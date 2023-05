E-Rechnungs-Gipfel in Berlin: ViDA und die E-Rechnung in Deutschland

ViDA, der Richtlinienvorschlag der Europäischen Kommission zur Modernisierung des Mehrwertsteuersystems, sieht als zentrale Massnahmen Mehrwertsteuer-meldepflichten und elektronische Rechnungsstellung vor. Hiermit ist der Weg für eine erfolgreiche flächendeckende Einführung der E-Rechnung auch in Deutschland bereitet.

Folgende Fragen sind nun mit Wirtschaft, Politik und Verwaltung zu diskutieren:

+ Was ist gut an ViDA und was sollte angepasst werden?

+ Welche Erfahrungen anderer Länder sind hilfreich?

+ Wie schaffen wir es, alle bei der Umsetzung in Deutschland mitzunehmen?

Unter dem Motto ViDA und die E-Rechnung in Deutschland begleitet der 9. E-Rechnungs-Gipfel in Berlin am 12. und 13. Juni 2023 die aktuellen Entwicklungen zum Thema E-Rechnung in hochkarätig besetzten Podiumsdiskussionen und Vorträgen.

Einige Highlights aus der Agenda sind:

+ die Keynote „Aktuelle Herausforderungen der Umsatzsteuer insbesondere im Kontext von ViDA“ von MD Dr. Armin Rolfink, Leiter der Abteilung III (Zoll; Umsatzsteuer, Verbrauchsteuern), BMF

+ die Keynote „Die Einführung eines elektronischen Meldesystems / der E-Rechnung aus Sicht des Berufsstandes“ von Prof. Dr. Hartmut Schwab, Präsident der Bundessteuerberaterkammer und der Steuerberaterkammer München

+ das Strategie-Panel zum Thema „Einführung eines elektronischen Meldesystems für Rechnung in Deutschland“ mit den Experten Prof. Dr. Hartmut Schwab, Georg Geberth, Institut für Digitalisierung im Steuerrecht und Siemens, Dr. Monika Wünnemann, Bundesverband der Deutschen Industrie e.V., Dr. Lars Meyer-Pries, DATEV, Carsten Rothbart, Zentralverband des Deutschen Handwerks und Stefan Groß, Verband elektronische Rechnung und Partner Kanzlei Peters, Schönberger & Partner

Das ansprechende Vortragsprogramm wird von einer großen Fachausstellung führender Lösungsanbieter flankiert. Der VeR, das FeRD und die User Group „TaxVoice“ unterstreichen durch ihre langjährige Partnerschaft auch in diesem Jahr die zentrale Rolle dieser Leitveranstaltung. Neuer Netzwerkpartner sind in diesem Jahr die 87. Berliner Steuergespräche, die beim E-Rechnungs-Gipfel zu Gast sein werden.

Weitere Informationen unter www.e-rechnungsgipfel.de

