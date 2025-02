„Echten Wandel mit Transparenz und Teamwork bewirken“

Paragon DACH & CEE legt vierten Nachhaltigkeitsbericht vor – Zweiter Gold-Status nach EcoVadis, EU Ecolabel für den Standort Krakau

Schwandorf, 13. Februar 2025 – „Wir begreifen Nachhaltigkeit nicht als Verpflichtung, sondern als Chance – auch wenn das Thema aktuell nicht ganz oben auf der politischen und gesellschaftlichen Agenda steht.“ Das sagt Andreas Keck, Head of Sustainability bei Paragon DACH & CEE, einem der führenden Dienstleister für Print- und Digitallösungen zur Kunden- und Mitarbeiterkommunikation. Zum vierten Mal hat das Unternehmen heute seinen freiwillig erstellten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. „Ein Meilenstein ist die erstmalige Integration unseres Standorts Krakau, wodurch wir nun alle relevanten Standorte der Region abbilden“, so Keck.

Der Name ist Programm: „Nachhaltig auf Kurs: Klare Ziele, unermüdliches Handeln“ heißt der neue Bericht. Bereits im Jahr 2020 hat Paragon Nachhaltigkeit fest in seiner Unternehmensstrategie verankert. Es richtet seine Geschäftsprozesse daran aus – im Einklang mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDG). Um seine Schwerpunktthemen zu überprüfen, steht Paragon im kontinuierlichen Dialog mit seinen Stakeholdern. Das sind Kunden und Investoren sowie das Management und rund 1.000 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland (Schwandorf, Korschenbroich, Magdeburg und Weingarten), Tschechien (Nyrany) und Polen (Warschau und Krakau).

„Aus Gesprächen mit unseren Kunden wissen wir, dass ökologische, soziale und Governance-Aspekte flächendeckend eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Sie sind mittlerweile fest in Geschäftsbeziehungen integriert und bilden eine zentrale Grundlage für unsere tägliche Zusammenarbeit“, so Keck. „Wir spüren auch deutlich, dass die Erwartungen unserer Investoren in Bezug auf Transparenz und Fortschritte im Bereich ESG (Environmental, Social, Governance) stetig steigen. Es ist unser Anspruch, diesen Anforderungen nicht nur gerecht zu werden, sondern sie aktiv mitzugestalten.“

Kernbereiche PLANET, PEOPLE, PARTNERS

Wie seine drei Vorläufer, orientiert sich auch der Bericht 2023/2024 an den Standards für Nachhaltigkeitsberichterstattung der Global Reporting Initiative (GRI) und ist strukturiert nach den Kernbereichen PLANET, PEOPLE und PARTNERS. Er bezieht sich auf den Zeitraum 1. Juli 2023 bis 30. Juni 2024. Wie der Vorjahresbericht fokussiert er noch stärker auf Zahlen, Daten, Fakten und bereitet die Nachhaltigkeitsberichterstattung gemäß der Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vor, die voraussichtlich ab dem Geschäftsjahr 2025/2026 auch für Paragon bindend ist.

Ein Highlight unter den vielen Zertifizierungen ist die erneute Auszeichnung mit dem Status Gold beim EcoVadis-Rating – mit einer noch besseren Bewertung als bei der ersten Gold-Auszeichnung 2023. Einen weiteren Erfolg erzielte der Standort Krakau: Er darf sein Produkt „Kuvertierte Druckerzeugnisse aus Papier“ mit dem EU Ecolabel für nachhaltig hergestellte Produkte und Dienstleistungen kennzeichnen.

PLANET: Kontinuierlich neue Wege für die Umwelt

Im Feld PLANET hat Paragon DACH & CEE weitere Schritte auf sein Ziel hin getan, bis 2045 klimaneutral zu arbeiten. Dafür wurde im Vorjahr das Transformationskonzept „Carbon Net Zero“ erarbeitet, das nun nach und nach auf alle Standorte ausgerollt wird. Ein wichtiger Hebel zur Erreichung der Klimaziele und Verringerung der Energieverbräuche ist der Start des Projekts zur Einführung des Energiemanagementsystems nach ISO 50001 an allen Standorten in Deutschland und Tschechien. Der Standort Krakau wechselte im Berichtsjahr auf Ökostrom und erstellte erstmalig eine CO2-Bilanz, während am Standort Weingarten in neue, energieeffiziente Druckanlagen investiert wurde.

Ein starkes Zeichen für den Umweltschutz und die Eigenproduktion von erneuerbarer Energie war im Berichtsjahr die Entscheidung, am Standort Korschenbroich eine Photovoltaikanlage (PV-Anlage) in Kooperation mit den Stadtwerken Düsseldorf zu errichten. Die PV-Anlage mit einer Leistung von 87 kWp (Kilowattpeak) wurde im Sommer 2024 auf den Dachflächen von Lager und Warenannahme installiert. Sie ist seit Oktober 2024 in Betrieb. Der erzeugte Strom wird nahezu vollständig für die Produktion genutzt, die in drei Schichten und auch am Wochenende läuft. Dadurch werden nur geringe Mengen ins öffentliche Netz eingespeist.

Der Bericht gibt auch Auskunft über das weitere Bestreben von Paragon zur Abfallvermeidung und Reduktion des Energie- und Wasserverbrauchs. Letzterer ist an so gut wie allen Standorten um 8,5 Prozent gesunken. Nach dem Umbau des Fuhrparks von Paragon in Richtung Elektro- und Hybridfahrzeugen im Vorjahr wurde im vergangenen Jahr das JobRad eingeführt.

