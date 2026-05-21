E-Rechnung: Neue Anforderungen als Chance nutzen

Webinar zur Versandpflicht ab 2027

Schwandorf, 21. Mai 2026 – Am 1. Januar 2027 wird es ernst: Dann wird der Versand elektronischer Rechnungen Pflicht – für alle Unternehmen mit einem Vorjahresumsatz von mehr als 800.000 Euro. Wie sie ihre Rechnungsprozesse fit für die neuen gesetzlichen Anforderungen machen können, das erklären in einem Webinar Experten von Paragon Central Europe, Dienstleister für Kundenkommunikation, und ihrem Partner Retarus.

„Macht euer Unternehmen zukunftssicher – bevor die Pflicht zur Realität wird.“ Diesen Appell richten Jan Fahlenbock, Sales Manager New Business von Paragon, und Sven Mayer, Head of Product Management SCI von Retarus, an alle, die von der E-Rechnungspflicht ab Januar 2027 betroffen sind. In ihrem Webinar am Mittwoch, 10. Juni, von 14 bis 14.45 Uhr, erklären sie knapp und kompakt, wie Unternehmen die neuen Anforderungen nicht nur erfüllen, sondern als Chance nutzen können. Die Experten zeigen

– wie der elektronische Rechnungsversand rechtssicher und effizient umgesetzt werden kann

– welche Stolpersteine bei der Ausgangsrechnung typischerweise auftreten – und wie sie vermieden werden können

– wie Unternehmen komplexe Systemlandschaften in den Griff bekommen können

– wie End-to-End-Lösungen helfen, schnell und skalierbar die Anforderungen zu erfüllen

Weitere Informationen und Anmeldungen zum Webinar hier: https://www.paragon.world/de/pflicht-zur-e-rechnung

Über Paragon Central Europe

Paragon Central Europe hilft Unternehmen bei ihrer Kommunikation – mit mehr Effizienz und einer höheren Zufriedenheit ihrer Kunden. Ihre Lösungen unterstützen die Kunden bei der digitalen Transformation, einer verbesserten Customer Journey und Experience. Mit dem Outsourcing ganzer Abteilungen (Druckzentrum, Posteingangszentrum) oder der Unterstützung bei einzelnen Aufgaben (Abfedern von Lastspitzen, BCM, Digitalisierungsprojekten) hilft Paragon ihren Kunden, Kosten zu sparen. Integrierte Business-Continuity-Management-Szenarien vergrößern die Prozess- und Geschäftssicherheit.

Paragon Central Europe produziert massenhafte Kundenkommunikation, individuell für jeden Empfänger – physisch und digital. Etwa 1.000 Mitarbeitende verarbeiten an Standorten in Deutschland, Belgien und den Niederlanden rund 400 Millionen Ausgangsdokumente (Document Output – wie Kontoauszüge, Rechnungen oder Versicherungsschreiben) und Informationen für die digitalen Kanäle der Kundenkommunikation. Im Service für den Posteingang (BPS – Business Process Services) scannt Paragon eingehende Briefe und führt sie für die weitere Kategorisierung und Bearbeitung mit digitalen Posteingängen zusammen, bei Bedarf fallabschließend.

Besonderes Augenmerk legt Paragon auf Nachhaltigkeit und aktive CO2-Reduktion und gehört damit zu den Vorreitern der Branche. Vielfältige Zertifikate und Auditierungen stehen zudem für einen hohen Qualitätsanspruch an Daten- und IT-Sicherheit in allen Prozessen.

Paragon Central Europe gehört zur internationalen Grenadier Holdings: Mit rund 1,75 Milliarden Euro Jahresumsatz ist sie in mehr als 30 Ländern und mit rund 10.000 Mitarbeitenden Marktführer bei den Leistungen ihrer Unternehmen.

Weitere Informationen unter www.paragon.world/de sowie auf LinkedIn, Facebook und Instagram.

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