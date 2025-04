Durchbruch für kompaktere und effizientere Traktionswechselrichter in Elektrofahrzeugen

Asahi Kasei Microdevices und Silicon Austria Labs erreichen Proof of Concept für die Integration eines Stromsensors in ein Leistungsmodul

Tokyo, Novi, MI und Düsseldorf, 29. April 2025 – Asahi Kasei Microdevices Corporation (AKM) und Silicon Austria Labs GmbH (SAL) haben erfolgreich einen gemeinsamen Proof of Concept für die Integration eines Stromsensors in ein Leistungsmodul für Fahrzeuganwendungen wie Traktionswechselrichter und DC-DC-Wandler abgeschlossen. Diese Technologie ermöglicht eine verbesserte Energieeffizienz sowie ein kompaktes Design für Hochstromanwendungen unter Verwendung von SiC-Leistungsbauelementen der nächsten Generation.

Die Nachfrage nach kompakten, leichten Lösungen für eine hochauflösende Strommessung in Wechselrichtern von Elektrofahrzeugen steigt. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, entwickelt AKM den EZ232L, einen linearen Hall-IC für kernlose Stromsensoren. Mit seiner hohen Auflösung und Genauigkeit steigert diese Technologie die Effizienz von Traktionswechselrichtern, die über einen großen Strombereich betrieben werden. Traktionswechselrichter sind die Kernkomponente, die die Motoren von elektrischen Antriebssystemen in Elektrofahrzeugen mit Energie versorgt und als Brücke zwischen der Batterie und dem elektrischen Antriebsstrang dient. Insbesondere spielen sie eine entscheidende Rolle bei der Umwandlung von Gleichstrom aus der Batterie in Wechselstrom. Um eine reibungslose und effiziente Steuerung unter verschiedenen Fahrbedingungen – niedrige oder hohe Geschwindigkeit, Cruising oder Beschleunigung – zu gewährleisten, ist eine präzise Stromerfassung über einen großen dynamischen Bereich erforderlich.

AKM hat in Zusammenarbeit mit SAL – dem europäischen Spitzenforschungszentrum für Eletronik- und Softwarebasierte Systeme – ein Proof of Concept durchgeführt und mit Hilfe des EZ232L ein Leistungsmodul mit einem integrierten Sromsensor entwickelt. Damit können die Herausforderungen der konventionellen, auf einem Magnetkern basierenden Strommessung in diesen Anwendungen überwunden werden. „Mit dieser gemeinsamen Technologievalidierung haben wir einen neuen Standard für die Strommessung in Leistungsmodulen gesetzt. Wir sind stolz darauf, dass wir das Know-how von AKM mit den Forschungskapazitäten von SAL kombinieren konnten, um dieses innovative Ergebnis zu erzielen und erwarten, dass das Leistungsmodul mit der kernlosen Stromsensortechnologie zu kleineren und leichteren EV-Traktionswechselrichtern beitragen wird“, sagte Toshinori Takatsuka, General Manager des Stromsensorgeschäfts von AKM.

„Das entwickelte Leistungsmodul bietet eine All-in-One-Lösung, die die neuesten direkt kupfergebundenen Leistungshalbleiter zusammen mit Gate-Treiberschaltungen und Strommessfunktionen integriert. Durch die Verwendung einer Standard-Leiterplatte und handelsüblicher Komponenten bietet das Modul sowohl Flexibilität als auch Kostenvorteile für kleine bis mittlere Produktionsmengen“, so Thomas Langbauer, Teamleiter der Abteilung Leistungselektronik bei SAL.

AKM wird die Ergebnisse der gemeinsamen Forschung mit SAL auf der PCIM Europe 2025 vorstellen, die am 6. Mai in Nürnberg stattfindet. Darüber hinaus prüfen die beiden Unternehmen eine weitere Zusammenarbeit. Mehr Information zu Asahi Kasei Microdevices auf der PCIM Europe 2025 finden Sie hier: https://www.akm.com/global/en/about-us/events-exhibitions/pcim2025/

Über Asahi Kasei Microdevices

AKM, ein in Japan ansässiges Unternehmen, betreibt als Mitglied des Materialsektors der Asahi Kasei Gruppe ein Geschäft mit elektronischen Komponenten. AKM bietet seinen Kunden einzigartige Produkte an, indem es die in magnetischen Sensoren verwendete Verbindungshalbleitertechnologie mit der in Siliziumhalbleitern verwendeten ASIC/Analogschaltungstechnologie kombiniert. Die Produkte und Lösungen von AKM werden in einer Vielzahl von Märkten eingesetzt, darunter mobile Kommunikationsgeräte und Verbraucherprodukte sowie Geräte der Automobilelektronik, Haushaltsgeräte und Industrieanlagen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.akm.com/global/en/

Über Asahi Kasei

Die Asahi Kasei Gruppe trägt zum Leben und zur Lebensqualität von Menschen auf der ganzen Welt bei. Seit seiner Gründung im Jahr 1922 mit dem Geschäft mit Ammoniak und Zellulosefasern ist Asahi Kasei durch die proaktive Umgestaltung seines Geschaftsportfolios kontinuierlich gewachsen, um den sich wandelnden Bedürfnissen jeder Zeit gerecht zu werden. Mit mehr als 49.000 Mitarbeitern weltweit trägt das Unternehmen zu einer nachhaltigen Gesellschaft bei, indem es in seinen drei Geschäftsbereichen Material, Homes und Healthcare Lösungen für die Herausforderungen der Welt anbietet. Weitere Informationen finden Sie unter www.asahi-kasei.com

Europe Contact:

Asahi Kasei Europe GmbH

Sebastian Schmidt

sebastian.schmidt@asahi-kasei.eu

Pressekontakt/Press Contact:

financial relations GmbH

Henning Küll

Louisenstraße 97, 61348 Bad Homburg/Germany

Tel: +49 (0) 6172/ 27159 – 12

Mail: h.kuell@financial-relations.de

Bildquelle: Asahi Kasei