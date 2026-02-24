E-Mail-Sicherheit für KMU: KINGNETZ CYBERSECURITY sucht Vertrieb

InboxShield24.com richtet sich an Vertriebspartner im KMU-Umfeld

KINGNETZ CYBERSECURITY öffnet den Vertrieb für InboxShield24.com und richtet sich gezielt an selbstständige Vertriebspartner. Die E-Mail-Sicherheitslösung wendet sich an Einzelunternehmen sowie kleine und mittlere Unternehmen und lässt sich flexibel auf nahezu beliebig viele E-Mail-Konten skalieren.

Für welche Unternehmen sich InboxShield24.com eignet

InboxShield24.com wurde für Organisationen entwickelt, die E-Mail-Sicherheit ohne komplexe IT-Projekte umsetzen möchten. Das System eignet sich sowohl für Einzelunternehmen als auch für kleine und mittlere Unternehmen mit wenigen oder vielen E-Mail-Postfächern. Durch die skalierbare Architektur kann die Lösung schrittweise erweitert werden und wächst mit dem Bedarf der Kunden. Damit adressiert InboxShield24.com eine breite Zielgruppe im Mittelstand, unabhängig von Branche oder Unternehmensgröße.

E-Mail-Sicherheit als dauerhaft relevantes Vertriebsthema

Phishing, Spam und betrugsnahe E-Mails gehören für viele Unternehmen zum Tagesgeschäft. Gleichzeitig fehlt es häufig an Ressourcen für aufwendige Security-Projekte. E-Mail-Sicherheit ist dadurch ein Thema mit kontinuierlichem Bedarf und hoher Relevanz im Vertrieb. Für Vertriebspartner bedeutet dies eine klare Ausgangslage: ein verständliches Produkt, ein wiederkehrender Bedarf und kurze Entscheidungswege auf Kundenseite.

Einfacher Einsatz ohne technische Einstiegshürden

InboxShield24.com kommt ohne lokale Installation aus und wird direkt an bestehende IMAP-Postfächer angebunden. Die Lösung arbeitet im Hintergrund und schützt E-Mail-Konten vor Spam, Phishing und verdächtigen Inhalten, ohne bestehende Infrastrukturen zu verändern. Der geringe Erklärungsaufwand erleichtert den Einstieg in Kundengespräche und ermöglicht schnelle Pilotierungen.

Vertriebspartner-Modell mit flexiblen Verdienstoptionen

KINGNETZ CYBERSECURITY bietet Vertriebspartnern unterschiedliche Verdienstmodelle an. Möglich sind sowohl Einmal-Provisionen als auch Lifetime-Provisionen auf laufende Umsätze. Damit eignet sich das Modell sowohl für kurzfristig orientierte Vertriebsansätze als auch für den nachhaltigen Aufbau wiederkehrender Einnahmen. Angesprochen werden selbstständige Vertriebler, Handelsvertreter, IT-nahe Dienstleister sowie Quereinsteiger mit belastbarem Netzwerk im KMU-Umfeld.

Kontakt für Vertriebspartner

Interessierte Vertriebspartner können sich direkt an KINGNETZ CYBERSECURITY wenden, um Informationen zu Produkt, Zielgruppen und Verdienstmodellen zu erhalten.

Unternehmen: KINGNETZ CYBERSECURITY

Telefon: 0361 / 644 17 633

E-Mail: kontakt@kingnetz-cybersecurity.eu

Websites: InboxShield24.com: https://inboxshield24.com/

KINGNETZ CYBERSECURITY: https://kingnetz-cybersecurity.eu/

KINGNETZ CYBERSECURITY ist ein auf IT-Sicherheit spezialisiertes Unternehmen mit Fokus auf praxisnahe, DSGVO-konforme Cybersecurity-Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Der Schwerpunkt liegt auf dem Schutz realer Geschäftsprozesse, transparenter Technik und einfach integrierbaren Sicherheitslösungen ohne unnötige Komplexität oder Buzzword-Security.

