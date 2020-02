Easy-to-Clean Flächen in Küche + Bad mit Nanoversiegelung

Moderne Versiegelung für Glas und Keramik spart Zeit und Geld durch Reduzierung des Reinigungs-Aufwandes

Glas- und Keramik-Oberflächen in hochleistungsfähige, schmutzabweisende Easy-to-Clean-Flächen verwandeln, wie geht das? Nie mehr Kalk und Schmutz in Dusche oder an der Glas-Duschwand? Auf iXtral Easy Glass Glasversiegelung und Nanoversiegelung ist das jetzt möglich. Glasversiegelung auf der Basis von Silan-Nanotechnologie wird Nanoversiegelung seit einigen Jahren professionell zur schmutzabweisenden Glasversiegelung eingesetzt, zum Beispiel an Glasfassaden von Hochhäusern. Als Keramikversiegelung ist Nanoversiegelung besonders im Sanitärbereich interessant.

So entstehen Easy-to-Clean Flächen

Die durch Nanoversiegelung veredelten Glas-Oberflächen sind wasserabweisend und schmutzabweisend. Damit können die Kosten für teure Reinigung durch Gebäudereiniger signifikant reduziert werden, denn eine Reinigung ist dann viel seltener oder gar nicht mehr notwendig. Mit iXtral Nano EASY GLASS können nun auch Glas und Keramik-Flächen in Badezimmer und Küche zu Easy-to-Clean Flächen versiegelt werden. Die iXtral Nanoversiegelung verbindet sich dauerhaft mit den SiO²-Molekülen im Glas und in Keramik. Die mittels optimierten Glasmoleküle füllen die mikroskopischen Spitzen und Täler des Glases aus. Das Ergebnis ist eine sehr glatte und stabile Oberfläche mit stark erhöhtem Kontaktwinkel größer als 100 Grad. Glas und Keramik sowie Porzellan mit einem solch großen Kontaktwinkel sind stark wasserabweisend und schmutzabweisend. Die so entstandenen hydrophoben bzw. superhydrophoben Oberflächen bezeichnen wie als Easy-to-Clean-Flächen.

So funktioniert iXtral Nanoversiegelung

Mittels hydrophober pyrogener Kieselsäure füllt iXtral Easy Glass Nanoversiegelung die mikroskopischen Spitzen und Täler im Glas der Autoscheibe aus. Dafür wird auf molekolarer Ebene optimiertes „Material“ verwendet (Nanotechnologie). Modifizierte Siloxan- und Silanolgruppen geben der Glas- oder Keramikoberfläche ihre wasserabweisende, hydrophobe Eigenschaft. Die ideal passenden Teilchen gehen dabei eine kovalente (dauerhafte chemische Elektronenbindung) mit der Glasoberfläche bzw. Keramikoberfläche ein. Ergebnis ist eine wasserabweisende Barriere, welche die Glasoberfläche glättet und so eine wasserabweisende und schmutzabweisende Oberfläche ermöglicht. Das mit der iXtral Nanoversiegelung verwendete SiO2x-Material ist unschädlich für Mensch, Tier und Umwelt und kann als biokompatibel bezeichnet werden.

So nutzen Sie für Glas und Keramik in Küche und Bad

Nanotechnologie hilft schon jetzt in vielen Bereichen des Lebens wie zum Beispiel der Medizin und in der Lebensmittelindustrie, dem Menschen durch verbesserte Materialeigenschaften das Leben einfacher zu machen. Entgegen der oft verbreiteten Meinung einiger Skeptiker, ist diese Nanotechnologie für den Menschen völlig ungefährlich, da die eingesetzten Nanomoleküle biokompatibel sind und auch im menschlichen Körper vorkommen. iXtral EASY GLASS Nanoversiegelung Dusche für Glas und Keramik hilft Ihnen, Ihre Oberflächen in Bad und Küche wie Duschwände, Wand-Fliesen, Waschbecken, Fußboden-Fliesen oder Toiletten zu versiegeln und so in Easy-to-Clean-Flächen zu verwandeln.

iXtral® ist eine Marke für professionelle Haushaltshelfer, die ihren Ursprung in Gastronomie und Industrie hat. In unserem Industrie- und Großhandel stellen wir professionelle und hochdosierte Reinigungsmittel und weitere hoch entwickelte chemotechnische Erzeugnisse für die Industrie sowie die Hotel- und Gaststättenbranche zur Verfügung. Speziell für den häuslichen Haushalt entwickelt und vertreibt iXtral Reinigngsmitel, Oberflächenversiegelungen und auch Nanoversiegelung der neusten Generation. iXtral Produkte sind umweltfreundlich und ökologisch abbaubar. Zu jedem unserer Produkte erhalten Sie eine Anleitung zur fachgerechten Anwendung und Dosierung, damit Ihr Geldbeutel und die Umwelt geschont werden. Kennzeichnungspflichtige Produkte tragen die entsprechenden Gefahrenhinweise und einen Sicherheitsverschluss, um Kindern den Zugang zu erschweren. Dennoch bitten wir Sie, ihre Sorgfaltspflicht zu erfüllen und verantwortungsbewusst mit unseren Produkten umzugehen.

