DUALIS erweitert Partnernetzwerk: Cpro IoT Connect ist neuer Vertriebspartner für APS

DUALIS gewinnt Cpro IoT Connect als Implementierungspartner und Multiplikator für GANTTPLAN im SAP-Umfeld

Dresden, 26. Mai 2020 – Die DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) und die Cpro IoT Connect GmbH ( www.cpro-iot.de) kooperieren. Die beiden Unternehmen entwickeln Softwarelösungen und Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf IoT und Digitalisierung. Die Cpro IoT Connect fungiert ab sofort als Implementierungs- und Vertriebspartner für das von DUALIS entwickelte Advanced Planning and Scheduling (APS) GANTTPLAN im SAP-Umfeld. Mit der neuen Partnerschaft baut DUALIS die Marktabdeckung seines Feinplanungstools weiter aus.

DUALIS und Cpro IoT Connect setzen auf intelligente, vernetzte Produkte, welche die Digitalisierung in Unternehmen unterstützen. Die Cpro IoT Connect bietet Softwarelösungen, Strategie- und SAP-Beratung, Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf IoT und Digitalisierung. Die Cpro IoT Connect fokussiert sich hierfür auf mehrere Bereiche: Das Konnektieren eines Produktes; die komplette Vernetzung des Maschinenparks mit einem ERP-System; Schulungen und Kreativworkshops, die der Entwicklung neuer digitalen Geschäftsmodelle dienen; die Optimierung aller Servicebereiche; sowie AR/VR-Lösungen und App-Entwicklungen.

DUALIS entwickelt Software und Dienstleistungen zur Planung und Optimierung digitalisierter Prozesse in Fabriken. Dazu zählen die 3D-Simulationsplattform Visual Components, die Feinplanungssoftware GANTTPLAN und das Hallenplanungstool AREAPLAN. DUALIS verfügt über ein umfassendes Vertriebs- und Lösungspartner-Netzwerk.

Mit dem APS von DUALIS rundet Cpro IoT Connect sein Produktportfolio um eine modulare Software zur Planung und Optimierung von Produktionsprozessen ab. Kay Spangenberger, Geschäftsführer der Cpro IoT Connect GmbH, erklärt: “Die Cpro IoT Connect nimmt sich konkreten Fragestellungen der digitalen Transformation an und betreut ihre Kunden ganzheitlich und nachhaltig. Mit GANTTPLAN haben wir uns für ein APS-System entschieden, das sehr flexibel einsetzbar ist und mit unterschiedlichen ERP-Systemen kombiniert werden kann. Wir haben mit dem Status “Platinum” die höchste Partnerstufe gewählt und können das Produkt auch gebrandet anbieten.”

Heike Wilson, Geschäftsführerin der DUALIS GmbH IT Solution, sagt: “Mit der Zusammenarbeit mit Cpro IoT Connect möchten wir die Reichweite von GANTTPLAN im SAP-Umfeld weiter erhöhen. Wir verfügen bereits über langjährige Expertise in diesem Markt und gewinnen mit der Cpro IoT Connect einen erfahrenen Partner, der ein wichtiger Multiplikator sein wird. Die Kompetenzbereiche unseres neuen Partners passen ideal zu unserem Kerngeschäft Produktionsplanung und -optimierung.”

DUALIS setzt seit vielen Jahren – sowohl als Lösungspartner als auch im Vertrieb – auf branchenspezifische Kooperationen und überregionale Vernetzung. Der Softwarespezialist verfügt über ein breites Partnernetzwerk aus MES- und ERP-Herstellern. Integrations- und Vertriebspartner von DUALIS profitieren unter anderem von einer qualifizierten und bedarfsorientierten Unterstützung im Vertrieb und Projektgeschäft.

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Auftragsfeinplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das Feinplanungstool GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

Firmenkontakt

DUALIS GmbH IT Solution

Heike Wilson

Tiergartenstraße 32

01219 Dresden

+49 (0) 351-47791620

hwilson@DUALIS-it.de

http://www.dualis-it.de

Pressekontakt

punctum pr-agentur GmbH

Ulrike Peter

Neuer Zollhof 3

40221 Düsseldorf

+49 (0)211-9717977-0

pr@punctum-pr.de

http://www.punctum-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.