easyTherm: Die behaglichste Heizung für Ihr Zuhause

So geht Wohlfühlen heute!

Stellen Sie sich vor, Sie sitzen draußen in der Natur und werden durch die Strahlen der Sonne angenehm erwärmt. Mit den Infrarotheizungen von easyTherm holen Sie sich dieses herrliche Gefühl in Ihre Wohnräume. Sie sorgt durch ihre keramische Oberfläche für behagliche Strahlungswärme, wie ein Kachelofen. Mit der easyTherm Infrarotheizung wird Ihr Zuhause zur Wohlfühloase.

Einfach (nur) schön

Neben der behaglichen Strahlungswärme überzeugen easyTherm Infrarotheizungen durch viele Designmöglichkeiten und lebenslange Wartungsfreiheit. Die optisch ansprechenden Infrarotpaneele lassen sich platzsparend und beinahe unsichtbar in jede Wohnsituation integrieren. Die Installation ist einfach und sauber: Es ist kein rohrgebundenes Heizungssystem notwendig, der Heizraum kann zum Hobbyraum umgewidmet werden.

Der neue Trend: Infrarotheizungen mit Licht

Infrarotheizungen mit hochwertigen LED-Lichtrahmen sorgen nicht nur für wohltuende Strahlungswärme, sondern auch für die richtige Raumbeleuchtung. Heizung und Licht können dabei getrennt genutzt werden. Bei easyTherm gibt es sogar die Möglichkeit, Infrarotheizungen mit Licht flächenbündig in Wand oder Decke einzubauen.

Tipp: Besonders beliebt ist diese Kombination im Badezimmer. Die Helligkeit und Farbtemperatur des Lichtrahmens kann mit nur einer Fingerbewegung angepasst werden.

Dauerhaft sparen dank Qualität und Fachberatung

easyTherm stellt seine Infrarotheizungen zu 100% in Österreich und nur aus Qualitätsmaterialien her. Die Folge: Lange Lebensdauer, hohe Wirksamkeit und damit geringe Energiekosten. Darüber hinaus wird die Heizung genau für Ihr Projekt (Einzelraumlösung, Sanierung, Neubau oder Sonderprojekt) ausgelegt, so dass Sie immer auf der sicheren Seite sind. Die 4-fach Garantie von easyTherm sorgt bis zu 10 Jahre für unbeschwertes Heizen und ausgezeichneten Wohnkomfort in den eigenen vier Wänden.

Über die easyTherm GmbH (easyTherm)

Die easyTherm GmbH ist der Kompetenzführer für Infrarotheizungen und Premium-Marken Partner der e-Marke Austria. Zahlreiche Auszeichnungen, wie Spitzenplatzierungen beim Energy Globe Award im Burgenland – beweisen Energieeffizienz und höchste Qualität der Infrarotheizungen, die zu 100% in Österreich produziert werden. Zahlreiche zufriedene Kunden genießen die Wärme vom Infrarot-Pionier in mehreren Tausend Wohnprojekten. Als technologischer und qualitativer Marktführer arbeitet easyTherm mit verschiedenen Universitäten und dem Fraunhofer-Institut zusammen. Das Ergebnis: höchste Energieeffizienz und damit Kosteneinsparungen, nachgewiesene jahrzehntelange Haltbarkeit, TÜV-Typenprüfung, 4-fach Garantie (5 Jahre Vollgarantie, Wärmegarantie, Sicherheitsgarantie, easyLiving – Garantie für Elektrosmogfreiheit) sowie Hygienezertifikat für den Medizinischen Bereich. Das Unternehmen ist in zahlreichen Gremien und Institutionen mit dem Ziel tätig, Infrarotheizungen den korrekten rechtlichen und normungstechnischen Status zu geben. easyTherm bietet mit über 2000 Varianten die größte Produktvielfalt und damit maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf. Beratung, fachgerechte Auslegung, Verkauf und Einbau der Infrarotheizungen erfolgt durch mehr als 460 zertifizierte Elektrotechnikpartner in Österreich und diversen Länderpartnern. Für die einfache Einbindung in die zeitgemäße Gebäudesystemtechnik stehen neben eigens entwickelter Software für korrekte Heizlastberechnung nach Europa-Norm (easyTool), Ausschreibungstexte und CAD Blöcke für AutoCAD & Autodesk Revit 3D zur Verfügung.

