Echter Neuwagengeruch Cockpit Spray

Cockpit Spray im Neuwagenduft nun auch in Deutschland erhältlich

Kann man den Neuwagenduft zurückholen? Dies haben viele Unternehmen über mehrere Jahre hinweg versucht, allerdings ohne nennenswerten Erfolg.

Autolieberhaber wird ein Herz aufgehen beim Gedanken endlich wieder in den Genuss eines Duftes im Fahrzeuginneraum zu geniessen, welcher an einen echten Neuwagen erinnert. Viele beschreiben dieses Gefühl als einzigartig. Die Internet Foren zu dem Thema Neuwagengeruch Autopflege oder Autoinnenreiniger mit Neuwagenduft sind endlos und dies nicht nur in Deutschland.

Wer kennt es nicht, in ein Auto zu steigen welches einfach nur Neu riecht.. Nun leider veliert der Neuwagengeruch bei einem Neuwagen ca. 20% seiner Intensität laut der Automobil Branche pro Woche.

Miami Breeze Car Care Inc., scheint jedoch die richtige Formul hierzu entwickelt zu haben.

Das U.S. Unternehmen mit Sitz in Miami,Florida hat bereits die ersten Produkte erfolgreich auf den Deutschen Markt gebracht. Seit Mai können begeisterte Autoliebhaber die Produkte von Miami Breeze online bestellen unter https://miami-breeze.de/

Es gibt einen All Prupose Ultimative Cleaner 16oz Flasche ( 500ml) als Innenreiniguns / Cockpit Spray im Neuwagenduft , sowie eine Lederpflege / Leather & Conditioner ( 16oz bottle) 500ml Flasche. Beide Produkte heben sich durch den einzigartigen Neuwagengeruch hervor.

Wie ist dies jedoch möglich?

Miami Breeze hat für die Entwicklung des Neuwagengeruchs, auf die trendigesten Fahrzeuge aus dem High End -Luxury Bereich gesetzt um den Durft zu simulieren.

Welcher eine echte Mischung aus Leder und einfach dem typischen Neuwagen besteht. Dabei ist das Produkt noch dazu „Organic“ und somit völlig unbenklich in Hinsicht auf unsere Umwelt.

Miami Breeze hat auch bereits für 2023 einen Lufterfrischer im Neuwagenduft angekündigt, welcher bequem in jedes Auto passt.

Weitere Informationen zum „Neuwagenduft “ Cockpit Spray von Miami Breeze finden interessenten unter https://miami-breeze.de/ oder auf Instagram miamibreeze_carcare

Miami Breeze Car Care Inc. mit Sitz in Miami Florida, ist ein Hersteller von Autopflegeprodukte.

Wall Street -IPO mit Sitz in Miami / Florida

ist eine der führenden IPO Capital Advisory Unternehmen und unterstütz und begleitet Emerging Growth Companies sowie Start -Up oder klein- mittelständischen Unternehmen aus Europa sowie Asien beim eigenen Börsengang und Direct Listing in den USA.

