easyTherm: Flächenbündige Infrarotheizungen mit Licht

Infrarot-Experte easyTherm bringt technische Innovation auf den Markt

Egal in welcher Wohnsituation, easyTherm Infrarotheizungen der multiplan-Serie können einfach und sicher flächenbündig verbaut werden und lassen sich beinahe unsichtbar in jede Wand oder Decke integrieren. Die flächenbündigen Infrarotheizungen bieten gleichzeitig die Möglichkeit einer optisch ansprechenden und platzsparenden Raumgestaltung sowie die Erzeugung hocheffizienter, behaglicher Wärme. Für Leute, die von der Heizung nicht viel sehen, aber umso mehr spüren wollen.

Die Heizung verschwindet, die Wärme bleibt

Infrarotheizungen müssen in erster Linie den technischen Anforderungen entsprechen und für die angenehme und effiziente Erwärmung der Räume sorgen. Darüber hinaus ist in der Raumplanung ein ästhetischer Gesamteindruck ein vorrangiges Bedürfnis. easyTherm Infrarotheizungen bestechen durch hohe Wirksamkeit, geringen Energieverbrauch und ansprechende Optik. Mit den multiplan Infrarotheizungen von easyTherm wird der Gestaltungstrend im modernen Innenausbau voll und ganz unterstützt. Im ersten Schritt wird eine passende Maueraussparung benötigt, in welche die energiesparende Infrarotheizung dank der einzigartigen Montagekonstruktion in einfachster Weise flächenbündig montiert und exakt höhenverstellt werden kann. Das ausgeklügelte System erlaubt sogar eine Kombination mit vollwertigem Raumlicht. Der LED-Lichtrahmen easyLight plan umgibt dabei das Infrarotpaneel und ist ebenfalls flächenbündig. Wärme und Licht in einem, noch dazu platzsparend verbaut – das ist modernes Heizen. Unter Verwendung einer bedarfsgerechten und smarten easyTherm Temperaturregelung steht einem ausgezeichneten Wohnkomfort nichts mehr im Weg.

Modernste Technik vereint viele Vorteile

-Effiziente Wärmeverteilung: Durch die patentierte, flächenbündige Montage der easyTherm Infrarotheizungen in der Decke wird die Wärme von oben gleichmäßig nach unten in den Raum abgegeben.

-Optimale Lichtverhältnisse: Durch die optionale Platzierungsmöglichkeit an der Decke erreicht man eine optimale Verteilung des Raumlichtes mit möglichst geringen Schattenwürfen. Mit nur einer Fingerbewegung können Helligkeit und Farbtemperatur des Lichtrahmens stufenlos eingestellt werden.

-Getrennte Nutzung der Infrarotheizungen und Lichter: Heizung und Licht lassen sich sowohl gemeinsam als auch getrennt voneinander nutzen. Dabei wird die easyTherm Infrarotheizung über ein Thermostat geregelt, das Licht hingegen über das easyLight Bedienteil oder per Lichtschalter gesteuert. Das resultiert in einen äußerst geringen Energieverbrauch im Betrieb.

Über die easyTherm GmbH (easyTherm)

Die easyTherm GmbH ist der Kompetenzführer für Infrarotheizungen und Premium-Marken Partner der e-Marke Austria. Zahlreiche Auszeichnungen, wie Spitzenplatzierungen beim Energy Globe Award im Burgenland – beweisen Energieeffizienz und höchste Qualität der Infrarotheizungen, die zu 100% in Österreich produziert werden. Zahlreiche zufriedene Kunden genießen die Wärme vom Infrarot-Pionier in mehreren Tausend Wohnprojekten. Als technologischer und qualitativer Marktführer arbeitet easyTherm mit verschiedenen Universitäten und dem Fraunhofer-Institut zusammen. Das Ergebnis: höchste Energieeffizienz und damit Kosteneinsparungen, nachgewiesene jahrzehntelange Haltbarkeit, TÜV-Typenprüfung, 4-fach Garantie (5 Jahre Vollgarantie, Wärmegarantie, Sicherheitsgarantie, easyLiving – Garantie für Elektrosmogfreiheit) sowie Hygienezertifikat für den Medizinischen Bereich. Das Unternehmen ist in zahlreichen Gremien und Institutionen mit dem Ziel tätig, Infrarotheizungen den korrekten rechtlichen und normungstechnischen Status zu geben. easyTherm bietet mit über 2000 Varianten die größte Produktvielfalt und damit maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf. Beratung, fachgerechte Auslegung, Verkauf und Einbau der Infrarotheizungen erfolgt durch mehr als 460 zertifizierte Elektrotechnikpartner in Österreich und diversen Länderpartnern. Für die einfache Einbindung in die zeitgemäße Gebäudesystemtechnik stehen neben eigens entwickelter Software für korrekte Heizlastberechnung nach Europa-Norm (easyTool), Ausschreibungstexte und CAD Blöcke für AutoCAD & Autodesk Revit 3D zur Verfügung.

Firmenkontakt

easyTherm GmbH

Heike Dommers-Hraby

Gewerbepark 46

7502 Unterwart

+43 3352 38200 600

office@easy-therm.com

http://www.easy-therm.com

Pressekontakt

easyTherm GmbH

Heike Dommers-Hraby

Gewerbepark 46

7502 Unterwart

+43 664 886 59 610

heike.dommers-hraby@easy-therm.com

http://www.easy-therm.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.