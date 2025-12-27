e.driver – digitales Lernprogramm für die Theorieprüfung

Digitale Theorieprüfungsvorbereitung in der Schweiz mit OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN für Auto, Motorrad, Mofa, Traktor und Baumaschinen

e.driver ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf die THEORIEPRÜFUNG in der Schweiz. Das Lernprogramm richtet sich an Fahrschülerinnen und Fahrschüler verschiedener Kategorien und verwendet DIE OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN DER STRASSENVERKEHRSÄMTER BZW. DER ASA.CH.

Die Theorieprüfung stellt für viele Lernende eine zentrale Hürde auf dem Weg zum Führerausweis dar. e.driver unterstützt die Vorbereitung mit prüfungsnahen Lerninhalten und ermöglicht es, gezielt mit DEN TATSÄCHLICH VERWENDETEN PRÜFUNGSFRAGEN zu lernen. Dadurch wird eine realitätsnahe und strukturierte Vorbereitung auf die offizielle Prüfung ermöglicht.

e.driver deckt die Theorieprüfungsvorbereitung für mehrere Fahrzeugkategorien ab. Dazu gehören die Autotheorieprüfung (Kategorie B), die Motorrad-Theorieprüfung (Kategorien A und A1), die Theorieprüfung für Mofas und prüfungspflichtige E-Bikes (Kategorie M) sowie die Theorieprüfung für Traktoren und Baumaschinen (Kategorien F und G).

Neben den offiziellen Prüfungsfragen verfolgt e.driver einen didaktischen Ansatz, der auf VERSTÄNDNIS UND SICHERE ANWENDUNG der Verkehrsregeln abzielt. Lernende können ihr Wissen schrittweise aufbauen und ihren Lernfortschritt systematisch überprüfen.

ZU DEN ZENTRALEN MERKMALEN VON E.DRIVER GEHÖREN

– Lernen mit DEN OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN DER SCHWEIZER STRASSENVERKEHRSÄMTER

– Theorieprüfungsvorbereitung für mehrere Fahrzeugkategorien

– strukturierte und verständlich aufgebaute Lerninhalte

– integrierte WEBINAR-UNTERRICHTSEINHEITEN

– 3D-FAHRSIMULATOR IN DER RETAIL-VERSION

– flexibles Lernen unabhängig von Zeit und Ort

Weitere Informationen zum digitalen Lernprogramm e.driver und zur Theorieprüfungsvorbereitung in der Schweiz finden sich auf der Produktseite.

ÜBER E.DRIVER

e.driver ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf die Theorieprüfung für Auto-, Motorrad-, Mofa-, E-Bike-, Traktor- und Baumaschinen-Lenker in der Schweiz. Das Programm basiert auf den offiziellen Prüfungsfragen der Strassenverkehrsämter und kombiniert strukturierte Theorieinhalte, digitale Lernformate und praxisnahe Elemente.

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG ist seit Jahren mit verschiedenen Lernprogrammen erfolgreich auf dem Markt. Im Portfolio der Firma befinden sich interaktive Prüfungsvorbereitungen zu Fahrprüfungen für Auto, LKW Bus, Taxi und Motorrad, Mofas / E-Bikes, Traktor und Baumaschinen.

Kontakt

Walter Systems AG

Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 bern

+41319984171



http://www.e-university.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.