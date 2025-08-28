Eaton und ChargePoint bringen innovative ultraschnelle DC-V2X-Ladestationen und Strominfrastruktur auf den Markt

-Das modulare DC-Grid-Design senkt Investitions- und Betriebskosten um bis zu 30 % und benötigt 30 % weniger Fläche im Vergleich zu anderen Lösungen.

-Die gemeinsame Lösung wird auf der RE+ Messe am 9. September vorgestellt.

Campbell, Kalifornien, und Cleveland, 28. August 2025 – ChargePoint (NYSE: CHPT), ein führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, stellt heute gemeinsam mit dem intelligenten Energiemanagementunternehmen Eaton eine ultraschnelle Ladearchitektur mit einer End-to-End-Strominfrastruktur für öffentliche Ladestationen und Flotten vor. ChargePoint Express Grid, powered by Eaton, ist eine Vehicle-to-Everything (V2X)-fähige Lösung, die bis zu 600 kW Leistung für Elektro-Pkw liefert und Megawatt-Ladeleistung für schwere Nutzfahrzeuge bereitstellen kann.

Die innovative Integration der Express-Ladestationen von ChargePoint in die End-to-End-Elektrolösungen von Eaton bietet ein leistungsstarkes Werkzeug zur Überwindung von Netzengpässen. Damit adressiert es die Herausforderung, das Laden für die wachsende Zahl von Elektrofahrzeugen, kosteneffizient zu skalieren.

Durch den Einsatz des „Everything as a Grid“-Ansatzes von Eaton und der integrierten V2X-Funktionen kann das System erneuerbare Energien, Energiespeicher und Fahrzeugbatterien vor Ort nahtlos mit den lokalen Energiemärkten synchronisieren. So können Flotten ihre Betriebskosten erheblich senken. Bei einem großflächigen Einsatz mit einer Vielzahl von Teilnehmern kann die gemeinsame Architektur dadurch sogar dazu beitragen, die Stromnetzauslastung auszugleichen.

Individuelle und nahtlose Installation vor Ort

Eaton wird jede Express-Konfiguration individuell mit einer umfassenden Strominfrastruktur ausstatten, die vor der Installation vor Ort bereitgestellt wird. Optional ist eine Skid-montierte Einheit erhältlich, um die Installation zu beschleunigen, den Gerätebedarf zu reduzieren und den Anschluss an das Stromnetz und dezentrale Energiequellen (DERs) zu vereinfachen. Eaton plant außerdem, nach der kürzlich erfolgten Übernahme von Resilient Power Systems Inc. im nächsten Jahr die Solid-State-Transformator-Technologie zu kommerzialisieren, um Gleichstromanwendungen im EV-Markt und darüber hinaus zu unterstützen.

„Die neue ChargePoint Express-Architektur und insbesondere die Express Grid-Variante werden das DC-Schnellladen auf ein bisher unvorstellbares Leistungs- und Kostenniveau bringen. Dieser neueste technologische Durchbruch demonstriert einmal mehr unser Streben nach Innovation“, sagt Rick Wilmer, CEO von ChargePoint. „In Kombination mit den End-to-End-Netzfähigkeiten von Eaton liefert ChargePoint Lösungen, die Elektrofahrzeugen helfen, sich aus rein wirtschaftlichen Gründen durchzusetzen, und das unabhängig von Steueranreizen oder staatlicher Unterstützung.“

„Eine weiträumige Elektrifizierung hängt davon ab, dass vertrauenswürdige Hersteller innovative Technologien bereitstellen, die schneller eingesetzt werden können und gleichzeitig ein neues Maß an Zuverlässigkeit und Effizienz zu deutlich geringeren Kosten erreichen“, sagt Paul Ryan, Vice President und General Manager für Energiewende bei Eaton. „Unsere Partnerschaft mit ChargePoint ist ein Wegbereiter für Innovationen in der Elektrifizierung. Mit neuartigen Technologienwollen wir den Umstieg auf Elektrofahrzeuge zur logischen Wahl machen.“

Das ChargePoint Express Grid, powered by Eaton, wird auf der RE+ Messe in Las Vegas am Stand Nr. V8071 vorgestellt. Express-Lösungen können von ausgewählten Kunden in Nordamerika und Europa bestellt werden.Die Auslieferung beginnt in der zweiten Hälfte des Jahres 2026. Weitere Informationen finden Sie hier. Weitere Informationen zur ChargePoint Express-Reihe von EV-Ladestationen finden Sie unter https://info.chargepoint.com/dc-architecture.html.

Bildmaterial finden Sie hier.

ChargePoint und das ChargePoint-Logo sind Marken von ChargePoint, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern weltweit. Alle anderen hier verwendeten oder erwähnten Marken, Handelsnamen oder Dienstleistungsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Über Eaton

Eaton ist ein intelligentes Energiemanagementunternehmen, das sich dem Schutz der Umwelt und der Verbesserung der Lebensqualität von Menschen weltweit verschrieben hat.

Wir stellen Produkte für Rechenzentren, Versorgungsunternehmen, Industrie, Gewerbe, Maschinenbau, Wohngebäude, Luft- und Raumfahrt sowie Mobilität her. Wir lassen uns von unserem Engagement leiten, unsere Geschäfte korrekt zu führen, nachhaltig zu wirtschaften und unseren Kunden dabei zu helfen, ihre Energie zu verwalten – heute und in Zukunft. Indem wir die globalen Wachstumstrends Elektrifizierung und Digitalisierung nutzen, tragen wir dazu bei, die dringendsten Herausforderungen im Bereich Energiemanagement zu lösen und eine nachhaltigere Gesellschaft für die Menschen von heute und für künftige Generationen zu schaffen.

Eaton wurde 1911 gegründet und hat sich kontinuierlich weiterentwickelt, um den sich wandelnden und wachsenden Anforderungen unserer Stakeholder gerecht zu werden. Mit einem Umsatz von fast 25 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 bedient das Unternehmen Kunden in mehr als 160 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.eaton.com. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

Eaton

Kristin Somers

+1.919.345.3714

Kristincsomers@eaton.com

Regina Parundik

Cobblestone Communications

+1.412.559.1614

Regina@cobblecreative.com

Über ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint entwickelt ein neues Netzwerk, um Menschen und Güter mit Strom zu transportieren. Seit 2007 arbeitet ChargePoint daran, Unternehmen und Fahrzeugnutzern den Umstieg auf Elektromobilität mit einem der größten EV-Ladenetzwerke und einem umfassenden Portfolio an Ladelösungen zu erleichtern. Die ChargePoint-Cloud-Abonnementplattform und die softwaredefinierte Ladehardware bieten Optionen für jedes Ladeszenario bieten – von Privathaushalten und Mehrfamilienhäusern bis hin zu Arbeitsplätzen, Parkplätzen, Gaststätten, Einzelhandel sowie Transportflotten aller Art. Ein ChargePoint-Konto bietet Zugang zu Hunderttausenden von Ladestellen in Nordamerika und Europa.

Weitere Informationen finden Sie auf der ChargePoint-Pressewebsite, auf der ChargePoint-Investor-Relations-Website, bei der nordamerikanischen Pressestelle von ChargePoint oder bei Investor Relations.

Firmenkontakt

ChargePoint Deutschland GmbH

John Paolo Canton

East Hacienda Ave 240

95008 Campbell CA

001 347 809 0994



https://www.chargepoint.com/de-de

Pressekontakt

HBI Communications GmbH

Corinna Voss

Hermann-Weinhauser-Str. 73

81673 München

089 99 38 87 30



https://www.hbi.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.