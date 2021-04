easyApotheke startet die Initiative “Beauty-Jahr 2021”

Einzigartiges Konzept für Apothekenkosmetik

Düsseldorf, 8. April 2021 – Das vor einigen Jahren von den easyApotheken in Kooperation mit Partnern wie L”Oreal Cosmetique Active Division als Marktführer in der Dermokosmetik ins Leben gerufene easyBeauty-Konzept ist 2021 aktueller und erfolgreicher denn je. Gesundheit ist die neue Schönheit – dieser Anspruch gewinnt zunehmend an Bedeutung und damit einhergehend steigt die Nachfrage nach gesunder Hautpflege aus der Apotheke und professioneller pharmazeutischer Beratung. Ab April 2021 bewerben eine PoS-Aktion und ein kostenloses Magazin das weiter ausgebaute easyBeauty-Konzept, dessen Ziel es ist, Kunden zu begeistern und ihnen ein unvergleichliches Beauty-Shopping-Erlebnis in der stationären Apotheke zu bieten.

easyBeauty boomt

Apothekenkosmetik ist weit mehr als nur ein Beauty-Trend. Die Menschen interessieren sich verstärkt für gesunde Hautpflege und eine professionelle Beratung durch pharmazeutisch geschultes Personal. easyBeauty bereichert diese Entwicklung um ein genussvolles Shopping-Erlebnis: entdecken, probieren, sich inspirieren und beraten lassen. Die Folge: easyBeauty boomt! Bereits in den ersten Jahren nach der Implementierung wuchsen – gemäß interner Datenanalyse – die easyBeauty-Apotheken um das Dreifache im Vergleich zu Nicht-easyBeauty-Apotheken. “Als Category Captain und Unternehmen, dessen Fokus auf der Entwicklung der stationären Apotheken liegt, waren wir von Anfang an dabei”, sagt Alexander Freier, Geschäftsleiter Vertrieb L”Oreal Cosmetique Active. “Wir freuen uns sehr über den Erfolg dieses Konzepts, das den Kunden und seine individuellen Haut- und Pflegebedürfnisse erlebnisorientiert in den Mittelpunkt stellt.”

Ein Jahr Covid-Pandemie und ihre Folgen beschleunigen diese Entwicklungen, beispielsweise durch die vom Maskentragen ausgelöste “Maskne” sowie ein verstärktes Bedürfnis nach Handpflege, aber auch durch den zunehmenden Wunsch, sich und seiner Haut etwas Gutes zu tun und sich ein Verwöhn-Erlebnis daheim zu gönnen. Und das sind nur einige von vielen Anlässen für einen Besuch im easyBeauty-Bereich in der easyApotheke.

Beauty-Jahr 2021

“Unter dem Motto “Einfach schön shoppen” steht die easyBeauty-Apotheke ab April 2021 ganz im Zeichen von Kosmetik und Körperpflege. Inspiration, Beratung und die Möglichkeit zum Ausprobieren werden im Rahmen der “Beauty-Jahr 2021″-Initiative weiter ausgebaut”, erklärt Lars Horstmann, Geschäftsführer der easyApotheke (Holding) AG. “Das Erlebnis der Markenvielfalt der easyApotheken wird intensiviert. Spiegel, Tester und Tissues laden zum Probieren ein. Und auch in die Beratungsqualität wird weiter investiert.” Im Rahmen einer dreitägigen Dermokosmetik-Schulung können sich die Apothekenmitarbeiterinnen zur Fachberaterin Dermokosmetik weiterbilden lassen, um noch gezielter beraten zu können. Der gesamte Erlebnisbereich easyBeauty wird im Rahmen der PoS-Aktion aufmerksamkeitsstark beworben.

Mit dem neuen, kostenlosen easyBeauty-Magazin begleitet dieses easyBeauty-Feeling die Kunden bis nach Hause. Es lädt – dank interessanter Berichte sowie Gutscheinen und Rabattcoupons – direkt zum nächsten Besuch ein.

Selbstverständlich ist in Zeiten von Covid19-Beschränkungen kontaktarmes Shopping mit Click-and-Collect möglich. Die eigenen easyBeauty-Shops bieten 24/7 das “einfach schön shoppen”-Erlebnis der easyApotheken auch online ( www.easyapotheken.de). Auf den sozialen Medien Facebook und Instagram finden beautyaffine Kunden Inspiration das ganze Jahr.

Über das Konzept easyBeauty in der easyApotheke

Das für die Apothekenkosmetik und -Körperpflege in Deutschland einmalige Konzept von easyBeauty stellt den Kunden und seine individuellen Haut- und Pflegebedürfnisse in den Mittelpunkt. Die attraktiven Marken-Regale im Shopping-Bereich der easyApotheke sind sortiert nach Pflegeansprüchen und Hautbedürfnissen – für jeden Hauttyp jedes Alters. Das Sortiment umfasst Gesichtspflege, Körperpflege, Sonnenschutz, dekorative Kosmetik und mehr. Leitsysteme ermöglichen Kunden eine einfache Orientierung. Das einzigartige Einkaufserlebnis und die Markenvielfalt (Vichy, La Roche-Posay, Avene, Eucerin sowie in teilnehmenden easyApotheken Nuxe, Louis Widmer, SkinCeuticals, Babor und Dr. Grandel) in Verbindung mit professioneller pharmazeutischer Beratung machen easyBeauty zum Erfolgskonzept.

Über die easyApotheke (Holding) AG

Die easyApotheke (Holding) AG ist Inhaber der Marke “easyApotheke” und Konzeptgeber für die innovative Marken- und Systemapotheke. Das Unternehmen, das durch den Vorstand Lars Horstmann geführt wird, ist wirtschaftlich und rechtlich unabhängig von Marktteilnehmern der Gesundheitsbranche. 2008 eröffnete die erste easyApotheke mit Systemkonzept in Deutschland. Kooperationspartner sind Apotheker, die unternehmerisch selbstständig bleiben und in der Kooperation als Lizenznehmer agieren.

