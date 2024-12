E WIE EINFACH verschenkt Weihnachtsenergie: Unvergesslicher Tag voller Highlights am Kölner Riesenrad am Schokoladenmuseum

-Das Riesenrad auf dem Hafen-Weihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum wird in den Farben von E WIE EINFACH zum Markenerlebnis

-Kult-Band Kasalla, DJ Bennett, exklusive Dinner für Kunden:innen und weitere Aktionen in den zu Erlebniswelten umdekorierten Gondeln sorgten für besondere Momente

-Hochwertiger Content auf den Social-Media-Kanälen von E WIE EINFACH und mediale Begleitung verschaffen der Aktion auch über den Weihnachtsmarkt hinaus hohe Sichtbarkeit

Bevor Familie und Freund:innen an den Festtagen zusammenkommen, um Weihnachten zu feiern und eine schöne Zeit miteinander zu verbringen, kann es schonmal anstrengend werden. Umso schöner, wenn man zwischen aller der Hektik einen Ort zum Energietanken findet. In Köln war diese Energie zum Aufladen der Akkus – für Mensch und Handys – am 19. Dezember zu spüren und vor allem zu sehen: Denn der Energieanbieter

E WIE EINFACH hat allen Besucher:innen des Hafen-Weihnachtsmarktes am Kölner Schokoladenmuseum Weihnachtenergie geschenkt: Für einen Tag wurde das ikonische Riesenrad in ein E WIE EINFACH-Riesenrad verwandelt. Alle Gäste konnten ganztägig kostenlose Fahrten genießen. In 36 Gondeln, die zu energetischen, festlichen Erlebniswelten umdekoriert worden waren, warteten unvergessliche Erlebnisse.

Neben einem atemberaubenden Blick über die Domstadt, erwarteten die Besucher:innen einige Highlights. Eine der größten: die Kölner Kultband Kasalla, die in luftiger Höhe unplugged gespielt hat. In der Party-Gondel verwandelte DJ Bennett die Kabine in eine fahrende „Disco in the Sky“. Vier glückliche Bestandskund:innen und ihre Begleitung, die zuvor an einem E WIE EINFACH-Gewinnspiel teilgenommen hatten, konnten sich zudem über ein exklusives Gondel-Dinner freuen. Noch romantischer wurde es bei zwei Heiratsanträgen auf dem Riesenrad – eine Aktion in Kooperation mit dem Kölner Express, für die sich Heiratswillige vorher über Instagram bewerben konnten.

Die verschiedenen Highlights – darunter personalisierte Weihnachtskugeln und -karten, Porträts von einem Karikaturisten, Lebkuchenherzen im E WIE EINFACH-Look sowie kleine Überraschungen vom Weihnachtsmann – wurden durch zusätzliche Serviceangebote abgerundet. So gab es in den Gondeln und vor dem Riesenrad jederzeit die Möglichkeit, Handys und elektronische Geräte aufzuladen.

„Mit dem Riesenrad waren wir nicht nur für einen Tag das Highlight des Hafen-Weihnachtsmarktes, sondern konnten auch Identität, Markenbotschaft und Weihnachtszauber auf ganz besondere Weise miteinander verbinden und zeigen, wie man Energie sympathisch erlebbar macht“, erklärt Katja Steger, CEO von E WIE EINFACH.

Damit die Aktion auch über den Besuch vor Ort hinauswirkte, wurde sie umfassend durch PR und Social Media begleitet. In zwei Content-Gondeln fanden spezielle Highlight-Events mit Influencern statt. Der dabei entstandene Content wird auf den E WIE EINFACH- und Influencer-Kanälen Instagram, TikTok, Youtube sowie Twitch veröffentlicht.

E WIE EINFACH

E WIE EINFACH ist der Energieanbieter für die mobile Generation, mit Fokus auf Individualität und Digitalisierung. Das Angebot umfasst Strom- und Gastarife, die mit Wunschprodukten kombinierbar sind. Alle Angebote überzeugen mit Verständlichkeit, Transparenz sowie einem mehrfach ausgezeichneten Service. Eine Übersicht zum Unternehmen und zu Produkten von E WIE EINFACH finden Sie unter www.e-wie-einfach.de, in unserem Newsroom, auf Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok sowie auf YouTube.

Kontakt

E WIE EINFACH GmbH

Bettina Donges

Salierring 47-53

50677 Köln

0221-17737-308

0221-17737-210



http://www.e-wie-einfach.de