Dynatrace erweitert AIOps zur Unterstützung von Open-Source Observability

Erweiterbares Echtzeit-Topologie-Mapping und verbesserte Analysen stellen mehr Daten in verwertbaren Kontext

München, 2. August 2021 – Das Software-Intelligence-Unternehmen Dynatrace ermöglicht Kunden die Erweiterung von Smartscape®, der kontinuierlich aktualisierten Echtzeit-Topologie der Dynatrace-Plattform. Sie können damit die leistungsfähigen AIOps- und Analysefunktionen von Dynatrace mit weiteren Open-Source-Diensten wie OpenTelemetry, FluentD und Prometheus nutzen. AIOps bedeutet “Künstliche Intelligenz für den Betrieb der IT”. Observability-Daten können damit vereinheitlicht und Abhängigkeiten über alle Entitäten in dynamischen, Cloud-nativen Umgebungen detailliert dargestellt werden. Dadurch können DevOps- und SRE-Teams Datenströme aus jeder beliebigen Quelle einfach und in großem Umfang kuratieren und analysieren.

Stephen Elliot, Group Vice President bei IDC, erklärt: “Um die digitale Transformation voranzutreiben, verlassen sich Unternehmen oft auf heterogene und hochdynamische Architekturen. Diese umfassen große Systeme, die Billionen Prozesse für sehr unterschiedliche Zwecke im gesamten Unternehmen durchführen. Die Komplexität wird durch die beschleunigte Einführung neuer Open-Source-Technologien erhöht. Diese erzeugen wiederum Telemetriedaten, die in Umfang, Geschwindigkeit und Kardinalität explodieren. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, unstrukturierte Daten aus diesen Umgebungen in verwertbare Geschäftseinblicke zu übersetzen. Herkömmliche Machine-Learning-Korrelationen greifen zu kurz, weil die IT-Landschaft in den Datenmodellen nicht richtig dargestellt wird und die Ursache-Wirkungs-Kette unklar bleibt.”

Die Dynatrace-Plattform erstellt und aktualisiert die Smartscape® -Topologie kontinuierlich in Echtzeit, um die sich ständig ändernden modernen Cloud-Umgebungen zu unterstützen, die aus Millionen von Einheiten mit Billionen von Abhängigkeiten bestehen können. In Kombination mit den leistungsstarken AIOps- und Analysefunktionen der Plattform werden alle Daten aus diesen Umgebungen – einschließlich Metriken, Protokollen, Traces sowie Daten aus Benutzererfahrungen und den neuesten Open-Source-Standards – in einen verwertbaren Kontext gebracht. So können Teams ihre Clouds nicht nur schnell und präzise analysieren, sondern auch optimieren und Fehler beheben.

“Als führender Anbieter bei Kranken-, Lebens-, Investitions- und Kfz-Versicherungen bearbeiten wir einen Großteil unseres Geschäfts digital und in großem Umfang”, sagt Michael Akers, Group Monitoring Services Manager bei Vitality. “Um unseren Beratern, Mitgliedern und Partnern einen außergewöhnlichen Service zu bieten, setzen wir auf eine offene Multi-Cloud-Architektur mit vernetzten Anwendungen und Microservices über Kubernetes und andere Cloud-native Plattformen hinweg. Trotz der Komplexität unserer Umgebung und der immensen Datenmenge, die wir produzieren, tragen die umfassende Observability und die AIOps-Fähigkeiten der Dynatrace-Plattform dazu bei, dass alles in unserem Cloud-Stack nahtlos funktioniert. Zudem können damit alle Schritte in unserer Lieferkette die Services bereitstellen, die unsere Mitglieder benötigen – und das effizienter als jemals zuvor.”

“Um die digitale Transformation voranzutreiben, sind hochdynamische Architekturen mit vernetzten Apps und Microservices über Cloud-native Plattformen hinweg erforderlich”, sagt Steve Tack, SVP of Product Management bei Dynatrace. “Benutzerdefinierte Entitäten und Open-Source-Datenströme – bei denen es sich zum Beispiel um vernetzte medizinische Geräte für einen Gesundheitsdienstleister, intelligente Container für Versandunternehmen oder andere geschäftsspezifische und unternehmenskritische Variablen handeln kann – erschweren die Verwaltung dieser Umgebungen zusätzlich. Nun erhöhen wir die Transparenz über Clouds hinweg. Das hilft DevOps- und SRE-Teams, die Komplexität zu bewältigen, Innovationen zu beschleunigen und bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen.”

Diese Erweiterungen werden innerhalb von 60 Tagen allgemein verfügbar sein. Mehr dazu erfahren Sie im Dynatrace Blog.

Dynatrace liefert Software-Intelligenz, um die Komplexität der Cloud zu vereinfachen und die digitale Transformation zu beschleunigen. Mit automatischer und intelligenter hochskalierbarer Observability liefert unsere All-in-One-Plattform präzise Antworten über die Performance und Sicherheit von Anwendungen, die zugrunde liegende Infrastruktur und die Erfahrung aller User. Dadurch können Unternehmen Innovationen schneller vorantreiben, effizienter zusammenarbeiten und mit deutlich weniger Aufwand Mehrwert generieren. Aus diesem Grund vertrauen viele der weltweit größten Unternehmen Dynatrace® bei der Modernisierung und Automatisierung des Cloud-Betriebs, der schnelleren Veröffentlichung besserer Software und der Bereitstellung konkurrenzloser digitaler Erfahrungen.

