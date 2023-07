Dubai Immobilienmarkt Neuigkeiten – Emaar Properties

BLVD Heights, Downtown und May Townhouses, Arabian Ranches

BLVD Heights, Downtown

BLVD Heights, ein prominentes Projekt von Emaar Properties, bietet 1, 2, 3 und 4-Schlafzimmer-Wohnungen, Penthäuser und Duplex-Wohnungen in Downtown Dubai. Das Projekt mit seinen 53- und 46-stöckigen Zwillingstürmen besticht durch seinen Luxus, seine Eleganz und sein modernes, schickes Design und beeindruckt seine Bewohner mit seinen hochmodernen Einrichtungen.

Die Anlage besteht aus 492 elegant gestalteten Wohnungen im Herzen von Downtown Dubai entlang des Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevards im Opernviertel. Dieser Boulevard beherbergt auch eine Vielzahl von bunten Veranstaltungen, die die Gemeinschaft mit ihrer Kulturinitiative, dynamischen und hell beleuchteten Bürgersteig mit einem integrierten Kunstwerk schmücken zusammenbringt.

Der Boulevard verfügt über eine beeindruckende Innenausstattung mit einem großen Eingang, großen Balkonen und einer Sonnenterrasse mit herrlichem Blick auf die Dubai Fountain, den Burj Khalifa, die Dubai Mall und andere Wolkenkratzer in Dubai. Außerdem gibt es unzählige Gassen und 5-Sterne-Restaurants, Luxushotels und andere wichtige Punkte im Stadtzentrum.

Diese Häuser sind mit intelligenten Ideen und innovativen Designs entwickelt worden. Die Fenster sind groß und transparent, so dass Sie einen Panoramablick auf die Skyline von Dubai haben. Zu den maximalen Entspannungs- und Komfortmerkmalen dieses Projekts gehören ein 24-Stunden-Concierge-Service, ein Einzelhandelsplatz, drahtlose Verbindungen, klimatisierte Brücken, Fahrradwege und unzählige Einrichtungen. Die Wohnungen sind luxuriös und modern eingerichtet, verfügen über großzügige Bäder und eine intelligente Raumausstattung.

Wichtigste Highlights:

– Apartments und Stadthäuser mit mehr als 3 Schlafzimmern

– Panoramablick auf Downtown Dubai

– 53 und 46 Stockwerke hohe Türme

– Vom Boden bis zur Decke reichende Fenster verstärken das Gefühl von Raum und Licht

– Zentrale Lage am Boulevard Mohammed Bin Rashid

– Nur wenige Minuten vom Burj Khalifa und der Dubai Opera entfernt

– Schickes atheistisches und zeitgenössisches Design

Emaar BLVD Heights, ein Doppelturm-Projekt in der Innenstadt von Dubai, zeichnet sich durch eine wunderschöne Innen- und Außendekoration aus. Einer der Höhepunkte dieses Projekts wird durch die geräumige Lobby, den großen Eingang, den Speisesaal und den ausgedehnten Schlaf, zusammen mit den im Gebäude verfügbaren Einrichtungen und umweltfreundlichen Funktionen verbessert.

Das Projekt von Emaar Boulevard ist in die Vielfalt der Annehmlichkeiten und Einrichtungen eingetaucht. Auf der Podiumsebene des Projekts befinden sich Einzelhandelsgeschäfte, ein hochmodernes Fitnessstudio, ein Schwimmbad, eine Cafeteria und andere luxuriöse Einrichtungen. Unabhängig davon sind die Räumlichkeiten von Boulevard Heights so gestaltet, dass sie Klasse und Eleganz ausstrahlen.

Wichtigste Einrichtungen:

– Einkaufszentrum

– Schwimmbad

– Klubhaus

– Gemeinschaftszentrum

– Fitnesszentrum

– Gesundheitsclub

– Kinderspielplatz

– Restaurants und Cafés

BLVD Heights by Emaar befindet sich in Downtown Dubai entlang des Sheikh Mohammed Bin Rashid Boulevards gegenüber dem Opernviertel. Genießen Sie die reibungslose Anbindung an die urbane Umgebung, die zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, Restaurants und kulturelle Aktivitäten bietet, einschließlich des nahen Zugangs zur Dubai Mall, dem Souk Al Bahar und der Dubai Opera.

