E-Mail-Sicherheit für KMU: InboxShield24.com startet

Neue Lösung von KINGNETZ CYBERSECURITY schützt E-Mail-Postfächer ohne Installation und reduziert Datenschutz- und Phishing-Risiken

KINGNETZ CYBERSECURITY bringt mit InboxShield24.com eine neue E-Mail-Sicherheitslösung für kleine und mittlere Unternehmen auf den Markt. Der IMAP-basierte Spam- und Phishing-Filter ist ohne Installation sofort einsatzbereit, verarbeitet E-Mails DSGVO-konform und nutzt EU-Hosting. Kleine und mittlere Unternehmen erhalten damit einen praxistauglichen Schutz ihrer E-Mail-Kommunikation, ohne technische Komplexität oder zusätzliche Datenschutzrisiken.

Warum E-Mail-Sicherheit für kleine und mittlere Unternehmen jetzt neu gedacht wird

E-Mail ist im Mittelstand weiterhin der wichtigste Kommunikationskanal – und gleichzeitig ein häufiges Einfallstor für Cyberangriffe. Phishing-Nachrichten, manipulierte Zahlungsaufforderungen oder Social-Engineering-Mails treffen nicht nur IT-Abteilungen, sondern vor allem Mitarbeitende in Fachbereichen. Für viele kleine und mittlere Unternehmen bedeutet das: hohes Risiko bei begrenzten Ressourcen, oft ohne eigenes Security-Team.

Hinzu kommt ein steigender Bedarf an nachvollziehbarer, rechtssicherer Verarbeitung. Die DSGVO verlangt, dass personenbezogene Daten geschützt und Datenflüsse transparent handhabbar bleiben. Gerade bei cloudbasierten Diensten, bei denen Datenverarbeitung oder Supportstrukturen außerhalb Europas liegen, entstehen in der Praxis häufig Unsicherheiten – organisatorisch wie rechtlich.

Haltung und Ansatz: Schutz für reale Geschäftsprozesse statt Buzzword-Security

KINGNETZ CYBERSECURITY entwickelt Cybersecurity-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen mit einem klaren Fokus: Schutz muss im Geschäftsalltag funktionieren, ohne komplexe Projekte, ohne intransparente Blackbox-Logik und ohne Abhängigkeit von US-Hyperscalern. InboxShield24.com folgt diesem Ansatz konsequent und bündelt ihn in einem Leitsatz:

E-Mail-Sicherheit, die Datenschutz nicht erklärt, sondern umsetzt – praxistauglich für kleine und mittlere Unternehmen.

Wie InboxShield24.com arbeitet

InboxShield24.com ist ein automatisierter Spam- und E-Mail-Filter für Unternehmen. Die Lösung ist sofort einsatzbereit, erfordert keine lokale Installation und läuft vollständig im Hintergrund. Sie ist mit allen gängigen IMAP-Postfächern kompatibel und damit unabhängig vom bestehenden Mail-Setup.

Die Filterung erfolgt DSGVO-konform und datensparsam. E-Mail-Inhalte oder Anhänge werden nicht dauerhaft gespeichert, sondern technisch verarbeitet. Hosting und Datenverarbeitung erfolgen innerhalb der Europäischen Union; ein Drittland-Transfer findet nicht statt.

Abgrenzung zu klassischen Lösungen

InboxShield24.com setzt bewusst auf einen pragmatischen Gegenentwurf zu typischen E-Mail-Security-Setups, die im kleine und mittlere Unternehmen-Umfeld häufig an Komplexität oder Datenschutzfragen scheitern. Anders als Lösungen, die eine lokale Installation, tiefgreifende Infrastrukturänderungen oder schwer nachvollziehbare Cloud-Komponenten erfordern, ist InboxShield24.com auf schnelle Einführung, transparente Funktionsweise und EU-konforme Verarbeitung ausgelegt.

Das reduziert Implementierungsaufwand und hilft Unternehmen, E-Mail-Sicherheit als Teil ihrer Cybersecurity verlässlich zu betreiben – ohne zusätzliche technische Hürden.

Anpassbarkeit, selbstoptimierender Filter und persönlicher Support

Unternehmen können InboxShield24.com individuell konfigurieren. Dazu gehören anpassbare Keyword-Datenbanken, über die eigene Filterkriterien definiert werden. Ergänzend arbeitet ein selbstoptimierender Filter, der sich über Zeit an das jeweilige E-Mail-Aufkommen anpasst. Unerwünschte Nachrichten werden automatisch erkannt und in den Spam-Ordner verschoben.

Ein weiterer Fokus liegt auf Betreuung und Support: Nutzer erhalten einen persönlichen Ansprechpartner bei KINGNETZ CYBERSECURITY sowie integrierten Support. Die Lösung ist skalierbar – vom Einzelpostfach bis zum Team – und folgt einer transparenten Preisstruktur inklusive Testphase.

Über KINGNETZ CYBERSECURITY

KINGNETZ CYBERSECURITY entwickelt praxisnahe Cybersecurity-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Im Mittelpunkt stehen DSGVO-konforme Sicherheitskonzepte, transparente Technik und der Schutz realer Geschäftsprozesse – ohne Buzzword-Security und ohne unnötige Komplexität.

Kontakt für Rückfragen

Unternehmen: KINGNETZ CYBERSECURITY

Telefon: 0361 / 644 17 633

E-Mail: kontakt@kingnetz-cybersecurity.eu

Websites: InboxShield24.com: https://inboxshield24.com/

KINGNETZ CYBERSECURITY: https://kingnetz-cybersecurity.eu/

