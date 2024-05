Durch innovative Microfocus ALIUS ODF-Lösungen zahlt Netceed auf ESG-Ziele von Netzbetreibern ein

Nachhaltigkeit im Fokus: Netceed führt die neuen Microfocus ALIUS-Module ein

10. Mai 2024 – Mit ALIUS vereinfacht Netceed, der weltweit führende Partner und One-Stop-Shop für alle aktiven und passiven Materialien der Breitbandkommunikation, die Installation und Verwaltung von Fasern und Patchkabeln. Die neuen ALIUS ODF-Paneele erweitern die etablierte Microfocus-Produktserie und ergänzen das Portfolio um nachhaltige und zukunftssichere Komponenten für den Breitbandausbau. Die Microfocus-Serie, seit 2005 bekannt für ihre modular aufgebauten Komponenten zur Erstellung eines End-to-End-Glasfasernetzwerks, gewährt eine 25-jährige Funktionsgarantie für Installateure und Betreiber.

Mit ALIUS hat Netceed hochwertige ODF-Paneele gemäß der EU-Richtlinie RoHS 2011 und der Normreihe der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) IEC 61300 entwickelt. Die neuen Module können in vorkonfektionierten Beton- oder Outdoor-Gehäusen, sogenannten Points of Presence (PoPs), eingesetzt werden und sind für Standard-19-Zoll- oder ETSI-Racks, Racks des Europäischen Instituts für Telekommunikationsstandards, geeignet. Netceed reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach ODF-Lösungen in der gesamten EMEA-Region. Die Microfocus ALIUS ODF-Module sind nun als vorkonfektioniertes Panel erhältlich, um Anschluss und Verwaltung der Fasern für die Installation und Wartung zu vereinfachen und eine nachhaltige Nutzung und Wartung am PoP zu gewährleisten.

Flexibilität und Effizienz im Einsatz

Die ALIUS-Module zeichnen sich durch ihre Schwenkbarkeit aus und bieten die Möglichkeit, die Scharniere links oder rechts zu montieren, was eine flexible Anpassung vor Ort ermöglicht. Die leichten Paneele sind sowohl als leere 1HE Spleiß-/Patchversion, als auch vorkonfektioniert mit 48 oder 96 LC/APC- oder SC/APC-Grade B1-Ports und Pigtails erhältlich, welche die Verwaltung von Fasern und Patchkabeln vereinfachen. Bei der Entwicklung der Produkte hat Netceed besonderen Wert auf eine saubere Faserroutenführung sowie den einfachen Zugang zu Pigtails, Adaptern und Spleißkassetten gelegt.

Unterstützung der ESG-Ziele

Die neuen Microfocus ALIUS ODF-Paneele unterstützen Netzbetreiber aktiv bei der Erreichung ihrer ESG-Ziele (Environmental, Social, and Corporate Governance), indem sie zu 89,76 % für die Spleiß-/Patchversion und zu 66,20 % für die vorkonfektionierte Version recycelbar sind.

Zudem ermöglicht das modulare Design von ALIUS den einfachen Austausch und die Aufrüstung von Patchfeldern, Spleißkassetten und Scharnieren, wodurch diese nicht weggeworfen werden müssen und für zukünftige Ergänzungen erweitert werden können.

Die Microfocus ALIUS-Paneele sind gemäß den ISO 14001-Normen konzipiert und produziert und entsprechen RoHs 2011, IEC 61300. „ALIUS unterstützt den End-to-End-Ansatz von Netceeds Microfocus-Baukasten mit speziell für die Anforderung an nachhaltige Module entwickelten Lösungen. Beim Design der ODF-Paneele zusammen mit unseren Installateuren haben wir großen Wert auf Details gelegt, die die Installationseffizienz und den Netzwerkbetrieb wesentlich beeinflussen. Das sind beispielsweise abnehmbare Frontplatten für einfaches Patchen oder eine Auswahl an Farbcodierungen gemäß DIN VDE 0888, TIA/EIA-598 oder Kundenspezifikationen“, erläutert Peter van den Heuvel, Product Technology Manager bei Netceed.

Netceed ist eine der weltweit führenden Unternehmensgruppen der Telekommunikations- und Breitbandbranche in den Bereichen Produktvertrieb, Logistik, technisches Engineering und Produktdesign. Mit über 30 Jahren Erfahrung und Expertise ist Netceed bekannt für herausragende Leistungen.

Netceed liefert und vertreibt zuverlässig eine breite Palette von passiven und aktiven Produkten sowie Werkzeugen für den Aufbau, die Modernisierung und die Wartung von FTTH-, FTTx-, HFC-, Wi-Fi- und 5G/Mobilfunknetzen sowie Rechenzentren.

Mit einem umfangreichen Portfolio von mehr als 90.000 Produkten von über 1.500 marktführenden Partnern sorgt Netceed als Value-Added Supplier für die reibungslose Bereitstellung von Highspeed-Internet, Video-, Daten- und Sprachdiensten für Privat-, Geschäfts- und Mobilfunkkunden.

Ein engagiertes und stetig wachsendes Team aus mehr als 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeitet in 19 Ländern leidenschaftlich und hart daran, die Zukunft der Kommunikationsnetzwerke weltweit zu gestalten.

Weitere Informationen: www.netceed.com/de

Bildquelle: Netceed