Duschtasse – hilfreiche Tipps

So findet man die perfekte Duschtasse für das Badezimmer

Bevor man sich daranmacht, die Dusche neu zu planen, den Abfluss zu versetzen und den Waschbereich mit einer neuen Duschtasse samt Abfluss auszustatten, gilt es sich einige Dinge vor Augen zu führen und mit den folgenden professionellen Tipps vom Klempner in Berlin an die Auswahl der passenden Ausstattung heranzugehen.

Bei der Renovierung und Sanierung des Badezimmers ist der Klempner Notdienst oder der Sanitär Notdienst ein kompetenter Ansprechpartner.

Laut diesen beruht die zukünftige Zufriedenheit mit dem neuen Wohlfühlbad auf einer ausführlichen Planung. Während der Planungsphase führt kein Weg an dem Besuch im Baumarkt oder bei einer Sanitärfirma vorbei.

Hier findet man die unterschiedlichsten Badausstattungen – ganz gleich ob klassisch-elegant oder lieber sportlich-modern.

Auch ein ausführlicher Blick in Fachzeitschriften sorgt für ein klareres Bild vom eigenen Traumbad. Zahlreiche Artikel widmen sich der Auswahl der passenden Duschtasse mit Abfluss und bieten neben den praktisch anwendbaren Informationen auch viel visuelles Material, das inspirieren und die eigene Fantasie anregen soll.

Der letzte Feinschliff, der dem Bad erst zu einem absolut harmonischen Gesamtbild verhilft, wird oftmals durch die Duschtasse mit Abfluss gewährleistet.

Denn diese setzt optisch einen entscheidenden Akzent, der kaum vernachlässigt werden darf. Doch neben der Optik sind gleichzeitig auch andere Aspekte im Auge zu behalten: Wo sitzt der Abfluss? Führt dieser direkt in die Sickergrube? Passen die Armaturen zum Gesamtstil oder ist die Duschabdeckung viel zu modern für das an den antiken Stil angelehnte Bad?

All diese Informationen und die schier unendliche Vielfalt an Möglichkeiten sorgt bei den meisten Hobby-Heimwerkern für reichlich Verwirrung.

Um dies zu vermeiden, lohnt es sich, sich rechtzeitig an einen Profi zu wenden, der dabei hilft, dass Probleme, wie Abflussgeruch, verstopftes Rohr oder Beschädigungen am Kanal gar nicht erst auftreten.

Die passende Duschtasse für jeden Geschmack

Wenn es darum geht, aus einem gewöhnlichen Waschraum ein echtes Heimspa zu machen, kommt man kaum um die Suche nach der passenden Duschtasse mit Abfluss herum.

Diese schafft es mit wenig Aufwand das Gesamtbild des Bades zu verändern und diesem neues Leben einzuhauchen.

Bei der Auswahl der passenden Duschtasse orientiert man sich am besten nach dem eigenen Geschmack und an den eigenen Vorlieben.

Der einzige äußerliche limitierende Aspekt, den man auf jeden Fall berücksichtigen muss, stellt die Größe des Badezimmers dar.

Sollte man nun über ein Bad mit gerade einmal 10 bis 12 Quadratmeter verfügen, so lohnt es sich auf eine freistehende Dusche zu verzichten, da diese zu viel Platz in Anspruch nehmen und damit kaum Raum für Toilette, Waschbecken und Stauraum lassen würde.

Falls jedoch ausreichend Raum zur Verwirklichung der eigenen Badezimmerträume vorhanden ist, kann man seiner Fantasie freien Lauf lassen: oval, kreisförmig, rechteckig oder ungleichmäßig geformt – hier hat man die Qual der Wahl, welche Duschtasse mit Abfluss es am Ende sein soll.

Wie man sehen kann, sind die Formen von Duschtassen mit Abfluss sehr vielfältig: Man kann sich an den Linien der anderen Badezimmermöbel orientieren und sich für barock-geschwungene oder minimalistisch-klare Formen der Duschtasse mit Abfluss entscheiden.

Probleme mit der Installation der neuen Duschtasse

Selbst wenn man alle Tipps sorgfältig befolgt kann es zu Problemen mit dem Abfluss oder der darauffolgenden Installation der Toiletten kommen.

In diesem Fall lohnt es sich, eine Rohrreinigungsfirma mit einer Kanalsanierung zu beauftragen. Denn die Rohrverstopfung ist nicht nur ein Zeichen, den Klempner vom Notdienst zu benachrichtigen, sondern auch ein Anzeichen für eine Rohrverstopfung, die der Aufstellung der neuen Duschtasse natürlich hinderlich ist.

Mit einem Rohrreinigungsschlauch und einer Rohrreinigungsmaschine folgt der Sanitär Installateur dem Weg zur Klärgrube.

Der Klempner kann in vielen Fällen die Kanalreinigung geplant machen. In akuten Fällen muss jedoch der Notdienst heranrücken und die Abflussreinigung extern vornehmen.

Quelle: https://klempner-rohrreinigung.slokal.com/duschtasse-hilfreiche-tipps/

