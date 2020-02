E-Mail-Award 2020: Bis zum 16.03 einreichen!

Verleihung auf der Fachkonferenz DialogSummit.

Zum siebten Mal wird der E-Mail-Award verliehen. Prämiert werden responsestarke E-Mail-Kampagnen. Der Preis wird auf der Fachkonferenz DialogSummit am 25./26. Mai 2020 in Frankfurt verliehen.

Der E-Mail-Award würdigt die Leistung von Unternehmen, die E-Mails entwerfen, welche im täglichen Posteingang herausstechen und mit Freude und Erwartung angeklickt werden. Bewerbungsunterlagen können unter info@e-mail-award.de angefordert werden. Bitte bewerben Sie sich bis zum 16.03.2020.

Jetzt einreichen!

Der E-Mail-Award prämiert erfolgreiche Mails in den Kategorien:

Lifecycle: Die Kategorie “Lifecycle” prämiert Unternehmen, die es durch die Analyse ihrer Bestandsdaten schaffen, Kunden entlang ihres Lebenszyklus individuell anzusprechen, zu binden und zu reaktivieren.

Automation: Im Bereich “Automation” wird der geschickte Einsatz von automatisierter E-Mail-Kommunikation ausgezeichnet – von Lead Nurturing, über selektive Ansprache bis hin zu verhaltensbasierten Triggern.

Onboarding: In der Kategorie “Onboarding” werden Unternehmen gekürt, die klare Strategien und Prozesse entwickelt haben, um Interessenten systematisch in Neukunden zu konvertieren.

Wenn Sie E-Mail-Kampagnen durchgeführt haben, die in irgendeiner Weise datengetrieben sind, dann reichen Sie die Arbeit ein. Das können Begrüßungs-, Reaktivierungs- oder Lead-Nurturing-Kampagnen sein. Oder Sie haben die Inhalte eines Newsletters personalisiert – auch gelungene Mann-Frau-Segmentierung kann einen messbaren Uplift bringen. Reichen Sie alles ein, was messbar besser ist als die üblichen Standard-E-Mails. Wir wollen mit den Beispielen dokumentieren, wie modernes E-Mail-Marketing geht. Eine Kampagne kann sowohl für eine, als auch für mehrere Kategorien eingereicht werden.

Hier finden Sie die Preisträger von 2019.

Bewertet werden die kreative Idee, die ansprechende Gestaltung und der Erfolg der Maßnahme. Jede Preiskategorie wird von einer Jury aus unabhängigen Experten, Dienstleistern und Anwendern beurteilt.

Der Award ist eine Initiative des Dienstleisterverzeichnises marketing-BÖRSE im Rahmen der Fachkonferenz DialogSummit. Hier finden Sie die Preisträger des letzten Jahres.

Die Jury

Martin Beermann, netnomics GmbH

Sebrus Berchtenbreiter, promio.net GmbH

Christine Berger, Funke Sales GmbH

Gabriele Braun, marketing-BÖRSE

Karsten Büttner, OnlineMarketingPraxis

Rafael Dudda, Deutscher Fußball-Bund

Raoul Fischer, Verlag Werben & Verkaufen GmbH – Lead Digital

Daniel Gejic, REWE Markt GmbH

Susanne Gillner, Ebner Media Group GmbH & Co KG

Nikolaus von Graeve, rabbit eMarketing GmbH

Joachim Graf, iBusiness.de

Katinka Häberlein, Pixum Diginet GmbH & Co. KG

Dirk Hahn, Lidl

Heinrich Holland, Hochschule Mainz

Tanja Jantschgi, UNITO Otto GmbH

Frank Kemper, Ebner Media Group GmbH & Co KG

Michaela Koch, BWH Hotel Group Central Europe GmbH

Ulrike Köpple-Scherber, mission-one GmbH

Olaf Kolbrück, Deutscher Fachverlag

Michael Kornfeld, dialog-Mail

Rene Kulka, emarsys interactive services GmbH

Maria Kunz, Trusted Shops GmbH

Antje Lindemann, Lampenwelt GmbH

Melanie Riedel, mr consulting

Irina Schulze, JAKO-O GmbH

Torsten Schwarz, Absolit Consulting

Jakob Socha, shop-apotheke.com

Frank Strzyzewski, XQueue GmbH

Elke Theobald, Hochschule Pforzheim University

Urs Thüring, Mayoris AG

Christian Thunig, Innofact AG

Franziska Tischer, fischerAppelt, performance GmbH

Nico Zorn, Saphiron GmbH

Das Dienstleisterverzeichnis marketing-BÖRSE ist das größte deutschsprachige Spezialverzeichnis für Marketing. Der E-Mail- & Data-Driven-Marketing-Award, der dieses Jahr bereits zum sechsten Mal verliehen wurde, ist eine Initiative der marketing-BÖRSE im Rahmen der Fachkonferenz DialogSummit.

Kontakt

marketing-BÖRSE

Danylo Vakhnenko

Melanchthonstraße 5

68753 Waghäusel

07254/95773-0

vakhnenko@marketing-boerse.de

http://www.marketing-boerse.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.