Dynamic42 gewinnt neuen strategischen Berater

Life-Science-Experte Wolfgang Kintzel unterstützt bei Skalierung und US-Markteintritt im stark wachsenden Organ-on-Chip-Markt

Die in Jena ansässige Dynamic42 GmbH, ein wachstums-orientiertes Life-Science-Unternehmen im Bereich Organ-on-Chip-Technologien, hat den international erfahrenen Manager Wolfgang Kintzel als strategischen Berater gewonnen. Kintzel begleitet das Unternehmen künftig bei der Skalierung seines Geschäftsmodells sowie beim geplanten Eintritt in den US-Markt.

Der Markt für Organ-on-Chip-Modelle entwickelt sich rasant, getrieben durch den steigenden Bedarf an humanrelevanten, tierversuchsfreien Modellen in der präklinischen Forschung und Wirkstoffentwicklung. Branchenanalysen, unter anderem von Polaris Market Research, gehen davon aus, dass das globale Marktvolumen bis 2034 bei einer jährlichen Wachstumsrate von rund 35 Prozent auf über 3,2 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte.

Kintzel bringt mehr als 35 Jahre internationale Erfahrung in der Life-Sciences-Branche mit. Er hat Unternehmen aus den Bereichen Biotechnologie, Diagnostik und Medizintechnik in leitenden Funktionen durch Wachstums-, Internationalisierungs- und Transformationsphasen geführt. In den vergangenen Monaten stand er Dynamic42 bereits als Sparringspartner für strategische Fragen der Produktpositionierung, Kommerzialisierung und Internationalisierung zur Seite.

„Mit Wolfgang Kintzel gewinnen wir einen äußerst erfahrenen unternehmerischen Berater für unser Team“, sagt Knut Rennert, Co-Founder und CEO von Dynamic42. „Seine Marktkenntnis und internationale Erfahrung sind ein wichtiger Hebel, um unsere organbasierten Technologien global zu skalieren.“

Die Zusammenarbeit verleiht der Wachstumsstrategie von Dynamic42 zusätzlichen Schub: Das Unternehmen fokussiert sich auf die industrielle Skalierung seiner Organ-on-Chip-Technologie und den systematischen Ausbau internationaler Märkte, mit dem Ziel, sich weltweit als führender Anbieter humanbasierter Organ-on-Chip-Modelle zu positionieren.

Die Dynamic42 GmbH wurde 2018 gegründet und ist eine Ausgründung aus dem Integrierten Forschungs- und Behandlungszentrum für Sepsis und Sepsisfolgen (Center for Sepsis Control and Care, CSCC) des Universitätsklinikums Jena. Dynamic42 vermarktet und entwickelt humane Organ-on-Chip-Modelle/ mikrophysiologische Systeme mit integrierten Komponenten des Immunsystems für die Erforschung und Testung von pharmazeutischen Produkten, neuartigen Therapien wie Nanopartikeln, Lebensmittelzusatzstoffen sowie chemischen Zusatzstoffen.

