Eagle Eye Solutions bringt Customer Loyalty nach Deutschland

Markteintritt der führenden Omnichannel-Lösung für personalisierte Promotions und Loyalt

Eagle Eye Solutions ermöglicht personalisiertes und skalierbares Omnichannel Customer Engagement in Echtzeit

Frankfurt, den 30.01.2025 – Der SaaS-Anbieter Eagle Eye Solutions verkündet seinen Eintritt in den deutschen Markt und unterstützt mit leistungstarken Loyalty- und Promotion-Anwendungen Unternehmen bei der Stärkung ihrer Kundenbindung. Dafür steht ein umfangreiches digitales Marketing-Toolkit zur Verfügung, das Omnichannel – also sowohl im Digitalmarketing als auch am Point of Sale im Ladengeschäft – nahtloses Customer Engagement mittels Promotion- und Kundenbindungs-Programmen in Echtzeit ermöglicht. Die cloudbasierte Lösung punktet vor allem mit unübertroffener Skalierbarkeit sowie ausgesprochen hoher Flexibilität und zählt zu den weltweit führenden Loyalty- und Promotion-Plattformen. Insbesondere für Anbieter der Branchen Einzelhandel, Tourismus oder Gastgewerbe kann Eagle Eyes Lösung zum Gamechanger werden.

Gerade in Zeiten, in denen die Margen von Einzelhändlern unter erheblichen Druck geraten und Kunden verstärkt preisgünstigere Produkte nachfragen oder den gesamten Einkauf direkt zum Discounter verlagern, wird Kundenbindung für Einzelhändler immer wichtiger. Eagle Eye stellt weltweit die flexibelste und skalierbarste Loyalty- und Promotion-Platform zur Verfügung, die es führenden Marken und Händlern ermöglicht, ihren Kunden personalisierte Erlebnisse konsistent über alle Kanäle hinweg anzubieten. So lassen sich entlang der gesamten Shopper Journey authentische One-to-One-Beziehungen zum Endverbraucher aufbauen. Loyalität der Kunden und Umsätze können so gesteigert werden.

Auch Carrefour, Tesco oder JD Sports setzen auf Eagle Eye Solutions

Das Portfolio von Eagle Eye umfasst Lösungsansätze für Real-Time Loyalty, Omnichannel Promotions, Gutscheine und Guthaben sowie für KI-gestützte Personalisierung. Je nach Händleranforderung können die verschiedenen Angebote einzeln oder in Kombination genutzt werden. Ein Beispiel aus dem Eagle Eye Angebot ist der end-to-end Ansatz „Personalized Challenges“, der Einzelhändlern ermöglicht, KI-gestützt personalisierte Promotions umzusetzen, die garantiert profitabel sind und die Shopper lieben. Diesen Ansatz nutzen beispielsweise die Einzelhandelsunternehmen Carrefour in Frankreich und Tesco in Großbritannien bereits sehr erfolgreich.

„Der deutsche Einzelhandel befindet sich derzeit in einer großen Umbruchphase, und Loyalty wird dabei zunehmend zum zentralen strategischen Element“, so Alexander Proske, Regional Director bei Eagle Eye Solutions. „Die Flexibilität und Skalierbarkeit der Lösungen von Eagle Eye Solutions bietet Einzelhändlern die Möglichkeit, innovative und begeisternde Kundenbindungs- und Promotion-Programme umzusetzen, die einen spürbaren Mehrwert bieten. Mit unseren fortschrittlichen Technologien und unserer langjährigen Erfahrung geben wir Händlern eine ausgereifte Lösung an die Hand, welche sie und ihre Kunden gleichermaßen glücklich macht. Wir freuen uns darauf, die Zukunft des deutschen Einzelhandels mitzugestalten.“

Eagle Eye Solutions verwaltet derzeit weltweit über 500 Millionen Loyalty-Wallets und erstellt wöchentlich mehr als eine Milliarde personalisierte Angebote. Eagle Eyes Services sind die Grundlage für Treue- und Kundenbindungslösungen für Unternehmen in aller Welt, darunter ASDA, Tesco, Morrisons, Carrefour, Auchan, E.Leclerc, JD Sports, Pret a Manger, Loblaws, Southeastern Grocers, Giant Eagle und die Woolworths Group.

Eagle Eye Solutions ist ein führendes SaaS-Technologieunternehmen, das es Marken aus dem Einzelhandel, der Reisebranche und dem Gastgewerbe ermöglicht, die Loyalität ihrer Endkunden zu gewinnen, indem es ihre Echtzeit-, Omnichannel- und personalisierten Marketingaktivitäten unterstützt.

Eagle Eye AIR ist eine Cloud-basierte Plattform, welche die flexibelste und skalierbarste Loyalitäts- und Promotionsfunktionen der Welt bietet. Mehr als 850 Millionen personalisierte Angebote werden jede Woche über die Plattform abgewickelt, und sie beherbergt derzeit über 500 Millionen Kunden-Wallets für Unternehmen in aller Welt. Eagle Eye Solutions stellt einen sicheren Service an hunderttausenden physischen POS-Zielen weltweit bereit, der die Ausgabe und Einlösung von Werbecoupons, Treueangeboten, Geschenkkarten, Abonnementvorteilen und mehr in Echtzeit ermöglicht.

Die Eagle Eye AIR-Plattform ist derzeit die Grundlage für Treue- und Kundenbindungslösungen für Unternehmen in aller Welt, darunter ASDA, Tesco, Morrisons, Waitrose und John Lewis & Partners, JD Sports, Pret a Manger, Loblaws, Southeastern Grocers, Giant Eagle und die Woolworths Group. Im Januar 2024 brachte Eagle Eye Solutions EagleAI auf den Markt, eine Data-Science-Lösung der nächsten Generation für Personalisierungsaktivitäten, die bereits von führenden Einzelhändlern auf der ganzen Welt eingesetzt wird, darunter Carrefour, Auchan und Pattison Food Group. Web. eagleeye.com/de/