PEOPLE: Große Herausforderungen

Schwierige Zeiten in der Sparte PEOPLE. Disruptive Veränderungen im Markt haben im Berichtsjahr Anpassungen der Organisationsstruktur notwendig gemacht und den Wegfall von Arbeitsplätzen am Standort Schwandorf nach sich gezogen. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat hat diese Veränderungen sozialverträglich gestaltet.

Mit Gintare Dabasinskaite hat Paragon eine herausragende Finanzchefin ins Management Board berufen. Das führt auch dazu, dass nun der Frauenanteil im C-Management auf 25 Prozent stieg.

PARTNERS: Gemeinsam nachhaltig die Welt verändern

Mit nachhaltigen Produkten und Dienstleistungen denkt Paragon die Zukunft stets mit. Das Gleiche gilt auch für die Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Im Kernbereich PARTNERS wurden in die Lieferantenbewertung erstmals Nachhaltigkeitskriterien aufgenommen. Für die Top 100 unter den Lieferanten des Standorts in Tschechien erfolgte eine Risikoanalyse in Anlehnung an das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Zugleich wurde im Dialog mit allen Lieferanten der Fokus auf Dekarbonisierung der Lieferkette gerichtet.

Die Aktivitäten in Sachen „Compliance und Risikomanagement“ standen im Jahr nach der Einführung des Code of Conduct unter dem Titel „Strukturen stärken, Prozesse optimieren“ mit zahlreichen Maßnahmen und Schulungen. Nach wie vor ist der Schutz personenbezogener Daten ein wichtiger Schwerpunkt bei Paragon, was vielfältige Aktivitäten zum Datenschutz unterstreichen. Ihre Wirksamkeit machen diese Zahlen deutlich: Bei mehr als 301 Millionen bearbeiteten Transaktionsdokumenten gab es erneut nur 16 berechtigte Datenschutzbeschwerden.

Andreas Keck bilanziert: „Unser Engagement für Nachhaltigkeit ist und bleibt ein integraler Bestandteil unserer Unternehmensstrategie – wie auch das große Interesse an diesem Thema während unseres CustomerCommunicationsDay gezeigt hat. In den kommenden Jahren werden wir die Umsetzung unserer Strategien, Ziele und Maßnahmen weiter vorantreiben und gleichzeitig neue Chancen identifizieren, um uns weiterzuentwickeln. Dabei bleiben Transparenz und Teamwork wichtige Kriterien – denn nur mit unseren Stakeholdern können wir einen echten Wandel bewirken.“

Weitere Details zur Nachhaltigkeitsstrategie und Maßnahmen von Paragon finden Sie im Nachhaltigkeitsbericht 2023/2024.

Paragon DACH & CEE produziert massenhafte Kundenkommunikation, individuell für jeden Empfänger – physisch und digital. Etwa 1.000 Kolleginnen und Kollegen verarbeiten an Standorten in Deutschland, Tschechien und Polen mehr als 1 Milliarde Dialogpostsendungen (Dialogmarketing), rund 350 Millionen Ausgangsdokumente (Document Output, beispielsweise Kontoauszüge, Rechnungen oder Versicherungsschreiben) und Informationen für die digitalen Kanäle der Kundenkommunikation (E-Mail, Messenger, Portale, E-Rechnungen). Im Service für den Posteingang von Unternehmen (Input-Management) scannt Paragon eingehende Postbriefe und führt sie mit digitalen Posteingängen zusammen für die weitere Kategorisierung und Verarbeitung, bei Bedarf fallabschließend.

Mit dem Outsourcing ganzer Abteilungen (Druckzentrum, Posteingangszentrum) oder der Unterstützung bei einzelnen Aufgaben (Abfedern von Lastspitzen, Backup) ermöglicht Paragon seinen Kunden, durch Skaleneffekte effizienter zu werden. Die integrierten Business-Continuity-Management-Szenarien von Paragon vergrößern ihre Prozess- und Geschäftssicherheit. In den Marketing Services hilft Paragon Unternehmen, neue Kunden zu gewinnen, die Interaktion mit bestehenden Kunden zu verbessern und damit ihren Markterfolg zu steigern (Direct Mail im Dialogmarketing).

Ein besonderes Augenmerk legt Paragon auf Nachhaltigkeit und die aktive CO2-Reduktion und gehört damit zu den Vorreitern der Branche. Vielfältige Zertifikate und Auditierungen belegen den zudem hohen Qualitätsanspruch von Paragon an Daten- und IT-Sicherheit in allen Prozessen.

Paragon DACH & CEE gehört zur internationalen Grenadier Holdings: Mit rund 1,6 Milliarden Euro Jahresumsatz ist sie in mehr als 30 Ländern und mit rund 10.000 Mitarbeitenden Marktführer bei den Leistungen ihrer Unternehmen. Innerhalb dieses Kompetenznetzwerks bietet Paragon DACH & CEE seinen Kunden umfassende und internationale Expertise.

Weitere Informationen unter www.paragon.world/de sowie auf LinkedIn, Facebook und Instagram.

Firmenkontakt

Paragon DACH & CEE

Sabine Jensch

Gutenbergstraße 3-5

92421 Schwandorf

09431 620-196



http://www.paragon.world/de

Pressekontakt

rfw. kommunikation

Beate Kramp

Poststraße 9

64293 Darmstadt

06151 399015



https://rfw-kom.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.