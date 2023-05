DWG eG erwirbt Grundstück in Bad Kreuznach / 061314901015

Die DWG eG (061314901015) ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft aus Großwallstadt. Als solche kauft und baut sie lebenswerten Wohnraum, um diese an die eigenen Mitglieder zu bezahlbaren Preisen zu vermieten und zu verkaufen. Dabei hat die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft Erfahrungen aus einem viertel Jahrhundert Firmenhistorie.

Als Wohnungsbaugenossenschaft fördert die DWG eG die eigenen Mitglieder auf vielfältige Weise:

– Lebenswerter und bezahlbarer Wohnraum

– Keine zusätzliche Kaution für Bestandsmitglieder

– Einkaufsvorteile im Internet

– jährliche Gewinnbeteiligung

– 20% staatliche Förderung im Rahmen der Arbeitnehmersparzulage

– 10% jährliche Förderung im Rahmen der Wohnungsbauprämie

Ziel einer Genossenschaft wie der DWG eG ist es, den Umfang der Fördervorteile für die eigenen Mitglieder regelmäßig zu erweitern. Dementsprechend hat die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft (061314901015) nun ein ca. 2.500 m² großes Grundstück in Bad Kreuznach erworben. Hier sollen künftig ca. 50 Wohnungen entstehen. Bei dem Vorhaben wird die DWG eG Erfahrungen aus den letzten Neubauprojekten in Obernburg, Marktheidenfeld und Buchen einfließen lassen. Die Wohnungen sollen zwischen 40 m² und 120 m² groß werden und zum überwiegenden Teil über Balkone und Terrassen verfügen. Die neuen Wohnungen werden die Anforderungen an modernen und urbanen Wohnraum vollumfänglich erfüllen.

Als eine der wenigen Wohnungsbaugenossenschaften in Deutschland nimmt die DWG eG noch neue Mitglieder auf. Interessierte Mitglieder werden über die Telefonnummer 061314901015 kontaktiert und mithilfe audiovisueller Informationsübermittlung umfangreich über die Mitgliedschaft informiert. Im Anschluss können die angerufenen Personen selbstständig mittels des VideoIdent-Verfahrens einen Antrag auf Beitritt zur Genossenschaft stellen.

Wenn Sie Mitglied werden möchten, können Sie sich auch direkt an die Genossenschaft wenden.

Alle aktuellen Infos zur DWG eG erhalten Sie hier.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420



http://www.dwg-eg.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.