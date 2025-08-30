E3/DC integriert den Stromtarif LUOX Dynamisch in das eigene Energiemanagementsystem

Mit E3/DC und LUOX Dynamisch: Strompreise flexibel steuern, Eigenverbrauch optimieren & Überschüsse intelligent vermarkten

„Mit der Integration von LUOX Energy erweitert E3/DC das offene und anbieterunabhängige Energiemanagement um einen weiteren Anbieter für dynamische Stromtarife – das ist ein wichtiger Baustein in unserem Konzept“, sagt Jonas Felfeli, Manager Portals & Apps bei E3/DC. Mit AI 360° optimiert E3/DC automatisch den Netzbezug auf der Grundlage individueller Produktions- und Verbrauchsprognosen.

Das führt zu geringen Bezugskosten für die Betreiber der Hauskraftwerke. Überschüsse werden weiterhin eingespeist und können mithilfe der Direktvermarktung zum jeweiligen Börsenstrompreis verkauft werden. Aktivieren lässt sich LUOX Dynamisch komfortabel über die E3/DC-App, über die auch das Monitoring des Hauskraftwerks läuft.

Vorteile vor allem bei flexiblen Verbrauchern und Heimspeichern

Besonders deutlich wird der Mehrwert von LUOX Dynamisch in Kombination mit Wallboxen, Wärmepumpen und Batteriespeichern: E-Fahrzeuge werden bevorzugt in Tiefpreisphasen geladen, Wärmepumpen verschieben Lasten ohne Komforteinbußen in günstige Stunden, Heimspeicher laden und entladen preisoptimiert. So sinken

Energiekosten, während das Netz entlastet wird. LUOX Dynamisch rechnet den Stromverbrauch eins zu eins zu den stündlichen Börsenpreisen ab – zuzüglich 3 % Dienstleistungsgebühr – transparent und ohne Risikoaufschläge.

Die Direktvermarktung bleibt der zweite starke Pfeiler der Kooperation. Überschussstrom wird stundengenau nach Spotmarktpreisen vergütet, die Auszahlung erfolgt monatlich. Der Eigenverbrauch hat stets Priorität; erst was übrigbleibt, geht in die Vermarktung. „Direktvermarktung und dynamische Tarife sollten zusammen

gedacht werden. Sie ergänzen sich gegenseitig optimal und sorgen so für das beste wirtschaftliche Ergebnis. Gemeinsam mit E3/DC machen wir diese Kombination einfacher verfügbar – flexibel, transparent und wirtschaftlich für Haushalte und Unternehmen“, sagt Dr. Christian Chudoba, Geschäftsführer der Lumenaza GmbH und deren Endkundenmarke LUOX Energy.

Die Integration richtet sich an Prosumer-Haushalte ebenso wie an Gewerbe, Wohnungswirtschaft und Landwirtschaft. Voraussetzung für die Nutzung des dynamischen Tarifs ist ein intelligentes Messsystem (iMSys). Der Tarifabschluss erfolgt digital bei LUOX Energy; die Kopplung mit dem E3/DC-Energiemanagement und die anschließende Optimierung des Strombezugs geschehen direkt im E3/DC-Portal. Die bereits bestehende Kooperation in der LUOX Direktvermarktung bildet die Grundlage, auf der mit LUOX Dynamisch nun eine ganzheitliche Zusammenarbeit entsteht: für Einspeisung und Strombezug zu Börsenstrompreisen – alles bei einem Anbieter.

Über LUOX Energy

Als Endkundenmarke der Lumenaza GmbH bündelt LUOX Energy mehr als 12 Jahre Erfahrung in der Stromvermarktung aus erneuerbaren Energien und ermöglicht es Kund:innen, wirtschaftlich von Preisschwankungen am Strommarkt zu profitieren. Mit LUOX Direktvermarktung verkaufen Anlagenbetreiber:innen ihren erneuerbaren Strom aus Photovoltaik, Windkraft, Biogas und Wasserkraft gewinnbringend zum

Börsenstrompreis – bei minimalen Kosten und transparenten Konditionen. Mit dem dynamischen Stromtarif LUOX Dynamisch nutzen unsere Stromkund:innen Zeitfenster, in denen der Börsenpreis günstig ist, um ihre Energiekosten zu senken. Unser gemeinsames Ziel: Eine Zukunft, die auf 100 % grüner Energie basiert. Für die Menschen. Für den Planeten. www.luox-energy.de

Über E3/DC

E3/DC ist eine Marke der HagerEnergy GmbH und Teil der Hager Group. Das Unternehmen wurde 2010 in Osnabrück gegründet. Die von E3/DC entwickelte dreiphasige DC-Technologie (TriLINK®) und die Ladesysteme für Elektrofahrzeuge sorgen beim Einsatz in Privat- und Gewerbeimmobilien für höchste Autarkiegrade und Einsparungen – insbesondere im oberen Leistungsbereich. 2024 wurde E3/DC zum vierten Mal in Folge als „Marke des Jahrhunderts“ ausgezeichnet. Eine von EUPD Research durchgeführte unabhängige Installateurs Befragung ergab für das Unternehmen auch 2024 wieder einen sehr hohen Weiterempfehlungswert. In einer Kundenzufriedenheitsanalyse des Instituts erreichte E3/DC für 2025 die Note „sehr gut“. Das nach ISO 9001 zertifizierte Unternehmen beschäftigt über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Berliner Lumenaza GmbH entwickelt seit 2013 eine modulare Energie-Softwareplattform, mit der Versorger dezentrale, grüne Stromangebote effizient vermarkten können. Unter der Marke LUOX Energy bietet das Unternehmen seit 2024 auch eigene Endkundenprodukte an – darunter ein dynamischer Stromtarif und die Direktvermarktung von Ökostrom. LUOX steht für digitale, transparente und klimafreundliche Energieversorgung ohne lange Vertragsbindung.

Kontakt

Lumenaza GmbH

Boris Benesch

Kreuzbergstraße 30

10965 Berlin

+49 30 346 55 82 03



https://www.lumenaza.de/de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.