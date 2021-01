easyTherm Online Messe 2021: Fragen zum Thema Heizen

Informativ I Persönlich I Aktuell

Bedauerlicherweise hat sich die Corona-Pandemie auch auf den Messe-Plan des Jahres 2021 negativ ausgewirkt. Bis Herbst wurden alle Baumessen abgesagt. Damit sich Häuslbauer und Sanierer dennoch gut informieren können, veranstaltet die Firma easyTherm ihre persönliche digitale Messe im Internet. Der österreichische Hersteller von hocheffizienten Infrarotheizungen beantwortet eingehende Fragen rund ums Thema Heizen und speziell zum Heizen mit easyTherm im Zeitraum von 21.01.2021 bis 31.03.2021 per Kurzvideo.

Fragen und Antworten rund ums Heizen mit Infrarot

Welche Heizungstechnik ist für mich die richtige? Wie hoch ist der Verbrauch von Infrarotheizungen? Wie lange halten Infrarotheizungen? Sind sie verboten? Eignen sich Infrarotheizungen für ein ganzes Haus?

Diese Fragen und viele mehr stellt sich jeder, der auf der Suche nach einem neuen Heizungssystem ist oder mehr über easyTherm Infrarotheizungen erfahren möchte. easyTherm bietet in der heurigen Messe-Saison trotz COVID die Möglichkeit, sich beraten zu lassen. Seien es Fragen zu den Vor- und Nachteilen von Infrarotheizungen, zu den Anwendungsmöglichkeiten oder dem Unterschied zwischen Infrarotheizungen und anderen Heizungssystemen – bei easyTherm gibt es verlässlich eine Antwort darauf. Der Experte für Infrarotheizungen bietet einen besonderen Service, hat einen Messestand in seinem Kompetenzzentrum in Unterwart aufgebaut und beantwortet die meistgestellten und wichtigsten Fragen zum Thema Heizen mit Infrarotheizungen anschaulich in kurzen Videos, die auf dem easyTherm Youtube-Kanal für alle zugänglich gemacht werden.

Dabei werden schwerpunktmäßig die Fragen von Kunden beantwortet, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aus der Region gestellt werden, in der die entsprechende Messe stattgefunden hätte.

Hier eine Liste der wichtigsten Messen, Regionen und ihrer Zeitpunkte sowie Schwerpunkte:

-Häuslbauermesse Graz: Steiermark, 21-24.01.2021;

-31. Baumesse Oberwart: Burgenland, 28-31.01.2021;

-Tiroler Hausbau und Energie Messe: Tirol, 29-31.01.2021;

-bauen + wohnen Messe Salzburg: Salzburg, 04-07.02.2021;

-Häuslbauermesse Klagenfurt: Kärnten, 19-21.02.2021;

-WEBUILD Energiesparmesse Wels: Oberösterreich, 26-28.02.2021;

-com:bau Messe Dornbirn: Vorarlberg, 05-07.03.2021;

-Mühlviertler Baumesse: Oberösterreich, 19-21.03.2021;

Erreichbarkeit über alle Kanäle

Fragen an das Team von easyTherm können sowohl über die Website als auch alle Social Media Kanäle beziehungsweise per Telefon und E-Mail gestellt werden.

Alle Social Media Kanäle von easyTherm auf einen Blick:

Das easyTherm Office ist zu den regulären Öffnungszeiten erreichbar:

-Telefon: +43 664 88659 600

-E-Mail: office(at)easy-therm.com

Alle Videobeiträge und das Anfrageformular sind auf der easyTherm Messe-Seite zu finden:

– https://www.easy-therm.com/online-messe/

Über die easyTherm GmbH (easyTherm)

