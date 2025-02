E-Rechnungen effizient und einfach erstellen – TEAM GmbH präsentiert neues ZUGFeRD-Plugin für JasperReports in Oracle-Umgebungen

Seit dem 1. Januar 2025 sind elektronische Rechnungen („E-Rechnungen“) im B2B-Bereich verpflichtend. Mit ZUGFeRD („Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschland“) existiert auch schon ein vom Gesetzgeber anerkannter Standard für den elektronischen Rechnungsdatenaustausch. Der Paderborner IT-Dienstleister TEAM GmbH hat für seinen Jasper4Oracle-Server, der auf dem leistungsstarken Reporting-Tool JasperReports aufsetzt, nun eine Erweiterung entwickelt, mit der sich ganz einfach Rechnungen im ZUGFeRD-Format erstellen lassen.

Weitgehend papierloses Arbeiten ist in vielen Büros bereits Standard – und wird auch von staatlicher Seite vorangetrieben: Das neue Wachstumschancengesetz der Bundesregierung sieht vor, dass mit Jahresbeginn 2025 alle Unternehmen im innerdeutschen B2B-Geschäftsverkehr den Empfang und die Verarbeitung von E-Rechnungen ermöglichen müssen, und auch das Ausstellen von E-Rechnungen wird bis zum 1. Januar 2028 stufenweise allgemein verpflichtend. Ein gängiger Standard für E-Rechnungen – also Rechnungen, die maschinenlesbar in einem strukturierten elektronischen Format wie z. B. XML ausgestellt, empfangen, und verarbeitet werden – ist das vom „Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD)“ mit Verbänden, Ministerien und Unternehmen entwickelte ZUGFeRD-Format.

Kompaktes Plugin für eine komfortable elektronische Rechnungsstellung

Eine ZUGFeRD-Rechnung besteht aus einem menschenlesbaren PDF und einer inhaltsgleichen, maschinenlesbaren XML-Datei. Damit ist die Rechnung für Mensch und Maschine gleichermaßen verständlich, was eine optimale Transparenz und eine effizientere Buchhaltung gewährleistet. Allerdings fehlt es vielen Unternehmen noch an geeigneten Werkzeugen, um aus den üblicherweise in einer Datenbank vorliegenden Rechnungsdaten eine ZUGFeRD-konforme Rechnung zu erstellen. Wie so ein Tool aussehen kann und welche Vorteile es im Alltag bietet, zeigt die TEAM GmbH nun mit dem neuen ZUGFeRD-Plugin für den auf JasperReports aufbauenden Jasper4Oracle-Server (J4O).

Das ZUGFeRD-Plugin ermöglicht es Unternehmen, die ihre Rechnungsdaten bereits in einer Oracle-Datenbank vorhalten, auf Knopfdruck Compliance-konforme Rechnungen zu erstellen, ohne ihre Daten eigens anpassen zu müssen. Grundlage der Lösung ist dabei JasperReports, eine leistungsfähige Reporting-Plattform, die bereits bei vielen Unternehmen im Einsatz ist und dort vor allem mit ihrem breiten Featureset punktet. Auf diese Weise können auch die häufig komplexen Anforderungen für Rechnungs-Reports mit geringem Aufwand umgesetzt werden.

Wolf G. Beckmann, Bereichsleiter Software & Consulting bei der TEAM GmbH, erklärt: „Als langjähriger Oracle-Partner haben wir mit JasperReports bereits sehr gute Erfahrungen gemacht – und mit dem J4O-Server eine eigene Lösung entwickelt, die den Funktionsumfang von JasperReports noch weiter ausbaut, um ein einfacheres Drucken, Versenden und Downloaden von Reports zu ermöglichen und eine nahtlose Integration mit Oracle-Projekten wie Oracle Forms, APEX, ADF und Java Web-Projekten zu gewährleisten. Das neue ZUGFeRD-Plugin ist also nur die neueste von vielen praktischen Erweiterungen – und macht es Oracle-Anwendern leicht, schon jetzt die Weichen für die durchgängige Einhaltung der seit Anfang 2025 geltenden Regeln zu stellen.“

Die TEAM GmbH bietet am 20.02.25 einen Webcast zum Thema an (Anmeldungen unter https://www.team-pb.de/akademie/team-webcasts/) bei dem die Teilnehmer*innen den Umgang mit dem J4O-Server und dem ZUGFeRD-Plugin eingehend vermittelt bekommen.

Mehr Infos unter www.team-pb.de.

Ergänzend zum Online-Angebot steht ihnen die TEAM GmbH unter team@team-pb.de oder unter 05254 8008-50 zur Verfügung.

Über TEAM

Das IT-Unternehmen TEAM GmbH mit Sitz in Paderborn ist einer der führenden Oracle-Partner in Deutschland und bedient zwei Geschäftsfelder:

– Als langjähriger Oracle-Partner verfügt TEAM über die bestmögliche Qualifizierung, um Kunden rund um KI- sowie Oracle-Themen wie Lizenzierung, Consulting, Cloud-Dienstleistungen, Individualentwicklung, Migration und Schulung zur Seite zu stehen. Mehr unter https://www.team-pb.de/oracle/

– Mit dem eigenentwickelten Warehouse Management System ProStore® setzt TEAM Trends zum Aufbau innovativer Logistik 4.0-Systeme. ProStore® steht u. a. für Materialflusssteuerung und Automatisierung, Cloud Services, Mobile Devices, KPI, Pick-by-Voice, Rückverfolgbarkeit, Staplerleitsystem, Dock | Yard Management, Virtual Reality etc. Mehr unter https://www.team-pb.de/intralogistik/

Renommierte Unternehmen aus Industrie, Handel und Dienstleistung gehören zu den langjährigen Kunden. Die TEAM GmbH wurde 1982 in Paderborn gegründet und beschäftigt 100 Mitarbeiter*innen. TEAM ist ein Mitglied der Materna-Gruppe.

Firmenkontakt

TEAM GmbH

Clarissa Lorz

Hermann-Löns-Straße 88

33104 Paderborn

+49 52 54 80 08-86

+49 52 54 80 08-19



http://www.team-pb.de

Pressekontakt

H zwo B Kommunikations GmbH

Michal Vitkovsky

Nürnberger Str. 17-19

91052 Erlangen

+ 49 (0) 9131 81281-25



https://www.h-zwo-b.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.