Anbindungen:

– 10 Minuten Fußweg zum Burj Khalifa

– 10 Minuten Fußweg zum Souk AL Bahar

– 10 Minuten Fahrt zum internationalen Flughafen Dubai

– 10 Minuten Fußweg zur Dubai Fountain

– 5 Minuten Fußweg zur Dubai Opera

– 5 Minuten bis zum DIFC

– 15 Minuten Fußweg zur Dubai Mall

Die exklusiv geplante Wohnanlage BLVD Heights mit ihren elegant gestalteten Innenräumen und Ausstattungen verfügt über attraktive Standorte und touristische Ziele. Es ist komplett mit luxuriösen Annehmlichkeiten und Komfort in einer sehr lebendigen Umgebung, bestehend aus Einzelhandelsgeschäften, Freizeiteinrichtungen und Fitnesseinrichtungen. Attraktionen wie Jumeirah Beach, Palm Island, Dubai Marina, Burj Al Arab und andere atemberaubende Orte befinden sich in einem Umkreis von 5 km.

Begleitet von Annehmlichkeiten mit unbegrenztem Vergnügen, die in der Nähe dieses atemberaubenden Projekts eingerichtet wurden, befindet es sich in einem Wohn- und Geschäftszentrum. Berühmte Orte wie der Burj Khalifa und Dubai Fountain – der größte Springbrunnen der Welt – und die Dubai Mall sind nur wenige Meter von diesem Projekt entfernt. Zusätzlich zu Schule, Einkaufszentrum, Krankenhaus.

BLVD Heights bietet mit seinen elegant gestalteten Einheiten geräumige Wohnungen mit 1, 2, 3 und 4 Schlafzimmern. Obwohl es mit dem Stand der Technik Einrichtungen wie Smart Home-Technologie, Fitnessraum, Yoga-Zone, Einzelhandelsgeschäft und vieles mehr zu erkunden ausgestattet ist.

Dieser zeitgenössische 53- und 46-stöckige Doppelturm besteht aus 492 Wohnungen mit außergewöhnlichen Annehmlichkeiten, die mit Blick auf die zukünftige Generation gebaut wurden. Die Wohnungen verfügen über ein geräumiges Umfeld mit Hauptschlafzimmer, Schlafzimmer, Ess- und Küchenbereich, Terrasse und Balkon mit Blick auf die atemberaubende Skyline von Dubai.

May Townhouses, Arabian Ranches

May at Arabian Ranches 3 ist das neueste Projekt von Emaar Properties, das exklusiv gestaltete Stadthäuser mit 3 und 4 Schlafzimmern und unvergleichlichen Einrichtungen bietet. Es verbindet nahtlos zeitgenössisches Design mit zeitloser Eleganz und schafft so ein unverwechselbares Wahrzeichen, das inmitten der Skyline hervorsticht.

In Arabian Ranches 3, einer der prestigeträchtigsten Gemeinden Dubais, gelegen, haben die Bewohner leichten Zugang zu den wichtigsten Attraktionen der Stadt. Ob Sie nun in erstklassigen Einzelhandelsgeschäften einkaufen, in Gourmet-Restaurants speisen oder das pulsierende Unterhaltungsangebot erkunden möchten, alles ist nur einen Steinwurf von Ihrer Haustür entfernt. Dank der ausgezeichneten Anbindung an die wichtigsten Straßennetze ist es zudem ein Leichtes, in andere Teile Dubais zu pendeln.

Das Projekt bietet eine Reihe von sorgfältig entworfenen Wohnungen, die modernes Wohnen neu definieren. Von geräumigen und eleganten Stadthäusern strahlt jedes Haus zeitgenössischen Charme aus und wird nach höchsten Qualitätsstandards gebaut. Die Architektur verbindet nahtlos die traditionelle arabische Ästhetik mit zeitgenössischen Elementen und schafft so eine visuell beeindruckende Umgebung, die sowohl einladend als auch zeitlos ist.

Treten Sie ein und lassen Sie sich von den durchdacht geplanten Innenräumen, die Funktionalität und Opulenz miteinander verbinden, in ihren Bann ziehen. Ausgedehnte Wohnräume, hohe Decken und große Fenster lassen viel natürliches Licht herein und schaffen eine helle und luftige Atmosphäre. Ein privates Refugium, in dem Sie sich stilvoll entspannen und erholen können.

