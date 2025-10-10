E-Sport-Monitor für ambitionierte Gamer: Philips Evnia 25M2N3200U

Amsterdam, 10. Oktober 2025 – Schnell, präzise, klar: Philips Monitore stellt den neuen, erstaunlich preisgünstigen 62,23 cm (24,5″) Philips Evnia 25M2N3200U für anspruchsvolle Competitive Gamer vor.

Key Features:

– Bildwiederholrate 310 Hz (OC, 300 Hz nativ) für besonders glatte Darstellungen

– 0,3 ms Smart MBR für scharfe, präzise Bilder

– Fast IPS FHD-Display (24,5″ / 62,23 cm) für actiongeladenes Gaming

– HDR400 für exzellente Helligkeit, bemerkenswerten Kontrast und erstklassige Farben

– Ergonomische Features für eine gesunde Körperhaltung und zur Schonung der Augen

– Precision Center für mehr Kontrolle und Personalisierung

„Der Philips Evnia 25M2N3200U bietet Competitive- und E-Sport-Gamern alles, was sie für Spiele brauchen, bei denen Geschwindigkeit und Präzision unverzichtbar sind. Der Monitor spiegelt das Engagement von Philips Evnia für das Spielerlebnis wider, sei es in Bezug auf Funktionen, Vorteile oder Komfort. Für alle, die ein hochwertiges Allround-Gaming-Erlebnis zu einem erschwinglichen Preis suchen, ist dieser Monitor die richtige Wahl“, empfiehlt Cesar Reyes Acosta, Lead Product Manager, Consumer Monitors, bei MMD.

Eine gewinnbringende Kombination

Die Gamer von heute wollen nicht nur einen Monitor, sie wollen einen Verbündeten! Und der Philips Evnia 25M2N3200U ist dafür der ideale Kandidat. Seine Kombination von mehreren innovativen Technologien, die das Spielerlebnis weiter optimieren, ermöglicht Spitzenleistungen bei Wettkampfspielen und im E-Sport. Jede Session wird so spannend wie möglich.

In puncto Geschwindigkeit garantieren das 25 Zoll Fast-IPS-Panel, die auf 310 Hz übertaktbare Bildwiederholrate und die ultraschnelle Smart MBR von 0,3 ms ein extrem flüssiges Gameplay sowie makellos scharfe Bilder in jedem Frame. Gamer profitieren im Vergleich zu vielen Standard-Displays also von verzögerungs- und verwackelungsfreien Darstellungen. Die geringe Eingabeverzögerung ermöglicht zudem Spitzenleistungen in actiongeladenen, reaktionsschnellen Games, in denen jede halbe Sekunde zählt.

Auch in puncto Präzision und visueller Klarheit liefert das 16:9 Full-HD-Display mit SmartContrast ein kräftiges, helles sowie detailreiches Bild – wobei Kontrast und Hintergrundbeleuchtung automatisch an die Inhalte auf dem Bildschirm angepasst werden. Dank der zusätzlichen Leistung von DisplayHDR 400 genießen Gamer lebendige, nuancierte und naturgetreue Darstellungen, die jedes Spiel spannender und immersiver machen.

Der Philips Evnia 25M2N3200U bietet zahlreiche Features, die dem User im Wettkampf einen Vorteil gegenüber dem Gegner verschaffen. So ermöglicht der SmartImage-Modus einen schnellen Zugriff auf das OSD mit mehreren Optionen, die auf verschiedene Genres abgestimmt sind, darunter Ego-Shooter, Rennspiele, Echtzeit-Strategiespiele und mehr. Smart Crosshair wählt eine Komplementärfarbe für das Fadenkreuz des Gamers aus und verbessert so die Zielgenauigkeit. Smart Sniper wiederum hält beim Heranzoomen das Ziel ruhig und präzise und verbessert so die Kontrolle des Users. Stark ShadowBoost dagegen optimiert dunkle Szenen, ohne dass hellere Bereiche überbelichtet werden, sodass der Nutzer jederzeit optimal sehen kann. Über das Evnia Precision Center können Gamer ihren Monitor zudem an ihren individuellen Spielstil anpassen.

Last but not least ermöglichen diverse ergonomische Optionen eine gesunde Körperhaltung vor dem Bildschirm und augenschonende Technologien wie Flicker-Free und LowBlue Mode beugen einer vorzeitigen Ermüdung bei langen, intensiven Sessions vor.

Preis und Verfügbarkeit

Der Philips Evnia 25M2N3200U ist ab Mitte Oktober für 209,00 EUR (UVP) beziehungsweise 179,00 CHF (UVP; exkl. MwSt.+vRG) erhältlich.

Weitere Informationen zum Philips Evnia 25M2N3200U: https://www.philips.de/c-p/25M2N3200U_00/schneller-ips-gaming-monitor-full-hd-gaming-monitor

Über MMD

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“), registriert in den Niederlanden, mit Hauptsitz in Amsterdam, ist ein hundertprozentiges Unternehmen von TPV Technology Limited („TPV“), einem der weltweit führenden Hersteller von Monitoren und LCD-Fernsehern.

MMD-Monitors & Displays Holding B.V. („MMD“) vermarktet und verkauft weltweit exklusiv LCD-Bildschirme der Marke Philips unter der Markenlizenz von Koninklijke Philips N.V. Durch die Kombination des Markenversprechens von Philips mit der Fertigungskompetenz von TPV bei Displays nutzt MMD einen schnellen und zielgerichteten Ansatz, um innovative Produkte auf den Markt zu bringen.

EVNIA, die im Jahr 2022 eingeführte Submarke von MMD, steht für elegante, moderne Premium-Gaming-Monitore und richtet sich an ein breitgefächertes Publikum. Getreu dem Motto „reinvent the rules“ möchte Philips Monitore mit EVNIA die gängigen Stereotypen im Gaming brechen und frischen Wind in die Szene bringen.

https://mmdmonitors.com/

Firmenkontakt

MMD Monitors and Displays B.V.

Xeni Bairaktari

Prins Bernhardplein, 6th floor 200

1097 JB Amsterdam

+31 20 5046945



http://www.mmd-p.com

Pressekontakt

united communications GmbH

Peter Lindheim

Skalitzer Straße 68

10997 Berlin

+49 30 78 90 76 – 0



http://www.united.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.