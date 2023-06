EBC*L feiert 20 Jahre Europäische Wirtschaftszertifikate

2003 startete eine neue Ära der Wirtschaftsbildung

Im Juni 2003 wurden in Wien die EBC*L Zertifikate – European Business Competence*Licence – der Öffentlichkeit vorgestellt. Damals konnte noch niemand ahnen, dass damit der Startschuss für Europas größte Wirtschaftskompetenz-Initiative in der Erwachsenenbildung erfolgte.

Victor Mihalic, Vorsitzender von EBC*L International in Wien, nennt dazu einige Meilensteine: Mehr als 100.000 Absolvent:innen, darunter SchülerIn-nen genauso wie Top-ManagerInnen aus 34 Ländern, übersetzt in 15 Spra-chen, beim Who´s who der Wirtschaft eingesetzt, Europas erfolgreichstes E-Learning-Programm und modernstes Online-Prüfungssystem, Sieger beim Stiftung Warentest … und zuletzt noch die Auszeichnung der EU für kompe-tenzorientierte Bildung durch die Einstufung in den Europäischen Qualifikati-onsrahmen (EQR). Das ist kaum zu glauben.“

Weitere Infos unter www.ebcl.eu / Online-Konferenz am 20. Juni 2023, 10.00

EBC*L Wirtschaftszertifikate International setzt mit seinen Bildungszertifikaten (European Business Competence*Licence) einen anerkannten europäischen Standard für praxisorientierte Wirtschafts- und Managementkompetenz. Durch die Einstufung der Zertifikate in den Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) ist das auch offiziell bestätigt. Über 100.000 AbsolventInnen aus 34 Ländern haben bereits eine EBC*L Ausbildung absolviert. Zur Prüfungsvorbereitung stehen innovative E-Learning-Programme und Trainingskonzepte auf modernstem didaktischen Niveau zur Verfügung.

Der EBC*L ist Bestandteil von Bildungs- und Karriereprogrammen zahlreicher renommierter Unternehmen. Er wird jedoch auch in allen anderen Bildungsbereichen eingesetzt: Hochschulen, Schulen und die Erwachsenenbildung. Damit trägt der EBC*L maßgeblich zum übergeordneten Ziel wirtschaftliche Kompetenz auf eine breite Basis zu stellen.

Vorsitzender von EBC*L International ist Victor Mihalic, Entmystifizierer der Betriebswirtschaft, Pionier gehirngerechten Lernens, des Storytellings und des E-Learnings.

Firmenkontakt

EBC*L Wirtschaftszertifikate International

Victor Mihalic

Günthergasse 3

1090 Wien

0043181399770



http://www.ebcl.eu

Pressekontakt

EBC*L Wirtschaftszertifikate International

Victor Mihalic

Günthergasse 3

1090 Wien

0043181399770



http://www.ebcl.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.