Wichtigste Highlights:

– Luxuriöse Design-Stadthäuser mit 3 und 4 Schlafzimmern

– Erstklassige Lage in Arabian Ranches 3, Dubai

– Zeitgenössisches Design mit zeitloser Eleganz

– Nahtlose Verschmelzung von Luxus und Komfort

– Ausgezeichnete Anbindung an das Hauptstraßennetz

– Große Flächen mit üppigen Landschaften, Parks und Erholungsgebieten

– Reichlich natürliches Licht und atemberaubende Ausblicke

– Viel Platz für Entspannung, Unterhaltung und das Schaffen von Erinnerungen

Die May Townhouses sind so konzipiert, dass sie ihren Bewohnern eine Reihe von Weltklasse-Annehmlichkeiten bieten, die allen Bedürfnissen und Wünschen gerecht werden. Die Gemeinschaft verfügt unter anderem über ein voll ausgestattetes Fitnessstudio, einen Swimmingpool, eine Joggingstrecke und einen Kinderspielplatz. Die Gemeinde beherbergt auch eine Reihe von Einzelhandelsgeschäften und Restaurants, die den Bewohnern eine große Auswahl an Möglichkeiten bieten.

Wichtigste Einrichtungen:

– Fitnesscenter und Sporthalle

– Schwimmbäder und Sonnenterrassen

– Joggingstrecken und Radwege

– Grüne Gärten und Parks

– Spielplätze für Kinder

– Gemeinschaftsklubhaus

– Eigene Parkplätze

– Einzelhandelsgeschäfte und Verbrauchermärkte

Bei den May Townhouses trifft Luxus auf Bequemlichkeit mit einer außergewöhnlichen Lage. In Arabian Ranches 3, einer der prestigeträchtigsten Gemeinden Dubais, gelegen, haben die Bewohner leichten Zugang zu den wichtigsten Attraktionen der Stadt. Ob Sie nun in erstklassigen Einzelhandelsgeschäften einkaufen, in Gourmet-Restaurants speisen oder ein lebhaftes Unterhaltungsangebot wahrnehmen möchten, alles ist nur einen Steinwurf von Ihrer Haustür entfernt. Dank der ausgezeichneten Anbindung an die wichtigsten Straßennetze ist es zudem ein Leichtes, in andere Teile Dubais zu pendeln.

Standort Konnektivität:

– 05 Minuten – Global Village

– 10 Minuten – Dubai Polo & Equestrian Club

– 20 Minuten – Stadtzentrum Dubai

– 20 Minuten – Internationaler Flughafen Dubai

– 35 Minuten – Die Dubai Mall

– 35 Minuten – Dubai Marina

– 35 Minuten – Internationaler Flughafen Al Maktoum

Der Masterplan von May ist ein Beleg für das Engagement von Emaar Properties, florierende Gemeinschaften zu schaffen. Das Projekt, das sich über mehrere Hektar üppiger Landschaften erstreckt, bietet eine Vielzahl von Wohnoptionen, die unterschiedlichen Lebensstilen und Vorlieben gerecht werden. Hier wird jede Einheit sorgfältig mit hochwertigen Oberflächen und zeitgenössischem Design ausgestattet. Der Masterplan umfasst auch eine Reihe von Grünflächen, Parks und Erholungsgebieten, die den Bewohnern eine ruhige und friedliche Umgebung bieten, in der sie sich entspannen und mit der Natur in Kontakt kommen können.

Die Grundrisse der May-Wohnanlage wurden sorgfältig entworfen, um die Raumnutzung mit Stadthäusern mit 3 und 4 Schlafzimmern zu maximieren und ein optimales Gleichgewicht zwischen Ästhetik und Funktionalität zu wahren. Jede Einheit ist ein Zeugnis sorgfältiger Handwerkskunst, die moderne architektonische Elemente und hochwertige Oberflächen umfasst. Die Grundrisse sind so konzipiert, dass sie den Bedürfnissen moderner Familien gerecht werden und ausreichend Platz für Entspannung, Unterhaltung und die Schaffung bleibender Erinnerungen bieten.

