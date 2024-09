E WIE EINFACH erneut für „Besten Online-Vertragsabschluss“ in der Kategorie „Öko-Energieversorger“ ausgezeichnet

-Studie von ServiceValue und CHIP bestätigt erneut herausragende Kundenzufriedenheit bei Online-Vertragsabschlüssen von E WIE EINFACH

-E WIE EINFACH mit digitaler Strategie auf dem richtigen Weg

Köln. In Zeiten, in denen der Wechsel des Energieversorgers für viele Verbraucher:innen immer relevanter wird, spielen Online-Vertragsabschlüsse eine zentrale Rolle. Die Kölner Rating- und Ranking-Agentur ServiceValue hat in Kooperation mit dem Technikmagazin CHIP untersucht, welche Anbieter für besondere Kundenzufriedenheit sorgen: E WIE EINFACH hat erneut den ersten Platz in der Kategorie „Öko-Energieversorger“ belegt und die Auszeichnung „Bester Online-Vertragsabschluss“ erhalten.

Als digitaler Challenger legt E WIE EINFACH seinen Schwerpunkt schon lange auf die digitalen Kundenbedürfnisse – und das über alle Kontaktpunkte hinweg. Die Auszeichnung belegt, dass die Kund:innen dies annehmen und das Unternehmen den richtigen Weg eingeschlagen hat.

Die aktuelle Studie basiert auf 6.985 Kundenurteilen zu 28 Energieversorgern und 23 Öko-Energieversorgern. Im Fokus standen dabei die Faktoren Transparenz, Benutzerfreundlichkeit und Schnelligkeit der Vertragsabwicklung. E WIE EINFACH konnte in all diesen Kategorien überzeugen und sich somit erneut als Top-Anbieter durchsetzen. Besonders die einfache Handhabung und die verständliche Gestaltung des Online-Prozesses wurden von den Kundinnen und Kunden positiv hervorgehoben.

E WIE EINFACH

E WIE EINFACH ist der Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst Ökostrom- und Ökogastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, in unserem Newsroom, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok sowie auf YouTube.

Kontakt

E WIE EINFACH GmbH

Bettina Donges

Salierring 47-53

50677 Köln

0221-17737-308

0221-17737-210



http://www.e-wie-einfach.de