DWG eG: „Erfahrungen werden sich auszahlen“

Die DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft aus Großwallstadt. Gegründet vor rund 25 Jahren arbeitet die DWG eG für die Bereitstellung von lebenswertem und bezahlbaren Wohnraum. Dabei hat die Genossenschaft aus Großwallstadt Immobilien im erweiterten Rhein-Main-Gebiet, z.B. i n Mainz, Offenbach, Aschaffenburg, Buchen, Bad Kreuznach oder Marktheidenfeld.



Die Historie der DWG eG ist eine echte Erfolgsstory. Insbesondere in den letzten 10 Jahren ist die Genossenschaft rasant gewachsen. Das Immobilienvolumen für die Mitglieder beträgt mittlerweile rund 70 Millionen Euro und wächst stetig. Dabei baut, kauft und renoviert die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft Wohnungen und Häuser, um diese dann den eigenen Mitgliedern zu bezahlbaren Preisen zu Vermieten und zu Verkaufen. Im Gegensatz zu einer „klassischen“ Wohnungsbaugenossenschaft, ist die DWG eG als eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft auch in der Lage, Wohnungen und Häuser an die eigenen Mitglieder zu verkaufen. Dadurch können Mitglieder auch in den Genuss von Immobilieneigentum kommen.

Der größte Vorteil des Genossenschaftswesens ist, dass es nicht um Gewinnmaximierung geht, sondern um die Förderung der Mitglieder durch lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum. Selbstverständlich ist dies nur dann gewährleistet, wenn die DWG eG ordentlich wirtschaftet. Jedoch ist das Ziel einer seriösen Genossenschaft nicht ein möglichst hoher Gewinn. Die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft wiegt stets ab, zwischen den Anforderungen an eine bezahlbare Immobilie und der Ausschüttung einer angemessenen Dividende und erzielt somit seit Jahrzehnten einen positiven Jahresüberschuss.

Im letzten Jahr hat sich die Immobilienbranche rasant gewandelt. Die Zinsen sind sehr stark gestiegen, wodurch der Traum vom Eigenheim für viele unerschwinglich wird. Gleichzeitig werden die Mieten immer teurer. Insbesondere in diesen Zeiten, können sich die Erfahrungen mit der DWG eG als seriösem Vermieter oder Verkäufer auszahlen, denn durch die bezahlbaren Preise werden so Mieter und Käufer entlastet.

Aktuelle News und Nachrichten finden Sie entweder auf der Homepage der Genossenschaft oder auf dem Blog.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

