum manuell erfasst und in das entsprechende Fachverfahren übertragen. Dieses Vorgehen war für alle Beteiligten äußerst aufwendig und zudem fehleranfällig.

Deshalb beauftragte die BUKEA die DSV-Service, einen Online-Dienst zu erstellen, mit dem der Vorgang für die Antragsteller optimiert wird und die notwendigen Daten digital vorliegen, um sie direkt in das Fachverfahren zum weiteren Bearbeiten übernehmen zu können. Insgesamt ging es dabei um acht Anträge, für die eine Formularanwendung sowie im Anschluss daran ein neu gesetztes PDF erstellt werden sollte.

Direktes Feedback für Antragsteller

Als Grundlage empfahl sich das in Hamburg bereits eingesetzte und – beispielsweise beim Mängelmelder Melde-Michel – bewährte Antrags- und Fallmanagement (AFM), das auf der Lösung cit intelliForm basiert. Damit wird der Antragsteller im Dialog durch seinen Antrag geführt – bekommt also beispielsweise nur die Felder angezeigt, die für ihn relevant sind. Er hat außerdem die Möglichkeit, sämtliche notwendigen Anlagen und Nachweise direkt online hochzuladen. Neben den Standard-Validierungen wie etwa Postleitzahl oder E-Mail-Adresse wird auch ein externes Straßenverzeichnis eingebunden und darüber geprüft, ob es sich bei der vom Antragsteller angegebenen Adresse für das Grundstück, auf dem das Vorhaben geplant ist, um eine korrekte Hamburger Adresse handelt oder ob der Nutzungsort in Hamburg liegt.

Der Antragsteller erhält schließlich unmittelbar online eine direkte Rückmeldung und einen Hinweis, falls das geplante Vorhaben an der vorgesehenen Stelle problematisch ist. Bevor der gesamte Antrag ausgefüllt wird, erfährt der Antragsteller hier also bereits vorab, ob eine Antragstellung überhaupt Sinn macht.

Ist der Antrag dann vollständig ausgefüllt und abgeschickt, wird er über eine Webschnittstelle medienbruchfrei direkt in das Fachverfahren übernommen. Der Fachbereich erhält eine entsprechende Information; er prüft und erteilt dann die abschließende Wasserrechtliche Erlaubnis – oder Ablehnung. Diese erhält der Antragsteller dann nach Wunsch entweder per Post oder E-Mail.

Mehr Servicequalität bei weniger Aufwand

“Wir haben hier eine echte Win-win-Situation für alle Beteiligten geschaffen”, erklärt Sven Hauenstein, Referatsleiter Projekt- und Prozessmanagement-Office bei der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft der Freien und Hansestadt Hamburg. “Die Daten werden online geprüft, sind vollständig und fehlerfrei, erfüllen die Anforderungen des OZG und erhöhen deutlich die Benutzerfreundlichkeit für die Antragsteller.”

Mit der Digitalisierung der Formulare durch die DSV Service spart die Behörde enorme personelle sowie zeitliche Ressourcen. Und die qualitativ besseren und vollständigen Anträge führen zu deutlich weniger Rückfragen. Das ansprechende benutzerfreundliche Angebot sowie die spürbar schnelleren Bearbeitungszeiten verbessern zugleich die Servicequalität sowie die Außenwahrnehmung der Verwaltungsdienstleistung.

Eine ausführliche Beschreibung dieses und weiterer Projekte findet sich hier: https://dsv-service.de/references

Weitere Informationen zum Full-Service für Online-Formulare: https://dsv-service.de/onlineforms

