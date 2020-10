“Durch Digitalisierung zu einer besseren Welt” – Kyocera auf der CEATEC 2020 Online

Auf der digitalen Messe präsentierte Kyocera die neuesten Produkte und Lösungen für eine Welt nach Covid-19

Kyoto/Neuss, 27. Oktober 2020. Vom 20. Oktober bis zum 23. Oktober 2020 stellte Kyocera auf der digitalen Messe “CEATEC 2020 Online” aus. Der Fokus der Messe lag dieses Jahr auf der “New Normal Society 5.0”, einer Gesellschaft nach der Pandemie, und umschloss dabei alle Industriebereiche. Besucher der Online-Messe konnten eine Reihe an fortschrittlichen Technologien bestaunen – die Archive sind noch bis Ende des Jahres weiterhin einsehbar. Mit dabei sind beispielsweise Innovationen aus den Bereichen Cyber Physical Systems/Internet of Things, Robotik und künstliche Intelligenz.

Unter dem Titel “Durch Digitalisierung zu einer besseren Welt” präsentiert Kyocera die aktuellsten Produkte und Lösungsansätze für eine neue gesellschaftliche Realität nach der Pandemie. Thematisch erfolgt dabei eine Aufteilung in vier Kategorien: “Mobilität”, “5G/Internet of Things”, “Smart Manufacturing” und “Energielösungen”.

Überblick der CEATEC 2020 Online

Datum: Von Dienstag, 20. Oktober 2020, bis Freitag, 23. Oktober 2020, Archivseite verfügbar bis zum 31. Dezember 2020

Website: https://www.ceatec.com/en/application/

Ausstellungsbereich: General Exhibit Area

Kyocera Messestand URL: https://online.ceatec.com/event/92/booth/1061

Kyoceras Exponate auf der CEATEC 2020 Online

Kategorie 1: Mobilität

Die neuesten Technologien und Produkte von Kyocera tragen zur Verwirklichung einer sicheren und komfortablen Mobilitätsgesellschaft und zum automatisierten Fahren für die “Mobility as a Service”-Ära bei.

Kyoceras Konzeptauto II “Moeye”

“Moeye” ist ein futuristisches Konzeptauto, das mit optischer Camouflage-Technologie Teile des Cockpits transparent werden lässt. Der Wagen ist mit einer Vielzahl von Kyocera originalen Bauteilen ausgestattet und steigert so das Fahrerlebnis immens. Das Interieur des Autos ist besonders elegant gestaltet und bietet höchsten Komfort.

Multifunktionales Millimeterwellen-Radar

Das von Kyocera entwickelte Radar ist in der Lage, mehrere Objekte mit unterschiedlichen Entfernungen und Bewegungsrichtungen zu erkennen. Damit möchte Kyocera nicht nur das autonome Fahren vorantreiben, sondern auch neue Bereiche wie Medizin und das Gesundheitswesen erschließen, um so zu einer zukunftsgerichteten Gesellschaft beizutragen.

Weitere Produkte und Lösungen

Darüber hinaus zeigt Kyocera weitere Produkte wie eine intelligente RSU (V2I Road Side Unit).

Kategorie 2: 5G/Internet of Things

Kyocera präsentiert Produkte und Lösungen im Zusammenhang mit verschiedenen Internet of Things-Netzwerktechnologien – für eine komfortable und prosperierende Gesellschaft.

5G-Smart-Router

Der kompakte Router ist im Stande, auch ältere Geräte per Bluetooth, Wi-Fi, USB, HDMI oder LAN mit dem 5G-Netz zu verbinden. Mit einem Konvertierungsadapter lässt sich auch eine Verbindung zu HDMI-, RS 232 C- und kabelgebundenen LAN-Ports herstellen. Der Router nutzt dabei die Vorteile der Hochgeschwindigkeits-, Hochleistungs-, Niedriglatenz- und Multiverbindungsfähigkeiten von 5G und verfügt zudem über Edge-Computing-Funktionen, die geräteseitig verschiedene Datenverarbeitungsprozesse ermöglichen.

CONNECTING x DRONE

Um der wachsenden Nachfrage nach drohnenbasierten Technologien in der Zukunft gerecht zu werden, haben Kyocera und Blue Innovation, Inc. gemeinsam eine neue Lösung entwickelt, um die drahtlose Kommunikationstechnologie von Kyocera bei der Entwicklung von Drohnen einzusetzen.

Weitere Produkte und Lösungen

Des Weiteren werden diverse Internet of Things-Geräte, ein lokales 5G-System sowie ein schwimmender Board-to-Board-Verbinder der 5655 Serie gezeigt.

Kategorie 3: Smart Manufacturing

In diesem Bereich handelt es sich um Komponenten und Technologien von Kyocera, die zur Realisierung von Industrie 4.0/Gesellschaft 5.0 und zur digitalen Transformation in der Fertigungsbranche beitragen.

Modul zur optischen Durchflussmessung

Der Einsatz des kompakten optischen Moduls zur Flüssigkeitsmessung ermöglicht die berührungslose Prüfung sowie die Messung selbst kleiner Durchflussmengen und hochviskoser Flüssigkeiten. Das Modul trägt auch zu reduzierten Kosten und zu mehr Flexibilität bei der Installation bei.

Weitere Produkte und Lösungen

Kyocera präsentiert außerdem digitale Fertigungslösungen, sowie ein AI getriebenes & kollaboratives Robotersystem.

Kategorie 4: Energielösungen

Kyocera stellt mehrere Energielösungen vor, die gleichzeitig auf die Verringerung der Emissionswerte, die Förderung erneuerbarer Energien und die Bekämpfung des Klimawandels abzielen.

Regionales Microgrid Projekt in Odawara

Kyocera baut in Japan lokale Microgrids zur Nutzung erneuerbarer Energien. Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen und der lokalen Regierung in der Stadt Odawara in der Präfektur Kanagawa, Japan, durchgeführt. Ziel der Unternehmung ist der Aufbau eines nachhaltigen Microgrids, das “lokal erzeugte und verbrauchte, unabhängige und dezentralisierte Energie” ermöglicht und die Widerstandsfähigkeit der Region gegenüber Naturkatastrophen stärkt.

