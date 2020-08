E-Scooter rollen nun durch Regensburg

Umweltfreundliche Alternative für kurze Strecken

Regensburg, 28. August 2020 – Das irische Start-up ZEUS Scooters hat heute den Start seines E-Scooter-Verleihs in Regensburg gefeiert. Damit wird das Angebot an umweltfreundlichen Fortbewegungsmöglichkeiten in der Stadt weiter ausgebaut. Die elektrischen Tretroller bieten mit ihren drei Rädern eine komfortable und sichere Fortbewegungsmöglichkeit für Jung und Alt.

“Unsere Roller ermöglichen eine sichere und stabile Fahrt. Dabei fördern wir zugleich die nachhaltige Verkehrswende”, so Damian Young, Gründer und Geschäftsführer von ZEUS Scooters. “Wir freuen uns, von nun an auch den innerstädtischen Verkehr in Regensburg zu ergänzen.” Die Elektroroller seien eine ideale Option für das Zurücklegen der letzten Meile. Mit ihnen kommen die Fahrer klimafreundlich und schnell ans Ziel – eine beispielhafte Alternative zu den Verkehrsmitteln des städtischen Nahverkehrs. 70 Scooter stehen ab sofort in Regensburg zur Nutzung in der Stadt verteilt bereit.

Einzigartigkeit auf drei Rädern: Weltweit sind die ZEUS Scooter die ersten mit drei statt zwei Rädern. “Sie bieten dadurch einen höheren Fahrkomfort und sind robuster. Die Nutzer erleben ein reibungsloseres Fahrgefühl”, erklärt Young. Das dritte Rad und der Ständer gewährleisten ein sicheres Abstellen des Rollers. Er kippt nicht um und versperrt damit auch niemandem den Weg. Dank der Drei-Räder-Stabilität eignet sich der Scooter für junge Menschen sowie für Berufstätige und ältere Mitbürger.

Zeuser, fertig, los!

Die ZEUS App wird benötigt, um sich einen Scooter auszuleihen. Deshalb: herunterladen und offiziell registrieren. Im Anschluss können die Nutzer in der App den nächsten Roller ausfindig machen. Die Grundgebühr beträgt einen Euro, jede weitere Minute kostet 19 Cent. Für Vielfahrer eignen sich die Booster Packages, mit denen sich einige Kosten sparen lassen. Auch die Parkfunktion ermöglicht einen Preisvorteil sowie das Reservieren des Scooters. Niemand anderes kann den Roller in dieser Zeit ausleihen. Die Geschwindigkeit lässt sich per Knopfdruck einstellen. Die Nutzer haben die Wahl zwischen drei Stufen und können somit wählen, wie sie sich am sichersten auf dem E-Scooter fühlen. Die höchste Stufe erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 20 km/h und kann bis zu 60 km weit fahren. Bei Problemen steht jederzeit ein deutscher Kundensupport zur Verfügung. Dieser ist via App, Online-Formular, E-Mail oder Hotline schnell und einfach zu erreichen und findet Lösungen bei jeglichen Schwierigkeiten.

Kooperatives “ZEUS Give Back Program”

“Unser Fokus liegt klar auf den kleineren Städten sowie auf den Kunden selbst. Wir streben eine bedachte Expansion an und möchten unseren Kunden und der Kooperationsstadt etwas zurückzugeben”, erläutert Damian Young. Deshalb spendet ZEUS Scooters für jede gefahrene Minute einen Anteil des Erlöses an gemeinnützige Projekte der Stadt. Die Nutzer dürfen online oder per App mitentscheiden, wofür das Geld gespendet werden soll. Dies soll den Einheimischen einen zusätzlichen Anreiz geben, das Angebot der Elektroroller wahrzunehmen. Eine steigende Fahrtzeit bedeutet damit auch einen steigenden Nutzen für die Stadt und seine Bürger. Die E-Scooter sind ab sofort in der Stadt verteilt zu finden.

ZEUS Scooters wurde 2019 in Dublin, Irland, von Damian Young gegründet. ZEUS Scooters sind die stabilsten Sharing-Elektroroller der Welt und bieten Stadtbewohnern, Pendlern, Studenten und Touristen eine großartige Alternative zum Autofahren und zu öffentlichen Verkehrsmitteln. Der dreirädrige Roller ist eine Weltneuheit und wird sich zu einer der attraktivsten Transportoptionen auf dem Markt der städtischen Mikromobilität entwickeln.

Firmenkontakt

ZEUS Scooters c/o Donner & Doria Public Relations

Damian Young

Bergheimer Straße 104

69115 Heidelberg

+49 6221 43550-15

damian@ecourbanscooters.com

https://zeusscooters.com/

Pressekontakt

Donner & Doria Public Relations GmbH

Peter Verclas

Bergheimer Straße 104

69115 Heidelberg

+49 6221 43550-15

peter.verclas@donner-doria.de

https://www.donner-doria.de/

Bildquelle: @ZEUSSCOOTER