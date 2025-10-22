easy invoice 6: Standardisierung, Performance und KI – die neue Generation der digitalen Rechnungsverarbeitung

Essen, 22. September 2025 – Mit dem Release von easy invoice 6 stellt die easy software AG eine neue Version seiner etablierten Lösung zur digitalen Rechnungsverarbeitung vor, die konsequent auf Standardisierung, Effizienz und Zukunftssicherheit setzt. Das Major-Release markiert einen weiteren Meilenstein in der strategischen Produktentwicklung: mit klar definierten Standards, unkompliziert skalierbar, wartbar und updatefähig.

easy invoice 6 wurde gezielt darauf ausgerichtet, die Implementierungszeiten bei Kunden deutlich zu verkürzen. Zudem reduziert easy invoice 6 den Supportaufwand erheblich und stärkt die Updatefähigkeit der Lösung – ein entscheidender Vorteil für Unternehmen, die auf langfristige Stabilität und Flexibilität setzen.

Ein besonderes Highlight des Releases ist die Einführung des KI-Toolkits, das erstmals KI-gestützte Funktionen in die Rechnungsverarbeitung integriert. Von automatisierten Buchungsvorschlägen über die Ermittlung von Sachprüfern bis hin zur Prüfung von Zahlungszielen und kontierungsrelevanten Entscheidungen – die künstliche Intelligenz unterstützt Anwender aktiv bei der Fehlervermeidung und Prozessoptimierung.

Auch die Benutzerfreundlichkeit wurde weiter verbessert: Die Steuerung von Workflows und Tabellen ist nun vollständig webbasiert möglich, wodurch aufwendige XML-Anpassungen entfallen. Standardprozesse und individuelle Workflows sind nun klar getrennt, für bessere Übersicht und mehr Effizienz.

Die flexible Anbindung an ERP- und Drittsysteme sorgt für deutlich reduzierte Integrationszeiten. Mit dem neuen easy Mail Gateway lassen sich Posteingänge direkt im Web-Client verwalten und neue Services integrieren – darunter ein nativer eInvoice-Service.

Die Performance der Lösung wurde durch ein umfassendes Refactoring der Server-Logik optimiert, ergänzt durch erweiterte Berechnungsfunktionen und ein verbessertes Rundungsverhalten. Auch die Unterstützung der User bei Prüf- und Erfassungsarbeiten im Client wurde gezielt weiterentwickelt.

„Mit easy invoice 6 haben wir ein Produkt geschaffen, das nicht nur technologisch auf dem neuesten Stand ist, sondern auch den Anforderungen moderner Unternehmen gerecht wird – modular, intelligent und zukunftssicher“, erklärt Product Manager Manuel Fessen.

easy invoice 6 steht ab sofort zur Verfügung und bietet Unternehmen eine leistungsstarke Lösung für die digitale Rechnungsverarbeitung – flexibel konfigurierbar, effizient im Betrieb und bereit für die Anforderungen von morgen.

Über easy:

Als Digitalisierungsexperte und führender ECM Software-Hersteller steht easy seit 1990 für rechtssichere, digitale Archivierung und effiziente, automatisierte Geschäftsprozesse. Über 5.400 Kunden in mehr als 60 Ländern und allen Branchen vertrauen auf unser Unternehmen und unser starkes Partnernetzwerk. Unsere Archivierungs-, ECM-, DMS-, P2P- und HCM-Softwarelösungen & Services bilden das digitale Zentrum für datenbasierte Intelligenz und machen Menschen, Unternehmen und Organisationen erfolgreich. easy ist Teil der conrizon AG, der europäischen Holding für marktführende ECM-Marken wie PROXESS, HABEL und Shareflex. www.easy-software.com/de/

Firmenkontakt

easy software AG

Christoph Nordmann

Jakob-Funke-Platz 1

45127 Essen

+49 201 65069 410



https://easy-software.com/de/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Sabine Listl / Barbara Lösch

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89 417761-16 / -20



http://www.lucyturpin.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.