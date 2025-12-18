e.driver – Lernprogramm für die Motorrad-Theorieprüfung

Digitale Vorbereitung auf die Motorrad-Theorieprüfung KATEGORIE A UND A1 in der Schweiz mit OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN

e.driver ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf die MOTORRAD-THEORIEPRÜFUNG DER KATEGORIEN A UND A1 in der Schweiz. Das Programm verwendet DIE OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN DER STRASSENVERKEHRSÄMTER BZW und richtet sich an angehende Motorrad- und Rollerfahrer.

Für die Motorrad-Theorieprüfung der Kategorien A und A1 ist es entscheidend, mit DEN ORIGINALEN PRÜFUNGSFRAGEN zu lernen, die auch an der offiziellen Prüfung eingesetzt werden. e.driver bereitet Lernende gezielt mit diesen offiziellen Fragen auf die Theorieprüfung vor.

Neben den offiziellen Prüfungsfragen kombiniert e.driver strukturierte Theorieinhalte mit praxisnahen Lernformaten und unterstützt Lernende dabei, Verkehrsregeln nicht nur auswendig zu lernen, sondern sicher anzuwenden.

ZU DEN ZENTRALEN VORTEILEN VON E.DRIVER GEHÖREN

– LERNEN MIT DEN OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN DER SCHWEIZER STRASSENVERKEHRSÄMTER

– integrierte WEBINAR-UNTERRICHTSEINHEITEN

– strukturierte Vorbereitung auf die MOTORRAD-THEORIEPRÜFUNG

– didaktisch aufgebaute Lerninhalte

– 3D-FAHRSIMULATOR IN DER RETAIL-VERSION

– flexibles Lernen unabhängig von Zeit und Ort

– Fokus auf SICHERHEIT UND VERKEHRSKOMPETENZ

Weitere Informationen zur Motorrad-Theorieprüfung der Kategorien A und A1 mit e.driver sind hier verfügbar

Über e.driver

e.driver ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf die Theorieprüfung für Auto-, Motorrad- sowie Mofa- und E-Bike-Lenker (Kategorie B, A, A1, M, F, G) in der Schweiz. Das Programm basiert auf den offiziellen Prüfungsfragen der Strassenverkehrsämter und kombiniert strukturierte Theorieinhalte, digitale Lernformate und praxisnahe Elemente.

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG ist seit Jahren mit verschiedenen Lernprogrammen erfolgreich auf dem Markt. Im Portfolio der Firma befinden sich interaktive Prüfungsvorbereitungen zu Fahrprüfungen für Auto, LKW Bus, Taxi und Motorrad und Mofas / E-Bikes.

Kontakt

Walter Systems AG

Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 bern

+41319984171



http://www.e-university.ch

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.