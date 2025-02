E-werk Mittelbaden setzt bei EDL auf epilot

Die Elektrizitätswerk Mittelbaden AG & Co. KG (E-Werk Mittelbaden) aus Lahr hat sich für eine umfassende Digitalisierung ihrer Energiedienstleistungen (EDL) entschieden. Das Unternehmen wechselt hierfür die Plattform und setzt künftig auf das energy XRM epilot. Mit diesem Schritt baut das Energieversorgungsunternehmen seine digitalen Kompetenzen weiter aus und optimiert seine Serviceprozesse für Kunden.

Mit der Migration der Energiedienstleistungen von der bisherigen Lösung zum energy XRM von epilot möchte das Unternehmen erhebliche Vorteile bei der Lead-Generierung und -qualifizierung erzielen, insbesondere im Bereich von z. B. Wärmepumpen, Photovoltaik und Wallboxen.

„epilot ermöglicht uns eine schnellere Time-to-Market“, erklärt Bernhard Palm, Vorstand E-Werk Mittelbaden. „Durch die vorgefertigten End-to-end Vorlagen, sog. Blueprints, können wir neue Angebote schneller am Markt platzieren und gleichzeitig individuelle Kundenanforderungen direkt eigenständig im Fachbereich anpassen.“ Die Blueprints bündeln Know-how und Expertise von über 160 epilot-Kundenunternehmen und vielen Branchenexpert:innen und ermöglichen eine sofortige Umsetzung von Geschäftsideen und Projekten.

Neue Anwendungsfälle in Minuten live bringen

„Mit unseren individualisierbaren Blueprints können Fachbereiche ganz ohne Programmierkenntnisse komplette Anwendungsfälle in Vertrieb, Service und Netz in Minuten implementieren – statt wie bisher in monatelanger oder gar jahrelanger Entwicklungszeit. Dies geschieht ohne aufwendige und kostspielige Projekt- und Entwicklungsprozesse“, unterstreicht Michel Nicolai, CEO und Gründer von epilot. Das Spektrum der verfügbaren Blueprints deckt vielfältige Anwendungsfälle für die gesamte Energiebranche ab: vom Vertrieb und der Installation von Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen, einschließlich transparenter Zusammenarbeit mit ausführenden Partnerbetrieben, über den Vertrieb von Strom, Gas, Wärmestrom und Ladestrom bis hin zur Anmeldung von EEG-Anlagen oder Hausanschlüssen. Die Blueprints setzen sich je nach Anwendungsfall aus verschiedenen Bausteinen zusammen. Dazu gehören kundenorientierte Klickstrecken von der Erstanfrage über die Nachqualifizierung bis zur digitalen Angebotsannahme, vorgefertigte Produktvorlagen, standardisierte Prozesse, automatisierte Abläufe, E-Mail- und Dokumentenvorlagen, Schnittstellen zur Partnereinbindung sowie ein integriertes Kundenportal. Sämtliche Attribute, Variablen und Verknüpfungen sind dabei bereits vollständig vorkonfiguriert, um eine schnelle Implementierung zu gewährleisten. Auf Wunsch werden die mit den Blueprints etablierten Prozesse im täglichen Betrieb durch die auf die Energiebranche spezialisierte KI von epilot unterstützt.

Schrittweise Umsetzung

Die Implementierung von epilot beim E-Werk Mittelbaden erfolgt schrittweise, wobei zunächst der EDL-Bereich umgestellt wird. Im Anschluss ist geplant, den Commodity-Bereich ebenfalls über epilot abzubilden. Im Hintergrund werden die beim Versorger eingesetzten weiteren Systeme einer Analyse unterzogen, um die Systemlandschaft weiter zu optimieren und zu konsolidieren und so eine zukunftsfähige und effiziente IT-Struktur zu schaffen. Im Netzbereich, wo epilot bereits seit 2022 im Einsatz ist, wurden dazu bereits die nachgelagerten SAP S/4HANA ERP-Systeme integriert.

Für das E-Werk Mittelbaden ist dies ein konsequenter Schritt in der Digitalisierungsstrategie. Bereits seit mehreren Jahren nutzt die Schwestergesellschaft Überlandwerk Mittelbaden GmbH & Co. KG aus dem Netzbereich erfolgreich das energy XRM von epilot. Die aktuelle Implementierung beim Versorgungsunternehmen unterstreicht das Vertrauen in die Technologie und die langfristige Perspektive der Zusammenarbeit.

Die Software-as-a-Service Cloud-Plattform epilot ist das digitale Fundament für die Skalierung von

Vertriebs-, Netz- und Implementierungsprozessen im Rahmen der Energiewende. epilot bringt mehr

Transparenz für Lösungsanbieter, Energieversorger, Netzbetreiber sowie ihre Partner, B2C- und

B2B-Kunden. Mehr als 150 Enterprise-Kunden unterstützt das Kölner Tech-Unternehmen mit

modernen Kundenerlebnissen und effizientem Kollaborationsmanagement: An der

Kundenschnittstelle werden mit epilot Anfragen digital aufgenommen oder Produkte und Services

online verkauft. Das Management und die Implementierung der eingehenden Anfragen erfolgen

mithilfe einer transparenten 360°-Sicht und eines automatisierten Workflow-Managements in

Zusammenarbeit mit Partnern. Über ein modernes Kundenportal werden Kundenpotenziale

ausgebaut. Weitere Informationen: www.epilot.cloud

