E-Learning-Plattform SafetyBoard nutzt digitales Archiv

Arbeitgeber haben ihre Beschäftigten über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und angemessen zu unterweisen (§12 Arbeitsschutzgesetz). Digitale Unterweisungen haben gerade durch die besonderen Umstände der Corona-Pandemie eine besondere Bedeutung bekommen, da die Vorschriften zur Unterweisungspflicht keine Ausnahmen von den bestehenden Regelungen machen. Vielen Firmen ist es ein besonderes Anliegen, eine veritable Legitimierung der Zutrittsberechtigung, etwa mithilfe eines Zertifikats, zu schaffen. SafetyBoard bietet hierfür die perfekte Lösung.

Online-Plattform für Unterweisungen von Mitarbeitenden

SafetyBoard ist eine E-Learning-Anwendung für die Erstunterweisung sowie wiederkehrende Unterweisungen oder Schulungen von Mitarbeitenden. Unterweisungen und Schulungen gleich welcher Art (z. B. Arbeitssicherheit, Hygiene, Umweltschutz, Qualität und viele mehr) können von einer oder mehreren Stellen aus für das ganze Unternehmen verwaltet werden. SafetyBoard bietet von der verbindlichen und zentral archivierbaren Rückmeldung der Mitarbeitenden in Form von: „Ich habe gelesen und verstanden“, bis hin zur frei editierbaren Lernerfolgskontrolle alle Möglichkeiten der Verständniskontrolle. Anwender haben eine Verknüpfung der Identitätsbestätigung mit einer für die Zutrittsberechtigung definitiv erforderlichen Schulung. Die integrierte Zertifikat-Funktion mit QR-Code schafft verbindliche Dokumente zur Regelung von Zutrittsberechtigungen zum Firmengelände. Somit wird dem Werksschutz die Registrierung und Identifizierung von Personen erleichtert. In einfachen Worten: Die Person mit dem Zertifikat ist auch wirklich diejenige, die den Kurs persönlich und erfolgreich absolviert hat. Die Bestätigung wird anschließend revisionssicher 10 Jahre in der DOCBOX® gespeichert. Das über eine Schnittstelle angebundene Dokumenten-Management-System (DMS) ermöglicht die automatische Synchronisation der Zertifikate. Das DMS mit Wiederfindungsgarantie dient der SafetyBoard-Anwendung als digitales Archiv und fungiert gleichzeitig als externe Absicherung der Zertifikate. Der tägliche Umgang mit den archivierten Dokumenten gestaltet sich kinderleicht: Über die integrierte OCR-Suchfunktion in der DOCBOX® stehen sie den SafetyBoard-Anwendern schnell und unbürokratisch zum Download zur Verfügung.

Über SafetyBoard GmbH:

Das Lernmanagement-System SafetyBoard unterstützt Lehr- und Lernprozesse im E-Learning und verwaltet Lernmaterialien sowie Nutzerdaten. Das webbasierte System ermöglicht die Bereitstellung von Lerninhalten, die Organisation von Lernvorgängen und die Kommunikation zwischen Lernenden und Lehrenden. Der Vorteil der Lernplattform liegt darin, dass sie ortsunabhängig benutzt werden kann.

In dieser Pressemitteilung findet aus Gründen der besseren Lesbarkeit bei Berufsbezeichnungen und / oder Adressierungen meistens die männliche Form Verwendung. Es sind dennoch alle sozialen Geschlechter ausdrücklich gemeint, sofern kontextuell nicht anders gekennzeichnet.

Über aktivweb System- und Datentechnik GmbH:

aktivweb ist Lösungslieferant kaufmännischer Geschäftsprozesse, digitaler Aktenlösungen, sowie CMS-Systeme und Webanwendungen. Mit ihrem Softwareprodukt DOCBOX® und über 100 autorisierten Vertriebspartnern zählt aktivweb System- und Datentechnik zu den führenden Entwicklungs- und Vertriebsunternehmen auf dem nationalen Wachstumsmarkt für Archivierungs- und Dokumenten-Management-Systemen (DMS). Die Bestandskunden kommen nahezu aus allen Branchen und allen Größenordnungen – von globalen Konzernen, innovativen mittelständischen Betrieben bis zu Einzelunternehmen.

