easy lädt zum großen Digitalisierungs-Summit „move it 2024“

Essen, 28. Februar 2024 – Die EASY SOFTWARE AG und ihre hundertprozentige Tochter PROXESS laden zum großen Summit „move it 2024“ am 24. und 25. April in den Europa-Park Rust ein. Unter dem Motto ‚explore digital horizons. change the game‘ öffnet die easy Gruppe die Tore dieses beliebten Freizeit- und Themenparks für eine zweitägige Veranstaltung, die sich an Kunden, Interessenten und Partner richtet.

Es warten hochkarätige Keynotes von inspirierenden Top-Speakern, darunter der Gründer und Vorstand der FutureManagementGroup AG und Zukunftsforscher Prof. Dr. Pero Mićić mit seinem Vortrag „Bright Future Business – So machen Sie Ihr Unternehmen zukunftssicher“.

Fesselnde Impulsvorträge von Experten geben Einblicke in Unternehmen auf Erfolgskurs. Fokussierte Fach- und Produkt-Breakouts zu allen relevanten Lösungen für effizientes Digitalisierungsmanagement von easy, PROXESS und Habel zeigen, wie ECM-Software zum Unternehmenserfolg beiträgt. Frank Schmidt, ein führender Experte für digitale Transformation und Unternehmensführung, wird als Moderator durch die Veranstaltung führen.

Sind Daten doch wertlos?

In spannenden Keynotes von easy CEO Andreas Zipser und Entwicklungsleiter Marcel Etzel erfahren unsere Gäste etwas über die Zukunft der Daten. Wie werden Daten in Archiven nicht nur verwaltet, sondern auch nutzbar gemacht? Wo geht die Reise für ECM-Produkte in den nächsten Jahren hin? Einblicke in die easy Innovationsschmiede und die unserer Kunden bieten vielzählige Anknüpfungspunkte für Gespräche in interaktiven Workshops.

Zusätzliche Highlights der move it 2024 sind Networking-Möglichkeiten mit Experten, Entscheidern und Verantwortlichen aus verschiedenen Branchenunternehmen und dem easy Partner-Netzwerk sowie spannende Partner-Lösungen und Produktvorstellungen in der Aussteller-Expo.

Darüber hinaus bietet easy seinen Gästen mit dem weltberühmten iPad-Zauberer Simon Pierro – zweifacher Magier des Jahres – einen Showact der Extraklasse.

Wir bedanken uns bei unseren Sponsoringpartnern HENRICHSEN4easy, intex Informations-Systeme, Soluvine GmbH, FastLTA GmbH und die One Unity Consulting GmbH & Co. KG und Konica Minolta.

Mehr Infos zur „move it 2024“ gibt es hier: https://easy-software.com/de/move-it/

Über easy:

Als Digitalisierungsexperte und führender ECM-Software-Hersteller steht easy seit 1990 für rechtssichere, digitale Archivierung und effiziente, automatisierte Geschäftsprozesse.

Erstklassige Archivierungs-, ECM-, DMS-, P2P- und HCM-Softwarelösungen & Services bilden das digitale Zentrum für datenbasierte Intelligenz und machen Menschen, Unternehmen und Organisationen erfolgreich. Das in Essen ansässige Unternehmen mit Niederlassungen in Leipzig, und Töchtern in Österreich, Großbritannien und den USA wurde 2020 mehrheitlich von der globalen, technologieorientierten Investmentfirma Battery Ventures übernommen. Unter der Flagge der neuen Führungsmannschaft wurde das Geschäft seitdem strategisch diversifiziert, das Wachstum kontinuierlich ausgebaut sowie die SaaS Transformation vorangetrieben. www.easy.de

