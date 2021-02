E.ON und R/GA starten Partnerschaft zur europaweiten Markenentwicklung

R/GA plant europäische Weiterentwicklung der Marke und ist nun auch verantwortlich für den E.ON Brand Management Support

Berlin, 01.02.2020 – E.ON, eines der führenden Energieunternehmen Europas, und die globale Innovationsfirma R/GA vertiefen Ihre Zusammenarbeit bezüglich der Transformation der Marke E.ON. Ab 2021 wird R/GA neben der strategischen Weiterentwicklung der Marke E.ON auch die Implementierung in Zusammenarbeit mit den europäischen Landesgesellschaften unterstützen und für den E.ON Brand Management Support verantwortlich zeichnen.

“Unser Ziel ist, die Marke E.ON so zu transformieren, dass sie sowohl bestehende als auch künftige Produkte und Geschäftsfelder zu einem großen Ganzen vernetzen kann. Die Expertise von R/GA wird uns dabei helfen, die strategischen Grundlagen und Ziele dafür zu entwickeln”, so Axel Löber, Senior Vice President Global Brand & Marketing von E.ON.

“Die Partnerschaft von E.ON und R/GA ist ein echter Meilenstein, da wir durch die enge Verzahnung von Business, Markenentwicklung und Markenkommunikation deutliche Synergien für unseren Kunden in Bezug auf Geschwindigkeit, Effizienz und Qualität erzielen können,” so Sascha Martini, Managing Director R/GA Berlin.

“In der digitalen Welt ist es für uns von besonderer Bedeutung, die Brand Experience über verschiedene Touchpoints und Regionen hinweg kohärent zu gestalten”, so Andrea Hillnhagen, die als Global Head of Brand Management und Vice President verantwortlich zeichnet für die Partnerschaft bei E.ON. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird R/GA E.ON unterstützen, neue Geschäftsfelder, Produkte und Services unter der Marke E.ON strategisch neu auszurichten und aufeinander abzustimmen.

“R/GA ist in der Lage, sowohl die strategische Geschäftsvision zu entwickeln als auch Design, Aufbau und Implementierung von Marken durchzuführen. So können wir E.ON mit unserem Connected Brand Ansatz ganzheitlich durch den Transformationsprozess begleiten”, so David Toma, Executive Director Business Transformation, R/GA EMEA.

R/GA ist eine globale Innovationsfirma. Wir helfen Unternehmen dabei, neue Geschäftsfelder und Marken für eine menschlichere Zukunft zu entwickeln. Unsere Leistungen reichen dabei von Innovationsberatung und Organisationsentwicklung über Markendesign und Experience Design bis hin zu Marketingkommunikation. R/GA ist Teil der Interpublic Group of Companies, einer der weltweit größten Organisationen für Werbe- und Marketingdienstleistungen, und beschäftigt weltweit mehr als 1.600 Mitarbeiter an 16 Standorten in den USA, Europa, Südamerika und Asien-Pazifik. Weitere Informationen zu R/GA gibt es unter www.rga.com oder bei @rga auf Twitter.

