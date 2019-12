E WIE EINFACH und Jung von Matt/SAGA sorgen für lautstarke Weihnachten

– Challenger-Marke E WIE EINFACH startet Guerilla-Aktion auf Hamburger Weihnachtsmärkten

– Mit dabei: Influencer Katjana Gerz und Etienne Garde

(Köln) Der Energieanbieter E WIE EINFACH setzt kurz vor Weihnachten im Rahmen der Weihnachtskampagne „Egal wie du feierst, wir sind #Deine Energie“ noch ein Social Media-Highlight zum Fest. Unter dem Motto „CARaoke“ wurden Passanten in Hamburg mit einem mit Lichterketten geschmückten E-Van von Weihnachtsmarkt zu Weihnachtsmarkt gefahren; wenn sie im Gegenzug möglichst lautstark Karaoke sangen – sozusagen „Energie für Energie.“

Die beiden Influencer Katjana Gerz („Late Night Berlin“) und Etienne Garde („Rocket Beans“) sorgten dabei als Motivatoren und Chauffeure für viele humorvolle Situationen im Van und Reichweite in den sozialen Medien. Die Social Media-Kampagne startet am 19. Dezember und besteht aus dem Video der Aktion in verschiedenen Schnittlängen und Formaten für YouTube, Facebook, Instagram und IGTV, sowie Story Ads und Social Posts.

„Mit dieser Aktion verlängern wir unsere Weihnachtskampagne und machen unsere Marke erneut in einem urbanen Umfeld erlebbar, ganz nach dem Motto „Egal wie du feierst, wir sind #DeineEnergie“, erklärt Julian Lennertz, Leiter Marketing und Digital bei E WIE EINFACH.

Die Social Media-Kampagne ist ein weiterer Schritt von E WIE EINFACH zur digitalen Strommarke für die mobile Generation.

Verantwortlich bei E WIE EINFACH sind Katja Steger (Geschäftsführerin), Julian Lennertz (Leiter Marketing & Digital), Sandra Stenzel (Marketing Manager) und Bettina Donges (Leiterin Presse/PR).

Verantwortlich bei Jung von Matt/SAGA sind Dörte Spengler-Ahrens (GF Kreation), Florentin Hock (Group Creative Director), Alexa Schulze (Creative Director Digital), Alper Yazar (Creative Director Digital), Nico Berg (Senior Copywriter), Nadine Nolepa (Senior Artdirector), Minh Nguyen (Junior Copywriter), Junggle Kim (Junior Artdirector), Michael Haller (Agency Producer), Stephan Giest (GF Beratung), Natalie Martens (Client Service Director), Katja Zyrull (Senior Project Manager), Benjamin Grabbe (Senior Social Media Manager) und Hannah Bröcker (Junior Project Manager). Produziert hat Jung von Matt/Play.

E WIE EINFACH ist die digitale Strommarke für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Im Fokus stehen personalisierte Strom-, Gas- und Wärmestrom-Tarife, die mit Wunschprämien kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter sowie auf YouTube.

Jung von Matt/SAGA

Jung von Matt ist – sowohl was Auszeichnungen für Kreativität als auch Effizienz angeht – die erfolgreichste Agenturgruppe im deutschsprachigen Raum. Die Agentur bietet ihren Auftraggebern kreative und effiziente Marketingkommunikation über alle Kanäle und Disziplinen hinweg. Jung von Matt wurde 1991 in Hamburg gegründet und agiert heute, 28 Jahre später, als nicht börsennotierte Aktiengesellschaft mit Agenturen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Schweden, Tschechien, der Slowakei und China. Zu ihren Kunden zählen unter anderen adidas, BMW, Bosch, BVG, DFB, EDEKA, HUAWEI, Hyundai, MINI, Netto, NIKON, NIVEA, Sixt, die Sparkassen und Vodafone.

