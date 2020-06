EasyRadiology – der Abschied von der Patienten-CD

Im Jubiläumsjahr “125 Jahre Röntgenstrahlen”

Wie kann zu Corona-Zeiten in Radiologien das Infektionsrisiko und die Aufenthaltsdauer für Patienten verringert werden? – Die Antwort heißt “EasyRadiology”. Der Bildbetrachter für radiologische Aufnahmen sorgt im Jubiläumsjahr “125 Jahre Röntgenstrahlen” für einen nächsten Meilenstein in der Radiologie: den Abschied von der Patienten-CD/-DVD.

Mit EasyRadiology wird der Plastik-Datenträger überflüssig: Bilder und Befunde werden via Internet an Patienten und weiterbehandelnde Ärzte versendet; sie benötigen zum Betrachten nur noch den persönlichen Zugangs-Code.

FORTSCHRITTFÜRPATIENTEN, ZUWEISER, PRAXEN – UND DIE UMWELT

So können Patienten die Röntgenaufnahmen von ihrem Knie, Kopf und anderen Körperregionen auf ihrem Smartphone, Tablet oder Laptop betrachten. Weiterbehandelnde Ärzte können die Daten ohne Installation von Software, nur per Mausklick in ihrem Praxissystem zu nutzen.

“Für Radiologien bedeutet das, jedes Jahr an Material und Arbeitszeit einige tausend Euro pro Radiologe zu sparen, für Patienten, dass sie die Praxis schneller wieder verlassen können – und für alle zusammen, Tonnen Plastikmüll zu vermeiden”, weiß der Kölner Onkologe und IT-Experte Privat-Dozent Dr. Martin Weihrauch.

AUSDER PRAXISFÜRDIE PRAXIS

Als “Power-Zuweiser” mit über 20 Jahren Erfahrung an der Uniklinik Köln sind ihm die Probleme und Verzögerungen durch Patienten-CDs/-DVDs bestens bekannt: “Mal gehen sie verloren, mal sind sie nicht lesbar – die Verwendung der CD ist ein überholtes und zeitaufwendiges Verfahren”, weiß Dr. Weihrauch.

Auch für Patienten war die Lösung oft ein Ärgernis:Sie mussten aufgrund des DICOM-Datenformates zum Betrachten ihrer Aufnahmen eine spezielle Software auf ihrem PC oder Laptops nutzen. Und: Immer weniger Menschen verfügen noch über ein CD-Laufwerk.

NEUEDIMENSION

Aus diesem Dilemma heraus entwickelte Dr. Martin Weihrauch die zeitgemäße Alternative. Ein gutes Jahr hat der Digital-Health-Spezialist mit seinem Team aus Software-Spezialisten an “EasyRadiology – dem schnellsten Radiologie-Viewer im Internet” gearbeitet. Noch eine ganz neue Dimension erhielt die Entwicklung in den vergangenen Wochen durch die Corona-Pandemie: Die Nutzung von EasyRadiology verringert das Infektionsrisiko von Patienten, weil diese in der Praxis nicht mehr auf ihre CD warten müssen, sondern schnell den Link plus QR-Code zu ihrer Untersuchung ausgedruckt erhalten.

In der Lösung steckt tiefgehendes Know-how über bildgebende medizinische Geräte und digitale Bildformate, dazu praktische Erfahrung, wie Software den Alltag von Ärzten und Patienten erleichtern kann – und dabei noch “im Vergleich zur Patienten-CD bis zu 90 % Kosten spart”, ist die Erfahrung von Dr. Weihrauch.

SOFORT AUSPROBIEREN

Auf der Internetseite www.easyradiology.net kann jeder Patient kostenlos seine Untersuchungs-CDs/-DVDs hochladen – und binnen Sekunden durch seine Bildserien, Knochen- und Organschichten scrollen. Wer keine eigenen Aufnahmen hat, kann sich durch Demountersuchungen klicken.

Radiologen erfahren auf der Website, wie sekundenschnell die neue Art der digitalen Übermittlung von Untersuchungsergebnissen funktioniert und wie einfach dadurch die Zusammenarbeit mit Kollegen ist. Dr. Martin Weihrauch versichert: “Niemand, außer dem Inhaber des Links, kann die Daten lesen; das Verfahren entspricht höchsten Sicherheitsstandards!”

Smart In Media ist die Deutsche Nr. 1 für Digitale Mikroskopie und Spezialist für die Digitale Pathologie.

Im täglichen Austausch mit Pathologen und Hämatologen entwickelt das internationale Software-Unternehmen seit zehn Jahren einfach zu bedienende Lösungen für das Digitalisieren, Austauschen und Organisieren von Präparaten sowie für die standortunabhängige Zusammenarbeit von Pathologen im Digital Lab. Somit können Pathologen jederzeit von jedem Ort aus via PC/Mac, Laptop, Tablet oder Smartphone diagnostizieren und Mikroskopansichten binnen Sekunden per Mausklick mit Kollegen teilen: Mikroskopische Diagnosen werden beschleunigt, der Workflow in der Pathologie wird optimiert – und so das Patientenoutcome maßgeblich verbessert.

Die PathoZoom®-Produktfamilie von Smart In Media ermöglicht pathologischen Praxen sowie Instituten an Universitätskliniken und Krankenhäusern den schrittweisen Einstieg in die Digitale Pathologie. Durch optionalen Einsatz künstlicher Intelligenz, die Integration von Algorithmen als Assistenzsystem, werden Ungenauigkeiten minimiert und Diagnosen beschleunigt.

Die E-Learning-Plattformen SmartZoom® von Smart In Media ist die führende digitale Mikroskopier-Plattform für Universitäten.

Alle Smart-In-Media-Produkte sind Lösungen von Ärzten für Ärzte!

