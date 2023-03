E-XPO 5020 in Salzburg: Rundum nachhaltig bis ins Garn

Salzburg, Österreich – Die E-Mobilitäts-, Energie- und Nachhaltigkeit-Messe steht vom 24. bis 26.03.23 in Salzburg ganz im Zeichen von Umweltbewusstsein und Nachhaltigkeit. Auf rund 20.000m² Fläche präsentieren mehr als 150 Aussteller ihre Innovationen und ihren Beitrag für eine „grüne“ Umwelt, ganz unter dem Motto: „Sehen, Anfassen und Verstehen“. Ein besonderes Highlight ist die junge Modemarke ever & anon, die für ihr nachhaltiges und umweltfreundliches Konzept bekannt ist.

Die Gründer Carina und Sebastian zeigen, dass Mode und Nachhaltigkeit durchaus vereinbar sind. ever & anon setzt auf recycelte Materialien von Knopf bis Garn und produziert ausschließlich in Deutschland. Dabei sind die Designs besonders stylisch und einzigartig. Mit einem Ehrenplatz in der GREENSTYLE-Area, repräsentiert die Marke in der Halle 2+6, die Nachhaltigkeit in der Modebranche.

Besonders am Herzen liegt ever & anon die Langlebigkeit der Kleidungsstücke. Denn Fast Fashion verursacht rund 10% der globalen CO2-Emissionen – mehr als Flug- und Schiffsverkehr zusammen. Das junge Label setzt auf die Wiederverwendung von vorhandenen Ressourcen und die Verarbeitung von Textilmüll zu neuen Materialien. So wird der Bedarf an neuen Materialien minimiert und die Umwelt enorm entlastet.

Im Rahmen des LOUNGE TALKS wird Sebastian Dittrich am Sonntag um 12:30 Uhr über die Bedeutung von Mode aus Textilmüll sprechen. ever & anon kritisiert die Wegwerf-Philosophie, die im 21. Jahrhundert so ausgeprägt ist, und setzt sich für eine nachhaltige und langlebige Mode ein.

Die E-XPO 5020 in Salzburg bietet somit eine ideale Plattform, um sich über Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu informieren und zu engagieren. Mit ever & anon und GREENSTYLE sind auch die neuesten Trends und Innovationen aus der Modebranche auf rund 300m² vertreten. Ein Besuch lohnt sich also in jedem Fall!

Mit dem Label ever & anon haben es sich Carina und Sebastian zur Aufgabe gemacht, nachhaltige Mode zu entwerfen. Zusammen bündeln sie ihre Kompetenzen aus Modedesign und Marketing.

Angefangen beim Oberstoff über Knöpfe und Reißverschlüsse bis hin zu Nähgarn und Fixiereinlagen weisen die vom Label verwendete Materialien einen Recyclinganteil auf. Und das 100% made in Germany.

