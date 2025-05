EAC Deklaration für EAWU Staaten

Die EAC Deklaration der Eurasischen Wirtschaftsunion ist ein rechtsverbindlicher Nachweis, dass ein Produkt die Anforderungen der einschlägigen Technischen Regelwerke der Zollunion (TR ZU) erfüllt. Sie bestätigt die Konformität des Produkts mit den geltenden sicherheits- und qualitätsbezogenen Vorschriften der Eurasischen Wirtschaftsunion. Bei der EAC Deklarierung handelt es sich um eine Konformitätserklärung, die vom Hersteller oder einem bevollmächtigten Vertreter des Herstellers eigenverantwortlich erstellt wird, um den Export der betreffenden Produkte in die EAWU Mitgliedstaaten zu ermöglichen.

Momentan existieren 52 Technische Regelwerke innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion, die TR ZU/EAWU Regelwerke gelten als verbindliche Grundlage für die EAC Konformitätsbewertung. Die Technischen Regelwerke der Zollunion (TR ZU), oder auch Technischen Regelwerke der Eurasischen Wirtschaftsunion genannt, sind ähnlich aufgebaut wie die europäischen CE Richtlinien. Die Technischen Regelwerke definieren Mindestanforderungen an die Sicherheit und Qualität von Produkten, die in den EAWU Mitgliedstaaten (Russland, Belarus, Kasachstan, Armenien, Kirgisistan) in Verkehr gebracht werden sollen.

Die Einhaltung dieser Anforderungen wird durch den Hersteller oder einen bevollmächtigten Vertreter mittels EAC Deklaration oder EAC Zertifikat bestätigt. Nach erfolgreicher Konformitätsbewertung darf das Produkt mit dem EAC Konformitätszeichen gekennzeichnet werden. Die EAC Kennzeichnung bestätigt, dass das Produkt allen anwendbaren Anforderungen der entsprechenden Technischen Regelwerke entspricht. Erst mit dieser Kennzeichnung ist ein Produkt zum freien Verkehr im Binnenmarkt der EAWU zugelassen.

Die Durchführung einer Deklarierung erfolgt stets projektbezogen und wird individuell auf das jeweilige Produkt und dessen Verwendungszweck abgestimmt. Der gesamte Prozess von der Auswahl des passenden Schemas bis zur Eintragung in das einheitliche Register kann abhängig vom Umfang und der erforderlichen Dokumentation mehrere Wochen in Anspruch nehmen.

Die EAC Kennzeichnung bestätigt die Konformität von Produkten mit den TR ZU Regelwerken. Die Kennzeichnung gilt als Grundvoraussetzung für das Inverkehrbringen von Produkten in den EAWU Ländern. Das Inverkehrbringen von Waren ohne Markierung wird strafrechtlich verfolgt. Das Inverkehrbringen von Produkten ohne gültige Kennzeichnung kann in den Mitgliedsstaaten der EAWU zu Bußgeldern, Verkaufsverboten oder sogar zur Beschlagnahmung der Ware führen.

Das Unternehmen AC Inorms GmbH ist Ihr qualifizierter Ansprechpartner für die Abwicklung aller Arten von EAC Zulassungen für den Export in die EAWU Staaten. Für unsere Kunden erstellen wir alle notwendigen Exportunterlagen und bieten eine professionelle Beratung bei allen Exportfragen. Zudem erledigen wir sämtliche Normierungsaufgaben, wie zum Beispiel EAC Zertifizierung für die EAWU Teilnehmerstaaten.

Kontakt

AC Inorms GmbH

Lisa Gösser

Nobel Straße 3/5

41189 Mönchengladbach

+4921619904970

+4921619904979



https://ac-inorms.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.