Dynamic42 – Finanzierungsrunde im siebenstelligen Bereich

Der innovative Organ-on-Chip-Spezialist Dynamic42 GmbH hat eine Finanzierungsrunde im mittleren siebenstelligen Bereich abgeschlossen. Das im März 2018 aus dem „Center of Sepsis Control and Care“ des Universitätsklinikums Jena ausgegründete Unternehmen konnte sowohl den bisherigen Lead-Investor bm-t (beteiligungsmanagement thüringen gmbh) als auch ein Family Office aus dem Health Sector überzeugen, im Rahmen einer Wachstumsfinanzierungsrunde (Series A) zu investieren und das Wachstum, die Entwicklung und die Vision des Unternehmens in den kommenden Jahren zu unterstützen.

Ausschlaggebend für das Investment war vor allem der Mehrwert, den Dynamic42 mit seiner Technologie und deren Nutzen für die Gesellschaft generiert, wie z.B. die Erhöhung der Arzneimittelsicherheit, die Senkung der Arzneimittelentwicklungskosten und die Reduzierung von Tierversuchen. Hier bietet die Technologie von Dynamic42 eine sehr gute Alternative zu bisherigen Systemen in der Wirkstoffentwicklung und ein hohes Marktpotenzial. „Wir können mit Stolz verkünden, dass wir ein aufstrebendes Unternehmen geschaffen haben und freuen uns sehr über dieses strategisch wichtige Investment. In Zeiten eines schwieriger werdenden Investitionsmarktes ist es für uns ein starkes Signal, dass unsere Technologie und Vision ein hohes Potential besitzen.“, so die Geschäftsführer Dr. Martin Raasch und Dr. Knut Rennert.

Kundenspezifische Organ-on-Chip-Lösungen für die Zukunft der Arzneimittelprüfung

Dynamic42 bietet seinen Kunden miniaturisierte menschliche Organmodelle (sogenannte Organ-on-Chip Modelle / mikrophysiologische Systeme) für die Arzneimittelprüfung an. Dynamic42 ist einzigartig auf dem Markt durch seine flexiblen und einfach zu erstellenden kundenspezifischen Lösungen, die auf seiner innovativen Technologieplattform basieren. Darüber hinaus ist Dynamic42 in der Lage, wesentliche Komponenten des menschlichen Immunsystems in seine humanen Organmodelle zu integrieren und deren Einfluss auf die Medikamentenverträglichkeit zu untersuchen. So können Kunden bereits vor Tierversuchen in der präklinischen Phase der Medikamentenentwicklung erste Aussagen über die Toxizität von Wirkstoffkandidaten am Menschen treffen und entscheiden, ob die Entwicklung eines Wirkstoffs fortgesetzt oder gestoppt werden soll.

„Die Dynamic42 GmbH ist seit ihrer Gründung vor fünf Jahren stetig gewachsen und hat bereits namhafte Pharmaunternehmen als Kunden gewinnen können. Wir sind überzeugt, dass Dynamic42 mit seiner starken Technologieplattform und seinem motivierten Team in Zukunft eine führende Rolle im schnell wachsenden Organ-on-Chip-Markt spielen wird“, sagt Stefan Jahn, Senior Investment Manager bei bm-t.

Mit dem Investment wird Dynamic42 die Weiterentwicklung der Produkte und Dienstleistungen fortsetzen, neue Märkte erschließen, hochqualifiziertes Personal rekrutieren, die Unternehmensinfrastruktur weiterentwickeln sowie das Schutzrechtsportfolio und die Vertriebsinfrastruktur ausbauen. Ein wichtiger Meilenstein in den kommenden Jahren wird die Internationalisierung des Unternehmens sein, unter anderem mit dem Eintritt in die USA als weltgrößtem Pharmamarkt.

Dynamic42 ist ein Auftragsunternehmen auf dem sich schnell entwickelnden Organ-on-a-Chip-Markt, das 2018 als Ableger des Universitätsklinikums Jena gegründet wurde. Das Start-Up entwickelt mit seiner Organ-on-Chip-Plattform in-vitro-Testsysteme, mit denen die Wirkung potenzieller Arzneimittelwirkstoffe und Chemikalien auf den menschlichen Organismus untersucht werden kann. Das Unternehmen produziert zudem eigene Biotech-Chips, die die Qualität und die Aussagekraft des Organ-on-a-Chip-Verfahrens deutlich verbessern.

